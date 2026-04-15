राघव चड्ढा ने पार्टी को दिया धोखा ! Z+ सुरक्षा पर सौरभ भारद्वाज का सवाल, बीजेपी नेताओं से मुलाकात का भी आरोप
AAP का बड़ा आरोप: राघव चड्ढा ने BJP के शीर्ष नेताओं से की मुलाकात, अशोक मित्तल की ED रेड पर भी उठाए सवाल
Published : April 15, 2026 at 4:27 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली से लेकर पंजाब तक सियासी हलचल मची हुई है. एक तरफ आम आदमी पार्टी है और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के ही राज्यसभा सांसद हैं राघव चड्ढा जिन्हें केंद्र सरकार ने Z+ सेक्योरिटी देने का फैसला किया है. इस फैसले पर आम आदमी पार्टी के भीतर हलचल तेज हो गए हैं.
अनुराग ढांडा और AAP विधायक संजीव झा ने गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया है कि राघव चड्ढा की भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात हुई इसलिए उन्हें केंद्र सरकार की ओर से Z+ सुरक्षा दी गई है.
AAP नेताओं का कहना है कि इस मुलाकात के बाद ही डॉ. अशोक मित्तल के यहां प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की रेड हुई, जो महज एक संयोग नहीं बल्कि एक सुनियोजित राजनीतिक रणनीति का हिस्सा हो सकता है. पार्टी का आरोप है कि पंजाब में चुनावी माहौल बनाने के लिए इस तरह की कार्रवाई की जा रही है. इन आरोपों के बाद सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं और पूरे घटनाक्रम पर सवाल उठने लगे हैं.
सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर: राघव चड्ढा की भाजपा के बड़े नेताओं के साथ मुलाकात हुई है। चर्चा है कि चड्ढा के कहने पर ही AAP के राज्यसभा उपनेता अशोक मित्तल जी के यहाँ ED की रेड पड़ी है।— Sanjeev Jha (@Sanjeev_aap) April 15, 2026
पंजाब में भाजपा ने चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है और चुनाव प्रचार का आगाज़ ED की रेड के साथ… pic.twitter.com/64OWS4uPN7
डिप्टी लीडर पद से हटाए जाने पर विवाद
AAP के मुताबिक, हाल ही में राज्यसभा में डिप्टी लीडर के पद पर बदलाव किया गया, जिसमें राघव चड्ढा की जगह डॉ. अशोक मित्तल को यह जिम्मेदारी दी गई. AAP पार्टी के नेशनल मीडिया इंचार्ज अनुराग ढांडा का दावा है कि इस फैसले से राघव चड्ढा नाराज थे और इसी नाराजगी के चलते उन्होंने बीजेपी नेतृत्व से संपर्क किया.
BJP से मुलाकात और ED रेड का आरोप
अनुराग ढांडा ने कहा कि सूत्रों के हवाले से यह जानकारी सामने आई है कि राघव चड्ढा ने बीजेपी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की थी. उनका आरोप है कि इसी बैठक में डॉ. अशोक मित्तल के यहां ईडी रेड कराने का फैसला हुआ, जिससे उन्हें राजनीतिक रूप से दबाव में लाया जा सके.
Is Raghav Chaddha behind these ED raids on AAP MP Dr Ashok Mittal?— Anurag Dhanda (@anuragdhanda) April 15, 2026
Many Journalists confirmed in personal conversation about having source based info of Raghav meeting BJP top leadership recently but their respective media organisations are not running this news.
Our media run… pic.twitter.com/dgjmVO2hId
AAP नेताओं ने यह भी सवाल उठाया कि राघव चड्ढा को केंद्र सरकार की ओर से Z+ सुरक्षा मिलना और उसी दौरान अशोक मित्तल पर ईडी की कार्रवाई होना क्या महज संयोग है या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक समीकरण है.
ED से शुरू होता है BJP का चुनाव अभियान- विधायक संजीव झा
विधायक संजीव झा ने आरोप लगाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी जहां-जहां विपक्ष की सरकार होती है, वहां पहले ईडी की कार्रवाई होती है और उसके बाद चुनाव प्रचार शुरू होता है. उन्होंने कहा कि पंजाब में भी यही पैटर्न देखने को मिल रहा है और अशोक मित्तल पर हुई रेड उसी रणनीति का हिस्सा है. संजीव झा ने यह भी आरोप लगाया कि राघव चड्ढा इस पूरी कार्रवाई के पीछे हैं और उन्होंने बीजेपी नेताओं के साथ मिलकर यह कदम उठाया.
सूत्रों के हवाला से खबर मिली है की बीते दिनों राघव चड्ढा और कुछ भाजपा नेताओं की हाई लेवल मीटिंग में ये निर्णय लिया गया की राघव के कहने पर अशोक मित्तल जी के ऊपर ED की छापेमारी होगी और राघव को Z + सिक्योरिटी दी जाएगी।— Priyanka Kakkar (@PKakkar_) April 15, 2026
AAP प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने भी ईडी कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं. प्रियंका कक्कड़ ने सोशल मीडिया पर लिखा 'सूत्रों ने बताया है कि हाल ही में राघव चड्ढा और भाजपा के कुछ नेताओं के बीच हुई एक उच्च-स्तरीय बैठक में यह तय किया गया कि राघव के कहने पर अशोक मित्तल जी के यहाँ ED की छापेमारी की जाएगी और राघव को Z+ सुरक्षा प्रदान की जाएगी'
BJP Govt toolbox is so so predictable.— Saurabh Bharadwaj (@Saurabh_MLAgk) April 15, 2026
Raghav Chadha was threatened by ED and he out of fear or greed decided to backstab his party who made him MP or whatever he is today.
When Raghav is called out on Social Media, BJP people came out to defend Raghav.
On position of Dy…
AAP का पलटवार, डरने वाली नहीं है पार्टी
AAP नेताओं ने साफ कहा कि पार्टी और उसके नेता ईडी की कार्रवाई या जेल जाने से डरने वाले नहीं हैं. उन्होंने अरविंद केजरीवाल का उदाहरण देते हुए कहा कि पार्टी पहले भी मुश्किल हालात का सामना कर चुकी है और आगे भी मजबूती से खड़ी रहेगी. उन्होंने चेतावनी दी कि बीजेपी की इस तरह की राजनीतिक रणनीतियों का जवाब जनता और पार्टी मिलकर देगी.
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