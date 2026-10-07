कश्मीरी गेट से CEO ऑफिस तक AAP का विरोध मार्च, सौरभ भारद्वाज बोले- ''CEC ज्ञानेश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए''
आम आदमी पार्टी ने कश्मीरी गेट स्थित मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय परिसर के बाहर CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया.
Published : October 7, 2026 at 3:38 PM IST
नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (AAP) ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SIR) में कथित धांधली के विरोध में बुधवार को कश्मीरी गेट से मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय तक विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान पुलिस ने आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को बैरिकेड लगाकर रोक दिया. वे वोट चोरी का आरोप लगाते हुए कश्मीरी गेट के पास सिंधी अकादमी से दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) के कार्यालय तक विरोध मार्च निकाल रहे थे.
AAP दिल्ली के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा, "वामपंथी पार्टियों ने हमें एक हफ़्ते पहले बुलाया था और हमारे नेता अरविंद केजरीवाल ने यह निमंत्रण स्वीकार किया. आज हम कांग्रेस, CPI(M), CPI(ML) और CPI समेत सभी विपक्षी पार्टियों के साथ यहां मौजूद हैं. हम गड़बड़ियों के जरिए दिल्ली की आधी से ज़्यादा आबादी के वोट हटाए जाने का विरोध कर रहे हैं.''
#WATCH | Delhi | Aam Aadmi Party (AAP) leaders and workers stopped by placing barricades as they stage a protest march from the Sindhi Academy near Kashmere Gate toward the Delhi Chief Electoral Officer (CEO), alleging vote theft https://t.co/9s1E1PLL4w— ANI (@ANI) October 7, 2026
सौरभ भारद्वाज ने आगे कहा, "हमारा मानना है कि 2025 के चुनावों में भी ऐसी ही गड़बड़ियां की गई थीं, जिसके कारण आम आदमी पार्टी को अनुचित तरीके से हार का सामना करना पड़ा, और हम इसका भी विरोध कर रहे हैं. ज्ञानेश कुमार को इस्तीफ़ा देना चाहिए और जिन लोगों के वोट हटाए गए थे, उनके नाम फिर से सूची में शामिल किए जाने चाहिए."
वहीं, AAP विधायक संजीव झा का कहना है, "ज्ञानेश कुमार ने देश के साथ गद्दारी की है. दिल्ली में वोट चोरी करके सरकारें बनाई गईं, जिससे चुनावी चोरी के ज़रिए सत्ता में आए लोग अवैध सरकारें बन गए. पूरे देश में वोट चोरी हुई है और विपक्ष लगातार यह मुद्दा उठाता रहा है. अब सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि उसकी मंज़ूरी के बिना 'फॉर्म 6' में बदलाव किए गए, जिससे साबित होता है कि उन्होंने एक बार फिर देश को गुमराह किया. आपने देश को गुमराह क्यों किया? क्या आप BJP को जीत दिलाने की कोशिश कर रहे हैं? आप इस देश के चुनाव आयोग हैं. आप गद्दार हैं और आपको जेल भेजा जाना चाहिए. INDIA गठबंधन के हमारे साथी आ रहे हैं. हम चुनाव आयोग से मिलने जा रहे हैं."
VIDEO | Delhi: Aam Aadmi Party (AAP) stages protest outside Delhi Chief Electoral Officer's office at Kashmere Gate. AAP Delhi president Saurabh Bharadwaj (@Saurabh_MLAgk), says, " the left parties had invited us a week ago, and our leader, arvind kejriwal, accepted the invitation. today, we are here along with all the opposition parties, including the congress, cpi(m), cpi(ml) and cpi. we are protesting the deletion of votes belonging to more than half of delhi’s population through irregularities. we believe the same irregularities were carried out during the 2025 elections, which resulted in the aam aadmi party being defeated unfairly, and we are protesting against that as well. gyanesh kumar must resign, and the names of those whose votes were deleted must be restored." #aap #delhinews (full video available on pti videos - https:="" t.co="" biyfwtfmbd)<="" p>— press trust of india (@pti_news) October 7, 2026
CEC के खिलाफ कांग्रेस ने भी किया था प्रदर्शन
बता दें कि इससे पहले मंगलवार को 'वोट चोरी' के मुद्दे पर INDIA गठबंधन के नेताओं ने नई दिल्ली में चुनाव आयोग के मुख्यालय की ओर मार्च किया था. इस दौरान विपक्षी सांसदों को बैरिकेड्स लगाकर निर्वाचन सदन में जाने से रोक दिया गया था, जिसके बाद लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल समेत कई नेताओं ने चुनाव आयोग के कार्यालय से लगभग 100 मीटर दूर आकाशवाणी भवन के पास धरने पर बैठ गए थे.
VIDEO | Delhi: As AAP stages protest outside the premises of Delhi Chief Electoral Officer's office at Kashmere Gate, AAP MLA Sanjeev Jha says, " gyanesh kumar has committed treason against this nation. governments were formed in delhi by stealing votes, making those who came to power through such electoral theft illegal governments. vote theft has occurred across the entire country, and the opposition has been raising this issue continuously. now, even the supreme court has noted that changes to form 6 were made without its permission, proving that they misled the nation once again. why did you mislead the country? are you trying to secure victories for the bjp? you are the election commission of this country. you are a traitor, and you should be sent to prison. our colleagues from the india alliance are arriving. we are heading to meet the election commission..." (full video available on pti videos - https:="" t.co="" biyfwtfmbd)<="" p>— press trust of india (@pti_news) October 7, 2026
हालांकि विरोध प्रदर्शन के बाद, दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और कई अन्य नेताओं को आकाशवाणी भवन से हिरासत में ले लिया था. दिल्ली पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए लोगों में कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा, केसी वेणुगोपाल और अमरिंदर सिंह राजा वडिंग शामिल थे. नई दिल्ली के पुलिस उपायुक्त (DCP) सचिन शर्मा आकाशवाणी भवन में मौजूद थे.
आम आदमी पार्टी का अन्य राजनीतिक दलों के साथ दिल्ली चुनाव आयोग के खिलाफ धरना। " वोट चोरी नहीं चलेगी।" https:="" t.co="" i78qakhjor<="" p>— saurabh bharadwaj (@saurabh_mlagk) October 7, 2026
दिल्ली पुलिस ने आकाशवाणी भवन के बाहर IYC अध्यक्ष उदय भानु चिब सहित कई यूथ कांग्रेस और NSUI नेताओं को भी हिरासत में लिया था. यह विरोध प्रदर्शन विपक्ष द्वारा घोषित व्यापक "लोकतंत्र बचाओ" अभियान का हिस्सा था, जिसके तहत इसके नेता स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) प्रक्रिया को लेकर विवाद के बीच भारत के चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन और सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं.
ये भी पढ़ें: