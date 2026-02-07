PM मोदी पर AAP लीडर संजय सिंह का हमला, बोले- गोद लिया गांव उजाड़ता है कोई? भाषा पर भी उठाए सवाल
"रोज़गार दो, सामाजिक न्याय दो” पदयात्रा में वाराणसी में पीएम आदर्श गांव डोमरी पहुंचे संजय सिंह ने पीएम मोदी पर तंज कसा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 7, 2026 at 4:17 PM IST
वाराणसी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जेफरी एपस्टीन फाइल में नाम आने से राजनीतिक सरगर्मी तेजी से बढ़ गई है. इसको लेकर तरह तरह के चर्चाओं से बाजार गर्म है. विपक्ष पूरे मामले को लेकर सरकार से सफाई देने की मांग कर रही है.
इस बीच आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि एपस्टीन ने अनिल अंबानी को उनका दोस्त बताया है, यह भी कहा गया है कि इजरायल में अनिल अंबानी के माध्यम से मीटिंग तय हुई थी. इन तथ्यों पर स्पष्टीकरण देना चाहिए है.
पीएम आदर्श गांव से पंडित दीनदयाल उपाध्याय तक पदयात्रा
आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक जमीनी पकड़ मजबूत करने के उद्देश्य से शनिवार को रोज़गार दो, सामाजिक न्याय दो” पदयात्रा निकाल रहे हैं. इसके तहत पीएम मोदी के गोद लिए आदेश गांव डोमरी से पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर तक यह पद यात्रा निकाली जाएगी.
गोद लिया गांव कोई उजाड़ता है?
इस दौरान संजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गोद लिए गांव डोमरी में किसानों के बीच सभा को संबोधित किया. पटेल चबूतरा पर आयोजित सभा में संजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जिस गांव को प्रधानमंत्री ने गोद लिया है, उसी गांव को उजाड़ने की तैयारी की जा रही है. लोगों को गांव खाली करने के नोटिस दिए जा रहे हैं. क्या कोई गोद लिया हुआ गांव उजाड़ता है?”
किसान बनाम उद्योगपति का मुद्दा उठाया
संजय सिंह ने कहा कि सरकार उद्योगपतियों के 16 हजार करोड़ रुपये तक के कर्ज माफ कर रही है, जबकि किसान कर्ज के बोझ से आत्महत्या करने को मजबूर हैं. विकास के नाम पर किसानों से जमीन छीनी जा रही है और वहीं जमीन उद्योगपतियों को कौड़ियों के भाव दी जा रही है.
मणिकर्णिका घाट मूर्ति विवाद पर बयान
मणिकर्णिका घाट मूर्ति विवाद को लेकर उन्होंने कहाकि हमें नोटिस दिया गया था, जिसका जवाब दे दिया गया है. दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए प्रशासन को समय दिया गया है. अगर कार्रवाई नहीं हुई, तो हम खुद मुकदमा दर्ज कराएंगे.
एपस्टीन फाइल को लेकर प्रधानमंत्री से सफाई की मांग
संजय सिंह की रैली सभा में बड़ी संख्या में किसान और स्थानीय लोग मौजूद रहे. रैली को संबोधित करते हुए संजय सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी किसानों, युवाओं और वंचित वर्गों के हक की लड़ाई सड़क से संसद तक लड़ेगी.
चंदौली में भी संजय सिंह ने पीएम मोदी को घेरा
आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह चंदौली पहुंचे. इस दौरान जन जागरण यात्रा में शिरकत की. इस दौरान प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए विवादित बयान दे दिया है.
गौर करें तो आम आदमी पार्टी की तरफ से चंदौली में सामाजिक न्याय, रोजगार, किसान और अल्पसंख्यको के मुद्दों पर सामाजिक न्याय यात्रा निकाली है. इस दौरान जगह जगह लोगों से संवाद भी किया. वहीं मंच से कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए संजय सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री की भाषा सड़क छाप है और देश को ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए.
मीडिया से बातचीत करते हुए संजय सिंह ने भारत और अमेरिका के बीच होने वाली ट्रेड डील को लेकर भी सरकार पर बड़ा हमला किया. उन्होंने इस ट्रेड डील को किसानों के लिए डेथ वारंट बताया. संजय सिंह का दावा है कि इस समझौते से देश के कृषि सेक्टर को भारी नुकसान होगा.
वहीं अमेरिका और वेनेजुएला से तेल खरीदने के फैसले पर भी सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि इससे देश को करीब 80 हजार करोड़ रुपये का नुकसान होगा. संजय सिंह ने पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर भी सरकार को घेरा. उन्होंने पप्पू यादव को गरीबों का लोकप्रिय नेता बताया और कहा कि सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की उन्हें सजा दी जा रही है. संजय सिंह ने आरोप लगाया कि सरकार से सवाल पूछना और उसके खिलाफ बोलना अब अपराध बना दिया गया है.
