आप विधायक मेहराज मलिक कठुआ जेल से हुए रिहा, हाई कोर्ट ने उनकी PSA हिरासत रद्द की
हाई कोर्ट ने आप विधायक मेहराज मलिक की PSA हिरासत रद्द कर दी. इसके साथ विधायक कठुआ जेल से रिहा हो गए.
Published : April 28, 2026 at 4:09 PM IST
जम्मू: आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक मेहराज दीन मलिक को मंगलवार को कठुआ जेल से रिहा कर दिया गया. इससे एक दिन पहले जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने पब्लिक सेफ्टी एक्ट (PSA) के तहत उनकी हिरासत खत्म कर दी थी.
डोडा ईस्ट के विधायक मलिक ने कहा कि अब जब उन्हें रिहा कर दिया गया है, तो वे लोगों के मुद्दे उठाते रहेंगे और उन पर बात करते रहेंगे. पिछले साल 8 सितंबर को मलिक के खिलाफ डोडा जिला मजिस्ट्रेट के जारी किए गए हिरासत आदेश को खारिज करते हुए, जस्टिस मोहम्मद यूसुफ वानी ने अधिकारियों को याचिकाकर्ता-बंदी को तुरंत एहतियातन हिरासत से रिहा करने का निर्देश दिया.
उनके वकील और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अप्पू सिंह सलाथिया ने यहां पत्रकारों को बताया, "मलिक को आज सुबह जेल अधिकारियों ने सभी औपचारिकता पूरी करने के बाद रिहा कर दिया." आज सुबह जब आप नेता को रिहा करने के लिए कठुआ जेल के गेट खुले, तो बहुत सारे लोगों ने उनके पक्ष में नारे लगाए, ढोलक की थाप पर डांस किया और उन्हें फूलों की माला पहनाई.
जेल से रिहा होने के बाद, उन्होंने कहा कि वे लोगों के लिए लड़ते रहेंगे. उन्होंने यहां पत्रकारों से कहा, "मैं अब जेल से बाहर आ गया हूं. मुझे न्याय दिलाने के लिए मैं न्यायपालिका को धन्यवाद देता हूं. मैं लोगों से जुड़े मुद्दे उठाता रहूंगा और उन पर बात करता रहूंगा." जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने सोमवार को आम आदमी पार्टी के विधायक मेहराज मलिक की पब्लिक सेफ्टी एक्ट (PSA) के तहत प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी कि, एहतियातन हिरासत को रद्द कर दिया.
आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर इकाई के अध्यक्ष मलिक को सितंबर में सार्वजनिक आदेश बिगाड़ने के आरोप में PSA के तहत हिरासत में लिया गया था और बाद में उन्हें कठुआ जेल में रखा गया था. 24 सितंबर को, उन्होंने हाई कोर्ट में एक हेबियस कॉर्पस पिटीशन फाइल की, जिसमें अपनी हिरासत को चुनौती दिया और 5 करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग की गई. 23 फरवरी को, हाई कोर्ट ने इस मामले में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था.
अपने 87 पेज के आदेश में, जज ने कहा, “…जिला मजिस्ट्रेट, डोडा द्वारा जारी किया गया हिरासत का आदेश रद्द किया जाता है और प्रतिवादी को निर्देश दिया जाता है कि वे याचिकाकर्ता को इस मामले में एहतियातन हिरासत से तुरंत रिहा करें. कोर्ट ने कहा कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति की कथित गतिविधियां सार्वजनिक अव्यवस्था. नहीं थी. कोर्ट ने कहा कि, कथित आपराधिक गतिविधियों और हिरासत का आदेश जारी करने की जरूरत के बीच कोई सीधा लिंक या नजदीकी नहीं थी.
मलिक के खिलाफ बताए गए मामलों के बारे में, कोर्ट ने कहा कि वे ज़्यादातर चुनाव से जुड़े मामलों सहित नियमित कानून और व्यवस्था के मुद्दों से जुड़े हैं. अदालत ने कहा कि, लगभग सभी आपराधिक मामले सामान्य कानून और व्यवस्था उल्लंघन से जुड़े हैं, जो PSA के तहत हिरासत को सही नहीं ठहराते हैं.
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