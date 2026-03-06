ETV Bharat / bharat

'इश्क' बना काल! पंजाब के मोगा में 'आप' सरपंच की दिनदहाड़े हत्या

मोगा (पंजाब): जिले के बाघापुराना कस्बे में शुक्रवार दोपहर हुई गोलीबारी में आम आदमी पार्टी के नेता की मौत हो गयी. मृतक की पहचान हरविंदर सिंह उर्फ हैप्पी के तौर पर की गयी. वह पत्तो हीरा सिंह वाला गांव के सरपंच थे. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया. मोगा के एसएसपी अजय गांधी ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया.

क्या है घटना

जानकारी के मुताबिक, यह घटना शुक्रवार दोपहर करीब 12 बजे हुई. बताया जा रहा है कि सरपंच हरविंदर सिंह 'हैप्पी जिम' के बाहर मौजूद थे, तभी कुछ अज्ञात हमलावर वहां आए और उन पर गोलियां चला दीं. गोलियां लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गए. दिन-दहाड़े हुई इस वारदात से मौके पर अफरातफरी मच गई और लोगों में दहशत का माहौल बन गया. राहगीरों ने घायल सरपंच को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां उनकी मौत हो गई.

घटना के कारण

मोगा के एसएसपी अजय गांधी ने कहा, "यह घटना आपसी रंजिश और एक विवाहेतर संबंध के विवाद के कारण हुई है. पहले भी विवाद हुआ था, यह पूरी तरह से एक निजी झगड़ा था जो बाद में गोलीबारी तक पहुंच गया. इस मामले में शामिल व्यक्ति की पहचान कर ली गई है और पुलिस को कई सुराग मिले हैं."