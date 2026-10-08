नाक पर हूला हूप घुमाकर 11 साल की आश्वी ने बनाया कीर्तिमान, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ नाम
रांची की 11 साल की आश्वी ने नाक पर हूला हूप घूमाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.
Published : October 8, 2026 at 11:11 PM IST
रांचीः राजधानी रांची की 11 वर्षीय आश्वी वशिष्ठ ने अपने अनोखे हुनर से शहर का नाम देश-दुनिया में रोशन किया है. आश्वी ने नाक पर हूला हूप घुमाने का नया कीर्तिमान बनाते हुए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है. उन्होंने महज एक मिनट में नाक पर हूला हूप को 80 बार घुमाकर यह उपलब्धि हासिल की. रिकॉर्ड का प्रमाणपत्र और मेडल गुरुवार को उनके घर पहुंचा, जिसके बाद परिवार में जश्न का माहौल है.
डीएवी कपिलदेव स्कूल की छात्रा आश्वी ने यह प्रदर्शन 3 मई 2026 को स्कूल परिसर में किया था. रिकॉर्ड बनाने के दौरान उनके प्रदर्शन की वीडियो रिकॉर्डिंग की गई. एक मिनट के दौरान नाक पर घूमते हूला हूप के साथ शरीर का संतुलन बनाए रखना उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती थी. हालांकि, लगातार अभ्यास के कारण आश्वी ने पूरे प्रदर्शन के दौरान अपना संतुलन और लय बनाए रखी और तय समय में 80 चक्कर पूरे किए.
आश्वी का हूला हूप से जुड़ा सफर केवल गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तक सीमित नहीं है. वह इससे पहले भी कई रिकॉर्ड अपने नाम कर चुकी हैं. इनलाइन स्केट्स पहनकर उन्होंने नाक पर एंटी-क्लॉकवाइज दिशा में 6 मिनट 40 सेकंड में 397 बार हूला हूप घुमाया था. इस प्रदर्शन के लिए उनका नाम एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ. वहीं, स्केट्स पर संतुलन बनाते हुए 3 मिनट 46 सेकंड में 226 बार हूला हूप घुमाने का रिकॉर्ड इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज है.
आश्वी ने बताया कि करीब चार-पांच साल पहले उन्होंने हूला हूप का अभ्यास शुरू किया था. शुरुआत में यह उनके लिए सिर्फ एक शौक था. परिवार और आसपास के लोगों से मिलने वाली तारीफ ने उनका उत्साह बढ़ाया. करीब छह महीने पहले उन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाने का लक्ष्य तय किया और इसके बाद अभ्यास को और गंभीरता से लेना शुरू किया.
रांची के अपर बाजार निवासी राहुल वशिष्ठ और कविता वशिष्ठ की पोती आश्वी अपनी सफलता का श्रेय परिवार को देती हैं. उनके दादा अशोक शर्मा लगातार उनका हौसला बढ़ाते रहे. आश्वी ने अपना गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दादा, मां और पापा को समर्पित किया है. छोटी उम्र में मिली यह उपलब्धि उनके लिए आगे बढ़ने की नई प्रेरणा बन गई है.
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