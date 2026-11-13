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पंजाब में AAP को झटका, नेता सुखदीप सिंह चीना ने छोड़ी पार्टी

पंजाब के सिएम भगवंत मान (File Photo) ( ANI )

चंडीगढ़: आम आदमी पार्टी ने कल पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 के लिए उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है. इस लिस्ट में मंत्रियों समेत कई मौजूदा विधायकों के टिकट काट दिए गए हैं. इसकी वजह से पार्टी में बगावत हो गई है और नेता पार्टी छोड़ रहे हैं.

आप (AAP) नेता और पंजाब डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के डायरेक्टर सुखदीप सिंह चीना ने पार्टी के सभी पदों और प्राइमरी मेंबरशिप से इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने अपना इस्तीफा आप (AAP) के पंजाब प्रदेश अध्यक्ष अमन अरोड़ा को भेजा है.