VB-G RAM G: केंद्र के फैसले का विरोध, पंजाब सरकार ने विशेष सत्र बुलाया

चंडीगढ़: पंजाब सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) का नाम बदलने और उसमें बदलाव करने के केंद्र सरकार के फैसले के विरोध में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है.

पंजाब विधानसभा के सेशन में अलग-अलग चुनाव क्षेत्रों से आम आदमी पार्टी के विधायक, मनरेगा वर्कर के विरोध पत्र लेकर विधानसभा पहुंचे हैं. बता दें कि केंद्र सरकार ने MGNREGA का नाम बदलकर विकसित भारत-रोजगार और आजीविका मिशन-ग्रामीण (VB-G RAM G) कर दिया है.

पंजाब विधानसभा के स्पेशल सेशन के दौरान, AAP MLA मनविंदर सिंह ग्यासपुरा कॉपियों का बैग लेकर विधानसभा पहुंचे. उन्होंने कहा कि, आज वे यहां अपने मनरेगा मजदूरों की दिक्कतें लेकर आए हैं, जो एक टाइम का खाना पाने के लिए भी जूझ रहे हैं. मजदूरों के घरों में खाना नहीं है. उन्होंने आरोप लगाया कि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब मजदूरों की रोजी-रोटी छीन ली है. आज वे उन नरेगा मजदूरों की अपील लेकर आए हैं. उन्होंने कहा कि, ये सैकड़ों चिट्ठियां जो NREGA मज़दूरों ने लिखकर उन्हें भेजी हैं.

उन्होंने कहा कि, उनका अनुरोध, हमारी पुकार, हमारे दलित समुदाय की आवाज, गरीब लोग, पंजाब के 35 प्रतिशत, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग जो NREGA में काम करते हैं, यह उनका दर्द है जो हम यहां लेकर आए हैं, ताकि यह दर्द स्पीकर के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचे."

आम आदमी पार्टी के पंजाब प्रधान अमन अरोड़ा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, 'यह स्पेशल सेशन सिर्फ इसलिए बुलाया गया है क्योंकि केंद्र की भाजपा सरकार अंबानी और अडानी से दोस्तों की है. उन्होंने कहा कि, यह किस तरह से देश के करोड़ों लोगों के पेट पर लात मार रही है और MGNREGA स्कीम में बदलाव करके अरबपतियों की सरकार लोगों को भूखा मारने की कोशिश कर रही है.

अमन अरोड़ा ने कहा कि, पंजाब में 30 लाख लोग MGNREGA के तहत काम कर रहे हैं. लेकिन, भाजपा उद्योगपतियों की सरकार है, जो गरीबों की रोजी-रोटी छीनने जा रही है. वे आज विधानसभा सेशन में 10 लाख मजदूरों के पत्र पेश करेंगे. वह केंद्र सरकार को साफ कर देना चाहते हैं कि, नए स्कीम को कभी कामयाब नहीं होने दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि, मनरेगा स्कीम दुनिया की सबसे बड़ी और कामयाब स्कीम है. इसे बदलने की क्या जरूरत है.