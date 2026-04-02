आप ने राघव चड्ढा को राज्यसभा के डिप्टी लीडर पद से हटाया, अशोक मित्तल लेंगे जगह
आम आदमी पार्टी (AAP) ने बड़ा फैसला लेते हुए राघव चड्ढा को राज्यसभा के डिप्टी लीडर पद से हटा दिया है.
Published : April 2, 2026 at 1:56 PM IST
नई दिल्ली : आम आदमी पार्टी (AAP) ने राघव चड्ढा को राज्यसभा के उपनेता पद से हटा दिया है. उनकी जगह पंजाब से राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल आप के उपनेता होंगे.
इस बारे में आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सचिवालय को पत्र लिखते हुए सदन में अपने उपनेता राघव चड्ढा को उनके पद से हटाने का आग्रह किया है. पार्टी ने अपने पत्र में ये भी कहा है कि राघव चड्ढा को आप के कोटा से बोलने का समय भी न दिया जाए. इसके साथ ही पार्टी ने एक पत्र राज्यसभा सचिवालय को लिखा है, जिसमें राघव चड्ढा की जगह अशोक मित्तल को डिप्टी स्पीकर बनाने का अनुरोध किया है.
Ashok Kumar Mittal to be the new Deputy Leader of AAP in Rajya Sabha. AAP has sent an official letter on this to the Rajya Sabha Secretariat: Aam Aadmi Party (AAP) pic.twitter.com/9XBByWOLpA— ANI (@ANI) April 2, 2026
पत्र में यह भी कहा गया है कि चड्ढा – जो पंजाब से राज्यसभा सांसद भी हैं – को आप के कोटे से सदन में बोलने के लिए समय नहीं दिया जाना चाहिए. आप के अभी राज्यसभा में 10 सदस्य हैं, जिनमें पंजाब से सात और दिल्ली से तीन सदस्य शामिल हैं.
पार्टी गतिविधियों से दूरी और मुद्दों पर चुप रहना बड़ी वजह
सियासी गलियारों में इस बात को लेकर चर्चा है कि राघव चड्ढा के खिलाफ पार्टी के प्रति बेरुखी और पार्टी की गतिविधियों में भाग नहीं लेने की वजह से यह फैसला लिया गया है. क्योंकि राघव चड्ढा काफी समय से पार्टी के प्रमुख मुद्दों को लेकर चुप्पी साधे हुए थे. इतना ही नहीं पिछले दिनों जब शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को राहत मिली थी तो वे न तो केजरीवाल से मिलने गए थे और न ही उन्होंने मामले में सोशल मीडिया पर कोई प्रतिक्रिया जताई थी. उनकी इसी चुप्पी को पार्टी से दूरी माना जा रहा और उन्हें जिम्मेदारी के पद से हटाने का निर्णय लिया गया.
राघव चड्ढा कौन हैं?
राघव चड्ढा आप के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य और प्रवक्ता हैं. वे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और 2022 में पंजाब से राज्यसभा सांसद चुने गए थे. राघव राज्यसभा के सबसे युवा सांसदों में शामिल हैं. दिसंबर 2023 में, जब आप सांसद संजय सिंह जेल में थे उसी दौरान राघव चड्ढा को पार्टी का राज्यसभा का नेता नियुक्त किया गया था. उन्होंने संसद में बच्चों की शिक्षा की बढ़ती लागत, कॉर्पोरेट फ्रॉड, 'राइट टू रिकॉल' जैसे मुद्दे उठाए.
डॉ. अशोक कुमार मित्तल कौन हैं?
डॉ. अशोक कुमार मित्तल पंजाब के जालंधर से संबंध रखते हैं. वे लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (LPU) के फाउंडर चांसलर हैं. व्यवसायी से राजनेता बने मित्तल ने 2022 में ही पंजाब से आप टिकट पर राज्यसभा का चुनाव जीता था. वे शिक्षा क्षेत्र में अपनी पहचान रखते हैं और कानून की डिग्री गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी से हासिल की है. वे आप के सक्रिय सांसद रहे हैं और सदन में स्वास्थ्य, शिक्षा व अन्य मुद्दों पर अपनी बात प्रमुखता से रखते आए हैं.
बदलाव एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है : अशोक मित्तल
आप सांसद अशोक मित्तल ने पार्टी द्वारा राघव चड्ढा को राज्यसभा के उपनेता पद से हटाने पर कहा, “लीडरशिप पोजीशन में ऐसे बदलाव एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है. पहले, एनडी गुप्ता डिप्टी लीडर थे, फिर राघव चड्ढा ने पदभार संभाला, और अब मुझे यह ज़िम्मेदारी दी गई है. कल, किसी और को मौका मिल सकता है. पार्टी चाहती है कि हर सांसद और लीडर अलग-अलग रोल में सीखें और अनुभव हासिल करें, और यह जिम्मेदारी मुझे प्रशासनिक और राजनीतिक स्किल्स विकसित करने के लिए दी गई है.”
राघव चड्ढा के पार्टी छोड़ने की अटकलों पर, उन्होंने कहा, “ये सिर्फ़ अफ़वाहें हैं, ऐसी बातें फैलती रहती हैं और इन्हें अहमियत नहीं देनी चाहिए.”
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