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नाक पर हूला हूप घुमाकर 11 साल की आश्वी ने बनाया कीर्तिमान, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ नाम

नाक पर हूला हूप घुमाते हुए और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के सर्टिफिकेट के साथ आश्वी वशिष्ठ (रांची) ( Etv Bharat )

रांचीः राजधानी रांची की 11 वर्षीय आश्वी वशिष्ठ ने अपने अनोखे हुनर से शहर का नाम देश-दुनिया में रोशन किया है. आश्वी ने नाक पर हूला हूप घुमाने का नया कीर्तिमान बनाते हुए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है. उन्होंने महज एक मिनट में नाक पर हूला हूप को 80 बार घुमाकर यह उपलब्धि हासिल की. रिकॉर्ड का प्रमाणपत्र और मेडल गुरुवार को उनके घर पहुंचा, जिसके बाद परिवार में जश्न का माहौल है.

डीएवी कपिलदेव स्कूल की छात्रा आश्वी ने यह प्रदर्शन 3 मई 2026 को स्कूल परिसर में किया था. रिकॉर्ड बनाने के दौरान उनके प्रदर्शन की वीडियो रिकॉर्डिंग की गई. एक मिनट के दौरान नाक पर घूमते हूला हूप के साथ शरीर का संतुलन बनाए रखना उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती थी. हालांकि, लगातार अभ्यास के कारण आश्वी ने पूरे प्रदर्शन के दौरान अपना संतुलन और लय बनाए रखी और तय समय में 80 चक्कर पूरे किए.