बिहार विधानसभा चुनाव 2025: AAP के स्टार प्रचारकों की सूची जारी, केजरीवाल, सिसोदिया, संजय सिंह और भगवंत मान टॉप पर
आम आदमी पार्टी की तरफ से जारी इस सूची में सांसद राघव चड्ढा का नाम शामिल नहीं है. जानिए किसके नाम हैं इस फेहरिस्त में..
Published : October 20, 2025 at 11:14 AM IST
नई दिल्ली: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से जारी स्टार प्रचारकों की सूची में अरविंद केजरीवाल समेत पार्टी के दिल्ली और पंजाब के तकरीबन सभी शीर्ष नेताओं के नाम शामिल है. बिहार के प्रदेश अध्यक्ष राकेश कुमार यादव समेत दो दर्जन वहां के स्थानीय नेताओं के नाम भी इस सूची में शामिल है. पार्टी की तरफ से जारी 40 प्रचारकों की सूची में हमेशा की तरह पहला नाम पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का नाम है. वहीं दूसरे नंबर पर मनीष सिसोदिया का नाम शामिल है. हालांकि अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का नाम इस बार प्रचारकों की सूची में शामिल नहीं है.
अन्य नामों में दिल्ली व पंजाब सरकार में शामिल मंत्री व सांसदों के नामों की सूची पार्टी ने चुनाव आयोग को भेजी है. दिल्ली और पंजाब से प्रमुख 18 नेताओं के नाम बिहार विधानसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों के भेजे गए हैं. इसके अलावा 22 नाम बिहार के स्थानीय नेताओं के शामिल हैं. पार्टी की तरफ से जारी सूची में शीर्ष पांच नामों में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, भगवंत मान, संजय सिंह और अमन अरोड़ा का नाम शामिल है. हालांकि, सांसद राघव चड्ढा का नाम स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल नहीं किया गया है.
Aam Aadmi Party releases its list of star campaigners for the #BiharAssemblyElections— ANI (@ANI) October 20, 2025
AAP has named party Convenor Arvind Kejriwal, Punjab CM Bhagwant Maan, party leaders Manish Sisodia, Sanjay Singh, Sandeep Pathak, Satyendar Jain, former Delhi CM Atishi, AAP Delhi President… pic.twitter.com/JfZCzfB8bg
बहुमत से दूर रह गई थी 'आप': वहीं दिल्ली से अन्य नामों में सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय, संदीप पाठक समेत अन्य नाम शामिल है. वर्ष 2012 में दिल्ली से राजनीतिक सफर की शुरुआत करने वाली आम आदमी पार्टी ने जब दिसंबर 2013 में पहला विधानसभा चुनाव लड़ा था, तब से लेकर अब तक पार्टी पूर्वांचल और बिहार के लोगों को अपने साथ बनाए रखने की कोशिश में हैं. हालांकि इस साल फरवरी में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में पार्टी बहुमत से दूर रह गई थी. इस बार पार्टी के हाथ 70 में से केवल 22 सीटें लगी थीं.
ये सुविधाएं देने का लिया फैसला: दिल्ली के पूर्वांचल बहुत सीटों पर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन इस बार भी अच्छा रहा था. उन सीटों पर आम आदमी पार्टी के अधिकांश विधायक जीतने में सफल रहे थे. बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी राकेश कुमार यादव और पार्टी ने दिल्ली की तरह फ्री बिजली पानी व अन्य सुविधाएं बिहार में भी देने का फैसला लिया है.
