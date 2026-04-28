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AAP की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल BJP में शामिल, वीरेंद्र सचदेवा ने पहनाया भाजपा का पटका

AAP की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल भाजपा में शामिल ( ETV Bharat )