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आप सांसद संजय सिंह का केंद्र सरकार पर तंज, बोले- बांग्लादेशियों को भेजने वाले जहाज का नंबर बताओ, हम अमित शाह को माला पहनाएंगे

सांसद संजय सिंह ने किया सरकार पर तंज. ( Photo Credit; ETV Bharat )

सुल्तानपुर : आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह गुरुवार को सुल्तानपुर पहुंचे. उन्होंने केंद्र सरकार खासकर गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बांग्लादेशी घुसपैठियों और दिल्ली में प्रदूषण को लेकर जमकर निशाना साधा. संजय सिंह ने कहा कि डेढ़ साल पहले पूछा था कि हिंदुस्तान में कितने बांग्लादेशी पकड़े गए और कितने भगाए गए, लेकिन आज तक जवाब नहीं मिला.

उन्होंने कहा- जहाज का नंबर बताओ ना, हम आप लोगों को भी लेकर चलेंगे. किस जहाज से बांग्लादेशियों को भेज रहे हो? हमारे लोगों को तो अमेरिका से जहाज में बेड़ियां बांधकर भेजा गया था. तुम बांग्लादेशियों को भेजो, जहाज का नंबर बताओ, हम माला भी पहनाएंगे अमित शाह को.