संसद सत्र: SIR घोटाले और BLO की मौतों पर AAP भी विपक्षी दलों के साथ, नियम 267 के तहत चर्चा की मांग
संजय सिंह ने SIR प्रक्रिया के दबाव में BLO की हो रही मौतों पर सदन में नियम 267 के तहत चर्चा की मांग की है.
Published : December 1, 2025 at 1:02 PM IST
नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (AAP) ने सोमवार से शुरू हुए संसद सत्र में देश के राजनीतिक पटल पर हलचल मचा दी है. पार्टी के वरिष्ठ सांसद संजय सिंह ने विपक्षी दलों के साथ सुर मिलाते हुए, SIR (स्पेशल समरी रिवीजन) के नाम पर हो रहे कथित घोटाले और इस प्रक्रिया के दबाव में BLO की हो रही मौतों के गंभीर मुद्दे पर सदन में नियम 267 के तहत तत्काल चर्चा की मांग की है. आम आदमी पार्टी का यह कदम केंद्र सरकार और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सीधे सवाल खड़े करता है, जिससे राजनीतिक माहौल गरमा गया है.
विपक्षी एकजुटता और AAP की रणनीति
गत वर्ष संपन्न लोकसभा चुनाव के बाद विपक्षी दलों के गठबंधन से अलग होकर मुद्दों पर बात करती रही आम आदमी पार्टी इस बार संसद सत्र शुरू होते ही SIR के मुद्दे पर विपक्षी खेमे के साथ खड़ी हो गई है. उसने एक बार फिर इस महत्वपूर्ण विषय पर प्रमुख विपक्षी दलों का समर्थन किया है. संजय सिंह ने संसद में जो विषय उठाया है, वह केवल प्रशासनिक लापरवाही का मुद्दा नहीं है, बल्कि इसे एक चुनावी घोटाला और मानवाधिकार का उल्लंघन करार दिया जा रहा है. आम आदमी पार्टी के अनुसार, SIR की प्रक्रिया के दौरान अधिकारियों पर मतदाता सूची से नाम हटाने और जोड़ने का भारी दबाव है, जिसके कारण कई बीएलओ कथित तौर पर तनाव, अत्यधिक कार्यभार और मानसिक प्रताड़ना के कारण आत्महत्या कर रहे हैं या उनकी मौत हो रही है.
नियम 267: चर्चा की मांग का महत्व
संजय सिंह द्वारा नियम 267 के तहत चर्चा की मांग जोकि नियम राज्यसभा में किसी पूर्व-निर्धारित कार्य को निलंबित करके तत्काल सार्वजनिक महत्व के किसी विषय पर चर्चा कराने की अनुमति देता है. आम आदमी पार्टी सांसद ने तर्क दिया है कि देशभर में बीएलओ की मौतों की बढ़ती संख्या और SIR प्रक्रिया में कथित अनियमितताएं सार्वजनिक महत्व का विषय हैं जिन पर सदन का सारा कामकाज रोककर तुरंत चर्चा होनी चाहिए.
SIR प्रक्रिया और घोटाले का आरोप
SIR चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची को अपडेट करने की एक सामान्य प्रक्रिया है. हालांकि, आम आदमी पार्टी का आरोप है कि इस प्रक्रिया का इस्तेमाल सत्तारूढ़ दल के इशारे पर एक राजनीतिक उपकरण के रूप में किया जा रहा है. संजय सिंह ने दावा किया है कि योजनाबद्ध तरीके से उन क्षेत्रों के मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जा रहे हैं, जिन्हें विपक्ष का गढ़ माना जाता है, जो इसे लोकतंत्र का गला घोंटने वाला सबसे बड़ा चुनावी घोटाला बनाता है. उन्होंने यह भी कहा है कि बीएलओ को मतदाताओं को फॉर्म वितरित नहीं करने और केवल एक ही स्थान पर बैठकर खानापूर्ति करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जिससे सूची अशुद्ध हो रही है.
SIR के नाम पर हो रहे घोटाले और देश भर में हो रही BLOs की मौत पर संसद में नियम 267 के तहत चर्चा की माँग की। https://t.co/GsqdhuHuIi— Sanjay Singh AAP (@SanjayAzadSln) December 1, 2025
बीएलओ की मौतों पर मुआवज़े की मांग
संसद में चर्चा की मांग के अलावा, संजय सिंह ने दिवंगत बीएलओ के परिवारों के प्रति भी गहरी संवेदना व्यक्त की है. उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि ये आत्महत्या नहीं, बल्कि हत्याएं हैं, जो SIR के अमानवीय दबाव और षड्यंत्र का परिणाम हैं. सांसद ने मांग की है कि दिवंगत बीएलओ के परिवारों को एक करोड़ का मुआवजा दिया जाए. पीड़ित परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए. SIR प्रक्रिया के तहत दबाव बनाने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए.
सरकार पर दबाव और आगे की रणनीति
आम आदमी पार्टी की इस आक्रामक पहल से निश्चित रूप से सरकार पर दबाव बढ़ेगा, खासकर ऐसे समय में जब कई राज्यों में आगामी चुनाव होने वाले हैं और मतदाता सूची की शुद्धता पर सवाल उठ रहे हैं. यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार और पीठासीन अधिकारी नियम 267 के तहत चर्चा की मांग को स्वीकार करते हैं या नहीं. आम आदमी पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि वह इस मुद्दे को संसद के अंदर और बाहर, दोनों जगह पूरी ताकत से उठाएगी. यह मुद्दा अब केवल बीएलओ की समस्या नहीं, बल्कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की आधारशिला पर मंडराते खतरे के रूप में उभर कर सामने आया है, जिस पर विपक्ष एकजुट होकर सरकार को घेरने की तैयारी में है.
ये भी पढ़ें: