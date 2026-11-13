पंजाब में AAP को झटका, नेता सुखदीप सिंह चीना ने छोड़ी पार्टी
AAP नेता सुखदीप सिंह चीना ने पार्टी के सभी पदों और अपनी प्राइमरी मेंबरशिप से इस्तीफा दे दिया है.
Published : November 13, 2026 at 12:35 PM IST
चंडीगढ़: आम आदमी पार्टी ने कल पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 के लिए उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है. इस लिस्ट में मंत्रियों समेत कई मौजूदा विधायकों के टिकट काट दिए गए हैं. इसकी वजह से पार्टी में बगावत हो गई है और नेता पार्टी छोड़ रहे हैं.
आप (AAP) नेता और पंजाब डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के डायरेक्टर सुखदीप सिंह चीना ने पार्टी के सभी पदों और प्राइमरी मेंबरशिप से इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने अपना इस्तीफा आप (AAP) के पंजाब प्रदेश अध्यक्ष अमन अरोड़ा को भेजा है.
अध्यक्ष अमन अरोड़ा को भेजा गया लेटर
आप (AAP) पंजाब अध्यक्ष अमन अरोड़ा को भेजे अपने इस्तीफे में उन्होंने लिखा, 'मैं, सुखदीप सिंह चीना, आम आदमी पार्टी (AAP) में अपने सभी पदों से इस्तीफा देता हूं और पार्टी की प्राइमरी मेंबरशिप भी छोड़ता हूं.'
एक्ट्रेस सोनिया मान को टिकट देने से नाराज
पंजाब डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के डायरेक्टर सुखदीप सिंह चीना ने आम आदमी पार्टी (AAP) से इस्तीफा दे दिया है. वे 12 नवंबर, 2026 को जारी पार्टी की कैंडिडेट्स की दूसरी लिस्ट में राजासांसी विधानसभा सीट से एक्ट्रेस सोनिया मान को नॉमिनेट करने से नाराज हैं.
लिस्ट कल जारी हुई थी
आपको बता दें कि कल आम आदमी पार्टी ने 2027 पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए अपने कैंडिडेट्स की दूसरी लिस्ट जारी की.पार्टी ने 31 कैंडिडेट्स का ऐलान किया है. इससे पहले पहली लिस्ट में 40 कैंडिडेट्स का ऐलान किया गया था.
सोनिया पहले भी पॉलिटिक्स में आ चुकी हैं. उन्होंने 2022 का पंजाब विधानसभा चुनाव लड़ा था. 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने अमृतसर में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट रेशम सिंह को सपोर्ट किया था. इसके बाद वे 23 फरवरी, 2025 को अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में आम आदमी पार्टी में शामिल हो गईं. सोनिया ने तब कहा था कि वे पार्टी के काम से इम्प्रेस हैं और इसीलिए वे आप (AAP) में शामिल हुईं.