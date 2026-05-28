सऊदी अरब की जेल में 20 साल काटने के बाद केरल लौटा अब्दुल रहीम, घर पहुंचते ही आंखों से आंसू छलक पड़े
अपनी मातृभूमि पर कदम रखते ही रहीम की आंखों से आंसू छलक पड़े. वह 20 साल तक सऊदी की जेल में रहा.
Published : May 28, 2026 at 2:12 PM IST
कोझिकोड: सऊदी अरब में मृत्युदंड का सामना कर रहा अब्दुल रहीम खाड़ी देश में 20 साल जेल में बिताने के बाद ‘ब्लड मनी’ चुकाकर गुरुवार को अपने गृह राज्य केरल लौट आया है. जनसहयोग से जुटाई गई करोड़ों रुपये की 'ब्लड मनी' राशि अदा किए जाने के बाद उसे जेल से रिहा किया गया.
रहीम की रिहाई के लिए 44 करोड़ रुपये जुटाए गए थे. किसी को भी इतनी बड़ी रकम मिलने की उम्मीद नहीं थी. लेकिन उम्मीद से ज़्यादा पैसे मिलने से रहीम की रिहाई आसान हो गई.
जुलाई 2024 में रकम चुकाने के बाद उसकी मौत की सजा रद्द कर दी गई थी. करीपुर हवाई अड्डे पर उतरने के बाद रहीम को उनके परिजन बाहर लेकर आए. अपनी मातृभूमि पर कदम रखते ही रहीम की आंखों से आंसू छलक पड़े.
रहीम बुधवार को सऊदी समय के हिसाब से रात 11.55 बजे रियाद से कोझिकोड के लिए रवाना हुआ था. वह एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट से सुबह 7:30 बजे करीपुर एयरपोर्ट पहुंचा. इस दौरान बॉबी चेम्मनूर समेत कई रिश्तेदारों और दोस्तों ने करीपुर एयरपोर्ट पर उसका स्वागत किया.
रहीम और उनके रिश्तेदार बहुत खुश है कि वह ईद के दिन अपने घर लौट आए हैं. भले ही यह एक बड़ा ईद का दिन था, फिर भी रहीम के आने की खबर मिलते ही सैकड़ों लोग सुबह-सुबह कोझिकोड के फारुख में स्थित कोडमपुझा पल्ली थजम जीनत मंजिल उनसे मिलने पहुंचे. परिवार ने घर आए हर किसी को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी जाहिर की.
घर पहुंचे गांववालों ने रहीम का बहुत खुशी के साथ स्वागत किया. इसके बाद रहीम को उसके पुश्तैनी घर ले जाया गया, जहां रहीम पैदा हुआ और पला-बढ़ा था. उसकी मां ने आंखों में आंसू लिए उसका स्वागत किया. रहीम ने अपनी मां और रिश्तेदारों को गले लगाया, और बाद में मीडिया से बात की. भावुक अब्दुल रहीम ने सभी का शुक्रिया अदा किया.
रहीम ने कहा कि वह उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जिनसे वह कभी नहीं मिले. सऊदी अरब में भारतीय दूतावास, स्थानीय लोग और बाहर से आए लोग जिन्होंने इतने लंबे समय से झेली जा रही नारकीय तकलीफ का हल निकालने में उनकी मदद की, और उन लोगों का भी जिन्होंने उनकी रिहाई के लिए काम किया.
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