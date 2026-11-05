आप सांसद संजय सिंह का केंद्र सरकार पर तंज, बोले- बांग्लादेशियों को भेजने वाले जहाज का नंबर बताओ, हम अमित शाह को माला पहनाएंगे
उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी को भगाना संजय सिंह या अरविंद केजरीवाल का काम नहीं है, ये काम नरेंद्र मोदी और अमित शाह का है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 5, 2026 at 6:28 PM IST
सुल्तानपुर : आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह गुरुवार को सुल्तानपुर पहुंचे. उन्होंने केंद्र सरकार खासकर गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बांग्लादेशी घुसपैठियों और दिल्ली में प्रदूषण को लेकर जमकर निशाना साधा. संजय सिंह ने कहा कि डेढ़ साल पहले पूछा था कि हिंदुस्तान में कितने बांग्लादेशी पकड़े गए और कितने भगाए गए, लेकिन आज तक जवाब नहीं मिला.
उन्होंने कहा- जहाज का नंबर बताओ ना, हम आप लोगों को भी लेकर चलेंगे. किस जहाज से बांग्लादेशियों को भेज रहे हो? हमारे लोगों को तो अमेरिका से जहाज में बेड़ियां बांधकर भेजा गया था. तुम बांग्लादेशियों को भेजो, जहाज का नंबर बताओ, हम माला भी पहनाएंगे अमित शाह को.
केंद्र सरकार नफरत फैलाती है : संजय सिंह ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार सिर्फ झूठ बोलती है और नफरत फैलाती है. उनके पास कोई आंकड़ा नहीं है. उन्होंने कहा कि किसी बांग्लादेशी को भगाना संजय सिंह या अरविंद केजरीवाल का काम नहीं है, ये काम नरेंद्र मोदी और अमित शाह का है.
प्रदूषण और पराली पर किया पलटवार : संजय संह ने पूछा- 12 साल से क्या किया? घास छील रहे हैं? बताइए ना, कितने बांग्लादेशी घुसपैठिए आपने भगाए हैं. दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण और पराली जलाने के आरोपों पर भी संजय सिंह ने पलटवार किया. उन्होंने कहा कि पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं में 90 प्रतिशत की कमी आई है.
आंकड़ों के साथ बैठकर बात करें : उन्होंने कहा- मैं खुली चुनौती दे रहा हूं अमित शाह, नितिन नबीन, प्रधानमंत्री मोदी सभी को, आंकड़ों के साथ बैठकर बात कीजिए. संजय सिंह ने दावा किया कि पंजाब में पराली की घटनाओं में कमी आई है, जबकि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बढ़ोतरी हुई है.
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