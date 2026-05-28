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सऊदी अरब की जेल में 20 साल काटने के बाद केरल लौटा अब्दुल रहीम, घर पहुंचते ही आंखों से आंसू छलक पड़े

सऊदी अरब की जेल में 20 साल काटने के बाद केरल लौटा अब्दुल रहीम ( ETV Bharat )

कोझिकोड: सऊदी अरब में मृत्युदंड का सामना कर रहा अब्दुल रहीम खाड़ी देश में 20 साल जेल में बिताने के बाद ‘ब्लड मनी’ चुकाकर गुरुवार को अपने गृह राज्य केरल लौट आया है. जनसहयोग से जुटाई गई करोड़ों रुपये की 'ब्लड मनी' राशि अदा किए जाने के बाद उसे जेल से रिहा किया गया. रहीम की रिहाई के लिए 44 करोड़ रुपये जुटाए गए थे. किसी को भी इतनी बड़ी रकम मिलने की उम्मीद नहीं थी. लेकिन उम्मीद से ज़्यादा पैसे मिलने से रहीम की रिहाई आसान हो गई. जुलाई 2024 में रकम चुकाने के बाद उसकी मौत की सजा रद्द कर दी गई थी. करीपुर हवाई अड्डे पर उतरने के बाद रहीम को उनके परिजन बाहर लेकर आए. अपनी मातृभूमि पर कदम रखते ही रहीम की आंखों से आंसू छलक पड़े. रहीम बुधवार को सऊदी समय के हिसाब से रात 11.55 बजे रियाद से कोझिकोड के लिए रवाना हुआ था. वह एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट से सुबह 7:30 बजे करीपुर एयरपोर्ट पहुंचा. इस दौरान बॉबी चेम्मनूर समेत कई रिश्तेदारों और दोस्तों ने करीपुर एयरपोर्ट पर उसका स्वागत किया.