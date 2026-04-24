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राज्यसभा सांसदों की बगावत: केजरीवाल को पहले से थी भनक या आज ही 'घर' छोड़ना महज इत्तेफाक !

केजरीवाल को पहले से थी भनक या आज ही 'घर' छोड़ना महज इत्तेफाक! ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली की राजनीति में आज का दिन किसी बड़े 'पॉलिटिकल थ्रिलर' से कम नहीं रहा. एक तरफ आम आदमी पार्टी (AAP) को राज्यसभा में अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा, तो दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल का अचानक अपना ठिकाना बदलना कई अनसुलझे सवाल छोड़ गया. आज राघव चड्ढा, डॉ. संदीप पाठक व अशोक मित्तल समेत सात राज्यसभा सांसदों ने 'आप' का दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का झंडा थाम लिया. लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा चर्चा उस 'टाइमिंग' की है, जिसने यह अंदेशा जता दिया है कि क्या केजरीवाल को इस बगावत की भनक पहले से थी.

एक ही दिन में दो बड़ी घटनाएं: क्या थे संकेत ?

आज सुबह अरविंद केजरीवाल ने चुपचाप लुटियंस दिल्ली के 5, फिरोजशाह रोड स्थित बंगला खाली कर दिया. गौरतलब है कि यह बंगला राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल का आधिकारिक निवास है, जहां केजरीवाल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे के बाद सितंबर 2024 से रह रहे थे. एक तरफ केजरीवाल बंगला खाली कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ राघव चड्ढा, संदीप पाठक व अशोक मित्तल समेत सात राज्यसभा सासंद भाजपा में शामिल होने की घोषणा कर रहे थे.

राज्यसभा सांसदों की बगावत (ETV Bharat)

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सात सांसदों का एक साथ पाला बदलना कोई रातों-रात होने वाली घटना नहीं है. विशेष रूप से अशोक मित्तल, जिनके घर में खुद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक रह रहे हों, उनका भाजपा में जाना केजरीवाल के लिए व्यक्तिगत व राजनीतिक, दोनों मोर्चों पर बड़ी हार है. जानकारों का कहना है कि केजरीवाल का आज ही के दिन अशोक मित्तल का घर छोड़ना साफ करता है कि उन्हें इस 'ऑपरेशन लोटस' की आहट मिल चुकी थी. वे शायद उस असहज स्थिति से बचना चाहते थे जहां उन्हें एक भाजपा सांसद के घर में मेहमान बनकर रहना पड़ता है.

कहां शिफ्ट हुए अरविंद केजरीवाल ?