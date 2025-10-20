ETV Bharat / bharat

बिहार विधानसभा चुनाव 2025: AAP के स्टार प्रचारकों की सूची जारी, केजरीवाल, सिसोदिया, संजय सिंह और भगवंत मान टॉप पर

नई दिल्ली: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से जारी स्टार प्रचारकों की सूची में अरविंद केजरीवाल समेत पार्टी के दिल्ली और पंजाब के तकरीबन सभी शीर्ष नेताओं के नाम शामिल है. बिहार के प्रदेश अध्यक्ष राकेश कुमार यादव समेत दो दर्जन वहां के स्थानीय नेताओं के नाम भी इस सूची में शामिल है. पार्टी की तरफ से जारी 40 प्रचारकों की सूची में हमेशा की तरह पहला नाम पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का नाम है. वहीं दूसरे नंबर पर मनीष सिसोदिया का नाम शामिल है. हालांकि अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का नाम इस बार प्रचारकों की सूची में शामिल नहीं है.

अन्य नामों में दिल्ली व पंजाब सरकार में शामिल मंत्री व सांसदों के नामों की सूची पार्टी ने चुनाव आयोग को भेजी है. दिल्ली और पंजाब से प्रमुख 18 नेताओं के नाम बिहार विधानसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों के भेजे गए हैं. इसके अलावा 22 नाम बिहार के स्थानीय नेताओं के शामिल हैं. पार्टी की तरफ से जारी सूची में शीर्ष पांच नामों में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, भगवंत मान, संजय सिंह और अमन अरोड़ा का नाम शामिल है. हालांकि, सांसद राघव चड्ढा का नाम स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल नहीं किया गया है.

बहुमत से दूर रह गई थी 'आप': वहीं दिल्ली से अन्य नामों में सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय, संदीप पाठक समेत अन्य नाम शामिल है. वर्ष 2012 में दिल्ली से राजनीतिक सफर की शुरुआत करने वाली आम आदमी पार्टी ने जब दिसंबर 2013 में पहला विधानसभा चुनाव लड़ा था, तब से लेकर अब तक पार्टी पूर्वांचल और बिहार के लोगों को अपने साथ बनाए रखने की कोशिश में हैं. हालांकि इस साल फरवरी में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में पार्टी बहुमत से दूर रह गई थी. इस बार पार्टी के हाथ 70 में से केवल 22 सीटें लगी थीं.