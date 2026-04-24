राज्यसभा सांसदों की बगावत: केजरीवाल को पहले से थी भनक या आज ही 'घर' छोड़ना महज इत्तेफाक !

राज्यसभा सांसदों की बगावत: केजरीवाल को पहले से थी भनक या आज ही 'घर' छोड़ना महज इत्तेफाक !
अरविंद केजरीवाल ने आज सुबह ही लुटियंस दिल्ली के 5, फिरोजशाह रोड स्थित बंगला खाली कर दिया.
Published : April 24, 2026 at 8:47 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली की राजनीति में आज का दिन किसी बड़े 'पॉलिटिकल थ्रिलर' से कम नहीं रहा. एक तरफ आम आदमी पार्टी (AAP) को राज्यसभा में अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा, तो दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल का अचानक अपना ठिकाना बदलना कई अनसुलझे सवाल छोड़ गया. आज राघव चड्ढा, डॉ. संदीप पाठक व अशोक मित्तल समेत सात राज्यसभा सांसदों ने 'आप' का दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का झंडा थाम लिया. लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा चर्चा उस 'टाइमिंग' की है, जिसने यह अंदेशा जता दिया है कि क्या केजरीवाल को इस बगावत की भनक पहले से थी.
एक ही दिन में दो बड़ी घटनाएं: क्या थे संकेत ?
आज सुबह अरविंद केजरीवाल ने चुपचाप लुटियंस दिल्ली के 5, फिरोजशाह रोड स्थित बंगला खाली कर दिया. गौरतलब है कि यह बंगला राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल का आधिकारिक निवास है, जहां केजरीवाल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे के बाद सितंबर 2024 से रह रहे थे. एक तरफ केजरीवाल बंगला खाली कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ राघव चड्ढा, संदीप पाठक व अशोक मित्तल समेत सात राज्यसभा सासंद भाजपा में शामिल होने की घोषणा कर रहे थे.
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सात सांसदों का एक साथ पाला बदलना कोई रातों-रात होने वाली घटना नहीं है. विशेष रूप से अशोक मित्तल, जिनके घर में खुद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक रह रहे हों, उनका भाजपा में जाना केजरीवाल के लिए व्यक्तिगत व राजनीतिक, दोनों मोर्चों पर बड़ी हार है. जानकारों का कहना है कि केजरीवाल का आज ही के दिन अशोक मित्तल का घर छोड़ना साफ करता है कि उन्हें इस 'ऑपरेशन लोटस' की आहट मिल चुकी थी. वे शायद उस असहज स्थिति से बचना चाहते थे जहां उन्हें एक भाजपा सांसद के घर में मेहमान बनकर रहना पड़ता है.
कहां शिफ्ट हुए अरविंद केजरीवाल ?
अशोक मित्तल का बंगला छोड़ने के बाद केजरीवाल अब अपने नए आधिकारिक पते 95, लोधी एस्टेट में शिफ्ट हो गए हैं. यह टाइप-7 बंगला उन्हें केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद आवंटित किया गया है. केजरीवाल ने खुद सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी साझा करते हुए कहा कि वे अब अपने परिवार के साथ इस नए आवास में रहेंगे.
बगावत के पीछे के चेहरे और तर्क
भाजपा में शामिल होने वाले सात सांसदों में राघव चड्ढा, डॉ. संदीप पाठक, अशोक मित्तल, हरभजन सिंह, स्वाति मालीवाल, राजिंदर गुप्ता व विक्रम साहनी के नाम शामिल हैं. राघव चड्ढा ने पार्टी छोड़ते समय कड़े शब्दों में कहा कि जिस पार्टी को हमने खून-पसीने से सींचा, वह अब अपने सिद्धांतों से भटक गई है.
भनक थी या तैयारी ?
आज के घटनाक्रम से ये स्पष्ट है कि आम आदमी पार्टी के भीतर एक बड़ा लावा काफी समय से पक रहा था. केजरीवाल का समय रहते अशोक मित्तल के घर से निकलकर लोधी एस्टेट शिफ्ट होना यह बताता है कि रणनीतिक तौर पर उन्होंने खुद को इस झटके के लिए तैयार कर लिया था. हालांकि, राज्यसभा में दो-तिहाई से अधिक सांसदों का टूटना 'आप' के भविष्य व पंजाब-दिल्ली की राजनीति के लिए एक गंभीर चुनौती बनकर उभरा है.
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