ETV Bharat / bharat

आशीर्वाद का दीया: बीजेपी ने 'सेवा संकल्प अभियान' के तहत पीएम मोदी के जन्मदिन के लिए बड़ी योजना बनाई

जबकि पीएम के बर्थडे पर कल काशी में वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति रहेगी जो पीएम का निर्वाचन क्षेत्र है. इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक तथा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर पर मौजूद रहेंगे.

शुक्रवार को देशभर में पीएम मोदी के 76 वें जन्मदिन के मौके पर कल भाजपा और सरकार पूरे देश में मेगा समारोह का आयोजन करेगी. पीएम कल सुबह करीब 10 बजे नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमीकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन करेंगे और कार्यक्रम को संबोधित करेंगे. यह आयोजन 17 से 19 सितंबर तक चलेगा.

भाजपा ने इसे जनसेवा के संकल्प का प्रतीक बताया है. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा समेत कई नेताओं ने आज लोगों से हर घर से आशीर्वाद भेजने की अपील की है.

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन पर कल यानी कि 17 सितंबर की शाम देशभर के घरों में ‘आशीर्वाद का दीया’ जलेगा. शाम 6 से 7 बजे के बीच दीपक जलाकर लोग उनके दीर्घायु जीवन और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करेंगे.

काशी में पहले प्रधानमंत्री की लंबी आयु के लिए जलाभिषेक होगा, उसके बाद आशीर्वाद का दीया जलाने के कार्यक्रम में ये नेता शामिल होंगे. यहीं से वाराणसी-वडनगर बाइक यात्रा का शुभारंभ होगा. जबकि वडनगर से गृह मंत्री अमित शाह यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे.

काशी की ओर से बाइक रैली की अगुवाई भाजपा नेता बी.डी. शर्मा करेंगे. यात्रा शुरू होने से पहले युवा काशी विश्वनाथ मंदिर में जलाभिषेक करेंगे. वडनगर में गृह मंत्री अमित शाह के साथ महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल उपस्थित रहेंगे.

वडनगर की रैली की अगुवाई भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष जिग्नेश पटेल हटकेश्वर महादेव मंदिर से करेंगे. दोनों ओर से निकलने वाली यह युवा बाइक यात्रा 10 राज्यों, 193 जिलों और 1,159 गांवों से गुजरेगी. इसमें करीब एक हजार युवा शामिल होंगे. उद्देश्य प्रधानमंत्री की नीतियों और 25 वर्ष की जनसेवा यात्रा को जन-जन तक पहुंचाना बताया गया है.

वहीं उज्जैन में भाजपा अध्यक्ष का कार्यक्रम रहेगा जिसमें भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन कल मध्य प्रदेश दौरे पर रहेंगे. दोपहर करीब 1:45 बजे वे इंदौर पहुंचेंगे. स्वामित्व योजना से जुड़े कार्यक्रम में शामिल होने के बाद शाम हेलीकॉप्टर से उज्जैन जाएंगे. वह शाम 6:45 बजे रामघाट पर शिप्रा आरती और दीप प्रज्वलन कार्यक्रम में भाग लेंगे. उज्जैन में शिप्रा घाट और महाकाल क्षेत्र में करीब 25 लाख दीप जलाने की तैयारी है. रात को भजन संध्या भी होगी.

17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलने वाले इस अभियान में युवा यात्राएं, स्कूल प्रतियोगिताएं, रक्तदान शिविर और जनसेवा कार्यक्रम शामिल हैं. फरीदाबाद में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर दिव्यांगजनों को इलेक्ट्रिक स्कूटी वितरित करेंगे. भाजपा सोशल मीडिया पर इसे सेवा-संकल्प के 25 वर्ष और मोदी@25 हैशटैग से भी प्रसारित कर रही है. नेताओं का कहना है कि आशीर्वाद का दीया केवल जन्मदिन का आयोजन नहीं, बल्कि जनसेवा के संकल्प का प्रतीक है.

ये भी पढे़ं: पीएम मोदी से मिले बचपन के दोस्त असगर अली, जमीन विवाद में आया बड़ा मोड़