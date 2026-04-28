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आप विधायक मेहराज मलिक कठुआ जेल से हुए रिहा, हाई कोर्ट ने उनकी PSA हिरासत रद्द की

जम्मू: आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक मेहराज दीन मलिक को मंगलवार को कठुआ जेल से रिहा कर दिया गया. इससे एक दिन पहले जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने पब्लिक सेफ्टी एक्ट (PSA) के तहत उनकी हिरासत खत्म कर दी थी.

डोडा ईस्ट के विधायक मलिक ने कहा कि अब जब उन्हें रिहा कर दिया गया है, तो वे लोगों के मुद्दे उठाते रहेंगे और उन पर बात करते रहेंगे. पिछले साल 8 सितंबर को मलिक के खिलाफ डोडा जिला मजिस्ट्रेट के जारी किए गए हिरासत आदेश को खारिज करते हुए, जस्टिस मोहम्मद यूसुफ वानी ने अधिकारियों को याचिकाकर्ता-बंदी को तुरंत एहतियातन हिरासत से रिहा करने का निर्देश दिया.

उनके वकील और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अप्पू सिंह सलाथिया ने यहां पत्रकारों को बताया, "मलिक को आज सुबह जेल अधिकारियों ने सभी औपचारिकता पूरी करने के बाद रिहा कर दिया." आज सुबह जब आप नेता को रिहा करने के लिए कठुआ जेल के गेट खुले, तो बहुत सारे लोगों ने उनके पक्ष में नारे लगाए, ढोलक की थाप पर डांस किया और उन्हें फूलों की माला पहनाई.

जेल से रिहा होने के बाद, उन्होंने कहा कि वे लोगों के लिए लड़ते रहेंगे. उन्होंने यहां पत्रकारों से कहा, "मैं अब जेल से बाहर आ गया हूं. मुझे न्याय दिलाने के लिए मैं न्यायपालिका को धन्यवाद देता हूं. मैं लोगों से जुड़े मुद्दे उठाता रहूंगा और उन पर बात करता रहूंगा." जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने सोमवार को आम आदमी पार्टी के विधायक मेहराज मलिक की पब्लिक सेफ्टी एक्ट (PSA) के तहत प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी कि, एहतियातन हिरासत को रद्द कर दिया.