PM मोदी पर AAP लीडर संजय सिंह का हमला, बोले- गोद लिया गांव उजाड़ता है कोई? भाषा पर भी उठाए सवाल

आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह. ( ETV Bharat )

वाराणसी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जेफरी एपस्टीन फाइल में नाम आने से राजनीतिक सरगर्मी तेजी से बढ़ गई है. इसको लेकर तरह तरह के चर्चाओं से बाजार गर्म है. विपक्ष पूरे मामले को लेकर सरकार से सफाई देने की मांग कर रही है. इस बीच आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि एपस्टीन ने अनिल अंबानी को उनका दोस्त बताया है, यह भी कहा गया है कि इजरायल में अनिल अंबानी के माध्यम से मीटिंग तय हुई थी. इन तथ्यों पर स्पष्टीकरण देना चाहिए है. वाराणसी पहुंचे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने पीएम मोदी पर तंज कसा. (ETV Bharat) पीएम आदर्श गांव से पंडित दीनदयाल उपाध्याय तक पदयात्रा आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक जमीनी पकड़ मजबूत करने के उद्देश्य से शनिवार को रोज़गार दो, सामाजिक न्याय दो” पदयात्रा निकाल रहे हैं. इसके तहत पीएम मोदी के गोद लिए आदेश गांव डोमरी से पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर तक यह पद यात्रा निकाली जाएगी. गोद लिया गांव कोई उजाड़ता है? इस दौरान संजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गोद लिए गांव डोमरी में किसानों के बीच सभा को संबोधित किया. पटेल चबूतरा पर आयोजित सभा में संजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जिस गांव को प्रधानमंत्री ने गोद लिया है, उसी गांव को उजाड़ने की तैयारी की जा रही है. लोगों को गांव खाली करने के नोटिस दिए जा रहे हैं. क्या कोई गोद लिया हुआ गांव उजाड़ता है?” किसान बनाम उद्योगपति का मुद्दा उठाया संजय सिंह ने कहा कि सरकार उद्योगपतियों के 16 हजार करोड़ रुपये तक के कर्ज माफ कर रही है, जबकि किसान कर्ज के बोझ से आत्महत्या करने को मजबूर हैं. विकास के नाम पर किसानों से जमीन छीनी जा रही है और वहीं जमीन उद्योगपतियों को कौड़ियों के भाव दी जा रही है.