ETV Bharat / bharat

बिहार विधानसभा चुनाव 2025: AAP के स्टार प्रचारकों की सूची जारी, केजरीवाल, सिसोदिया, संजय सिंह और भगवंत मान टॉप पर

आम आदमी पार्टी की तरफ से जारी इस सूची में सांसद राघव चड्ढा का नाम शामिल नहीं है. जानिए किसके नाम हैं इस फेहरिस्त में..

'आप' ने जारी की बिहार इलेक्शन के लिए स्टार प्रचारकों की सूची
'आप' ने जारी की बिहार इलेक्शन के लिए स्टार प्रचारकों की सूची (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 20, 2025 at 11:14 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से जारी स्टार प्रचारकों की सूची में अरविंद केजरीवाल समेत पार्टी के दिल्ली और पंजाब के तकरीबन सभी शीर्ष नेताओं के नाम शामिल है. बिहार के प्रदेश अध्यक्ष राकेश कुमार यादव समेत दो दर्जन वहां के स्थानीय नेताओं के नाम भी इस सूची में शामिल है. पार्टी की तरफ से जारी 40 प्रचारकों की सूची में हमेशा की तरह पहला नाम पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का नाम है. वहीं दूसरे नंबर पर मनीष सिसोदिया का नाम शामिल है. हालांकि अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का नाम इस बार प्रचारकों की सूची में शामिल नहीं है.

अन्य नामों में दिल्ली व पंजाब सरकार में शामिल मंत्री व सांसदों के नामों की सूची पार्टी ने चुनाव आयोग को भेजी है. दिल्ली और पंजाब से प्रमुख 18 नेताओं के नाम बिहार विधानसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों के भेजे गए हैं. इसके अलावा 22 नाम बिहार के स्थानीय नेताओं के शामिल हैं. पार्टी की तरफ से जारी सूची में शीर्ष पांच नामों में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, भगवंत मान, संजय सिंह और अमन अरोड़ा का नाम शामिल है. हालांकि, सांसद राघव चड्ढा का नाम स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल नहीं किया गया है.

बहुमत से दूर रह गई थी 'आप': वहीं दिल्ली से अन्य नामों में सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय, संदीप पाठक समेत अन्य नाम शामिल है. वर्ष 2012 में दिल्ली से राजनीतिक सफर की शुरुआत करने वाली आम आदमी पार्टी ने जब दिसंबर 2013 में पहला विधानसभा चुनाव लड़ा था, तब से लेकर अब तक पार्टी पूर्वांचल और बिहार के लोगों को अपने साथ बनाए रखने की कोशिश में हैं. हालांकि इस साल फरवरी में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में पार्टी बहुमत से दूर रह गई थी. इस बार पार्टी के हाथ 70 में से केवल 22 सीटें लगी थीं.

ये सुविधाएं देने का लिया फैसला: दिल्ली के पूर्वांचल बहुत सीटों पर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन इस बार भी अच्छा रहा था. उन सीटों पर आम आदमी पार्टी के अधिकांश विधायक जीतने में सफल रहे थे. बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी राकेश कुमार यादव और पार्टी ने दिल्ली की तरह फ्री बिजली पानी व अन्य सुविधाएं बिहार में भी देने का फैसला लिया है.

यह भी पढ़ें-

बिहार इलेक्शन पर EC सख्त: चुनावी क्षेत्र में नकदी से लेकर ड्रग-दारू के प्रवाह से निपटने के लिए एजेंसियों को किया टाइट

सीएम रेखा गुप्ता ने वासुदेव घाट पहुंचकर किया छठ महापर्व की तैयारियों का निरीक्षण, कहा- लोग देखेंगे बदली हुई दिल्ली

TAGGED:

AAM AADMI PARTY
आप स्टार प्रचारकों की सूची जारी
AAP BIHAR ELECTION STAR CAMPAIGNERS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

6 नवंबर को वोटिंग, पहले चरण के लिए नामांकन वापसी की आज आखिरी तारीख

दुनियाभर में अपनी छाप छोड़ रही है नैनीताल की मोमबत्ती, देश-विदेश को रोशन कर रही रोशन

मदीना जा रहे विमान की मेडिकल इमरजेंसी लैंडिग, तिरुवनंतपुरम डायवर्ट की गई फ्लाइट

भारत को वर्ल्ड कप में मिली लगातार तीसरी हार, इंग्लैंड ने जीत के साथ सेमीफाइनल में बनाई जगह

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.