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AAP विधायक जरनैल सिंह ने प्रवेश वर्मा को भेजा मानहानि नोटिस, सड़क घोटाले के आरोपों पर आर-पार की लड़ाई

दिल्ली थप्पड़ कांड को लेकर जहां 'आप' सरकार पर हमलावर बनी हुई है, वहीं जरनैल सिंह ने मंत्री को मानहानि का नोटिस भेज दिया है.

जरनैल सिंह ने मंत्री प्रवेश वर्मा को भेजा मानहानि नोटिस
जरनैल सिंह ने मंत्री प्रवेश वर्मा को भेजा मानहानि नोटिस (File Photo)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 1, 2026 at 6:10 PM IST

3 Min Read
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नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच सियासी खींचतान एक बार फिर चरम पर पहुंच गई है. तिलकनगर विधानसभा क्षेत्र के पीडब्ल्यूडी सड़क निर्माण मामले में भ्रष्टाचार के कथित आरोपों को लेकर AAP विधायक जरनैल सिंह ने आक्रामक रुख अपनाते हुए दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा को मानहानि (Defamation Notice) का नोटिस भेज दिया है. जरनैल सिंह का कहना है कि मंत्री ने सड़क निर्माण में कमीशन का जो आरोप लगाया है, यह उनकी छवि को धूमिल करने और जनता के बीच उन्हें बदनाम करने के लिए बेबुनियाद आरोप हैं, जिसे वे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे.

जरनैल सिंह ने कहा कि आज भी सबसे बड़ा सवाल जस का तस बना हुआ है सड़क की गुणवत्ता पर जवाब कब मिलेगा? विधायक ने चुनौती देते हुए कहा, अगर तिलकनगर में बनाई गई यह सड़क तकनीकी और गुणवत्ता के पैमानों पर पूरी तरह खरी उतरी है, तो सरकार या संबंधित विभाग को इसकी रिपोर्ट सार्वजनिक करने में क्या दिक्कत आ रही है? जनता के खून-पसीने और टैक्स के पैसों से बनी सड़क की क्वालिटी पर सवाल उठाना हर जनप्रतिनिधि का संवैधानिक अधिकार है, और इसका स्पष्ट जवाब जनता को मिलना ही चाहिए. विधायक का तर्क है कि अगर ये सभी रिपोर्ट्स पारदर्शी तरीके से जनता के सामने रख दी जाएं, तो सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा. लेकिन रिपोर्ट्स को दबाकर रखना कहीं न कहीं दाल में कुछ काला होने की तरफ इशारा करता है.

जानिए क्या है पूरा मामला

तिलकनगर इलाके में पीडब्ल्यूडी (PWD) विभाग के तहत हाल ही में एक सड़क का निर्माण किया गया था. इस सड़क के निर्माण कार्य में कथित तौर पर अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे. इस मामले को लेकर मंत्री प्रवेश वर्मा और AAP विधायक जरनैल सिंह के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई थी. बीते रविवार को मंत्री सड़क का जायजा लेने पहुंचे, तो वहां खराब गुणवत्ता को लेकर आप विधायक ने सवाल उठाए, इसी दौरान बहस इतनी तेज शुरू हुई कि मंत्री ने वीडियो बना रहे शख्स को थप्पड़ मार दिया.

जनता के अधिकारों की लड़ाई का दावा

विधायक जरनैल सिंह के समर्थकों का कहना है कि यह लड़ाई केवल एक नेता की प्रतिष्ठा की नहीं, बल्कि क्षेत्र की जनता के हकों और पारदर्शी शासन की है. विकास कार्यों में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि मंत्री प्रवेश वर्मा या संबंधित प्रशासन की ओर से इन मांगी गई रिपोर्ट्स पर क्या प्रतिक्रिया आती है और क्या सरकार इन दस्तावेजों को सार्वजनिक करने का साहस दिखाती है.

जरनैल सिंह की तीन बड़ी मांगें: विधायक जरनैल सिंह ने सड़क निर्माण से जुड़े भ्रष्टाचार के दावों को बेनकाब करने के लिए सार्वजनिक मंच से तीन प्रमुख रिपोर्ट्स को तत्काल सार्वजनिक करने की मांग की है.

कोर कटिंग रिपोर्ट: सड़क की मोटाई और मजबूती जांचने के लिए निकाली गई सैंपल रिपोर्ट.

क्वालिटी टेस्ट रिपोर्ट: निर्माण सामग्री की गुणवत्ता की आधिकारिक जांच रिपोर्ट.

थर्ड-पार्टी इंस्पेक्शन रिपोर्ट: किसी स्वतंत्र एजेंसी की तरफ किए गए निरीक्षण की रिपोर्ट.

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