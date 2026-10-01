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AAP विधायक जरनैल सिंह ने प्रवेश वर्मा को भेजा मानहानि नोटिस, सड़क घोटाले के आरोपों पर आर-पार की लड़ाई

जरनैल सिंह ने मंत्री प्रवेश वर्मा को भेजा मानहानि नोटिस ( File Photo )

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच सियासी खींचतान एक बार फिर चरम पर पहुंच गई है. तिलकनगर विधानसभा क्षेत्र के पीडब्ल्यूडी सड़क निर्माण मामले में भ्रष्टाचार के कथित आरोपों को लेकर AAP विधायक जरनैल सिंह ने आक्रामक रुख अपनाते हुए दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा को मानहानि (Defamation Notice) का नोटिस भेज दिया है. जरनैल सिंह का कहना है कि मंत्री ने सड़क निर्माण में कमीशन का जो आरोप लगाया है, यह उनकी छवि को धूमिल करने और जनता के बीच उन्हें बदनाम करने के लिए बेबुनियाद आरोप हैं, जिसे वे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे.