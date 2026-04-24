ETV Bharat / bharat

पंजाब में AAP के कमजोर होने से कांग्रेस को मिलेगा फायदा, राज्यसभा में BJP मजूबत; जानें राजनीतिक विश्लेषक की राय

राज्यसभा सांसदों का नहीं है अपना कोई जनाधार इसलिए चुनाव में वोटबैंक को नहीं कर पाएंगे प्रभावित, जानिए क्या कहते हैं राजनीतिक विश्लेषक

आप छोड़ भाजपा में शामिल हुए राघव चड्ढा
आप छोड़ भाजपा में शामिल हुए राघव चड्ढा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 24, 2026 at 10:46 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (आप) के 10 में से सात राज्यसभा सांसदों के बीजेपी में विलय होने की घोषणा के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं. जहां आम आदमी पार्टी की इस दल बदल से राज्यसभा में स्थिति कमजोर होगी तो वहीं भाजपा के सांसदों की संख्या बढ़ेगी. इसको लेकर राजनीतिक विश्लेषक बद्रीनाथ का कहना है कि दलबदल की यह स्थिति पहले भी बनती रही है. हालांकि, दलबदल को रोकने के लिए वर्ष 1985 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी के द्वारा 52वां संविधान संशोधन लाया गया था.

उन्होंने कहा कि उस समय किसी पार्टी के लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा या विधान परिषद के एक तिहाई सदस्य अगर एक अलग गुट बनाकर दूसरे दल में विलय करेंगे तो उनकी सदस्यता नहीं जाएगी. अगर ऐसा नहीं करेंगे और स्वतंत्र रूप से बिना गुट बनाए दूसरी पार्टी में जाएंगे तो उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी. इसके बाद इसमें संशोधन करके दो तिहाई सदस्य का नियम रखा गया. इसी के तहत अब राघव चड्ढा और आम आदमी पार्टी के छह अन्य राज्यसभा सदस्यों ने अलग गुट बनाकर भाजपा में विलय होने की घोषणा की है ताकि उनकी राज्यसभा सदस्यता बची रहे.

वोटबैंक को नहीं कर पाएंगे प्रभावित

बद्रीनाथ ने कहा कि इस घटनाक्रम को पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से भी जोड़कर देखा जा सकता है. लेकिन, चूंकि ये राज्यसभा सदस्य जनता द्वारा नहीं चुने जाते हैं. आप के सातों सांसद पंजाब में पार्टी के विधायकों की संख्या के आधार पर पार्टी द्वारा मनोनीत किए गए थे. इनका पंजाब में कोई अपना ऐसा खास जनाधार नहीं है, जिससे भाजपा को पंजाब के चुनाव में कोई इनके जनाधार से फायदा मिल सके. हालांकि, आम आदमी पार्टी के टूटने और कमजोर होने का इससे मैसेज जरूर जाता है.

पंजाब में आप के कमजोर होने से कांग्रेस को मिलेगा फायदा

राजनीतिक विश्लेषक बद्रीनाथ ने कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी के कमजोर होने से इसका फायदा भाजपा को कम कांग्रेस को ज्यादा मिलेगा. क्योंकि दिल्ली और पंजाब के चुनावी नतीजों से यह बात साफ रही है कि दोनों राज्यों में आम आदमी पार्टी कांग्रेस को ही सत्ता से बेदखल करके काबिज हुई है. भाजपा का पंजाब में कोई खास जनाधार नहीं है. भाजपा पंजाब में हमेशा अकालियों के भरोसे ही रही है. इसलिए इस दलबदल से आप को नुकसान होगा लेकिन, उसका ज्यादा फायदा कांग्रेस को मिलेगा.

बद्रीनाथ ने कहा कि इस तरह की घटनाएं पहले भी होती रही हैं. पार्टियों को तोड़ने और कमजोर करने का प्रयास हमेशा से विपक्षी दल करते रहे हैं. यह भी उसी प्रक्रिया का हिस्सा है. अगर पार्टियों के दलबदल को कम करना है तो इसके लिए भी संविधान में फिर से संशोधन करके और भी सख्ता प्रावधान जोड़े जा सकते हैं. उन्होंने कहा कि दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस का ही वोटबैंक आम आदमी पार्टी में शिफ्ट हुआ था. इसलिए आप के कमजोर होने से कांग्रेस का वोटबैंक वापस उसके पास लौट सकता है. हां, अगर पंजाब में भाजपा और अकाली दल मिल जाएं तो जरूर आप को बड़ा नुकसान कर सकते हैं. जब भाजपा और अकाली मिल जाएंगे तो फिर कांग्रेस तीसरे नंबर पर जा सकती है. पंजाब में आप के मुकाबले अकाली और भाजपा गठबंधन मजबूत विकल्प हो सकता है.

ये भी पढ़ें:

TAGGED:

POLITICAL CRISIS IN AAP
AAM AADMI PARTY BREAKS
ANTI DEFECTION LAW
AAP WEAK IN PUNJAB
RAGHAV CHADHA JOIN BJP

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.