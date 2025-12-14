AAP उम्मीदवार के पास वोटिंग से 10 घंटे पहले 'कैसे' पहुंचे बैलेट पेपर? फेसबुक पोस्ट से मचा सियासी घमासान
जिला परिषद और ब्लॉक समिति मतदान से पहले मतपत्रों का इस तरह सार्वजनिक होने से पंजाब की राजनीति में हलचल मच गयी.
Published : December 14, 2025 at 3:10 PM IST
चंडीगढ़: पंजाब में आज, 14 दिसंबर को राज्य भर में जिला परिषद और ब्लॉक समिति के चुनाव हो रहे हैं, लेकिन इसी बीच सोशल मीडिया पर "घमासान" मच गया है. इन चुनावों के दौरान एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है, जिसने चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.
दरअसल, शिरोमणि अकाली दल (SAD) के आधिकारिक फेसबुक पेज और कुछ अकाली नेताओं द्वारा एक तस्वीर साझा की गई है. इस तस्वीर में आम आदमी पार्टी (AAP) के जिला परिषद उम्मीदवार एडवोकेट अमरिंदर सिंह मंदोफल (जो फतेहगढ़ साहिब इलाके के रहने वाले बताए जा रहे हैं) को कथित तौर पर मतदान शुरू होने से कई घंटे पहले ही अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर मतपत्रों (बैलेट पेपर्स) की तस्वीर पोस्ट करते हुए दिखाया गया है.
मतदान से पहले मतपत्रों का इस तरह सार्वजनिक होना, सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार पर बड़े आरोप लगाता है, जिसने पंजाब की राजनीति में हलचल मचा दी है.
मतदान से पहले मिले मतपत्र
शिरोमणि अकाली दल के फेसबुक अकाउंट पर फोटो साझा करते हुए लिखा गया था, "आप (AAP) उम्मीदवार ने यह पोस्ट 10 घंटे पहले अपने फेसबुक पेज पर डाली थी. लेकिन मतदान तो केवल 45 मिनट पहले ही शुरू हुआ है. पोस्ट में सीरियल नंबर 0001 वाले मतपत्र (बैलेट पेपर) की एक तस्वीर है."
सवाल उठाया गया है कि, "आखिर सत्तारूढ़ दल के उम्मीदवार को मतदान शुरू होने से 10 घंटे पहले यह मतपत्र कैसे मिला? मतपत्रों को हमेशा सील करके रखा जाता है और मतदान शुरू होने से ठीक पहले मतदान केंद्रों के अंदर पोलिंग एजेंटों की उपस्थिति में ही खोला जाता है."
"इस पोस्ट ने गंभीर संदेह पैदा कर दिया है कि मतदान शुरू होने से पहले ही मतपत्र 'आप' उम्मीदवार तक कैसे पहुंचे. चुनाव आयोग को इस मामले की निष्पक्ष जांच करनी चाहिए और कानून के अनुसार दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए."
'आप' उम्मीदवार पर लगे बड़े आरोप
शिरोमणि अकाली दल के मुख्य प्रवक्ता डॉ. दलजीत सिंह चीमा ने भी यह तस्वीर साझा की है, जिसमें उन्होंने लिखा, "श्री फतेहगढ़ साहिब से 'आप' (AAP) के एक उम्मीदवार ने यह पोस्ट 10 घंटे पहले अपने फेसबुक पेज पर डाली थी. लेकिन मतदान शुरू हुए अभी केवल 45 मिनट ही हुए हैं. पोस्ट में सीरियल नंबर 0001 वाले मतपत्र की एक तस्वीर है. मतदान शुरू होने से 10 घंटे पहले उन्हें यह मतपत्र कैसे मिला? राज्य चुनाव आयोग (SEC) को इसकी निष्पक्ष जांच करनी चाहिए और कानून के अनुसार कार्रवाई करनी चाहिए."
सीरियल नंबर दिखाई दे रहे
शिरोमणि अकाली दल की कानूनी शाखा (लीगल सेल) के एक वकील अर्शदीप सिंह कलेर ने भी यह पोस्ट साझा की है, जिसमें उन्होंने लिखा, "मतदान शुरू हुए अभी केवल 51 मिनट हुए हैं, लेकिन मतदान से लगभग 10 घंटे पहले, फतेहगढ़ साहिब निर्वाचन क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अमरिंदर सिंह मंदोफल ने मतपत्रों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट की हैं, जिन पर सीरियल नंबर साफ दिखाई दे रहे हैं."
चुनाव आयुक्त से कार्रवाई की मांग
कलेर ने कहा, "राज्य चुनाव आयुक्त का यह कर्तव्य है कि वह तुरंत सार्वजनिक रूप से स्पष्ट करें कि यह सब कैसे हुआ, इसके लिए कौन जिम्मेदार है और इस अनियमितता के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है." उन्होंने आगे कहा, "इस मामले पर चुप्पी अस्वीकार्य है. यह घटना स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनावों के मूल सिद्धांतों पर सीधे सवाल उठाती है. चुनावी प्रक्रिया में जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए इस मामले की तत्काल, निष्पक्ष और गहन जांच नितांत आवश्यक है. आखिर चल क्या रहा है?"
बीजेपी ने भी उठाए सवाल
इसी बीच बीजेपी नेता प्रितपाल सिंह बलियेवाल ने भी अपने 'एक्स' (X) अकाउंट पर पोस्ट किया है. उन्होंने लिखा, "जिन जिला परिषद उम्मीदवारों को 13 दिसंबर 2025 यानी कल रात 8.09 बजे अपने मतपत्र मिल गए थे, तब तक तो कई बूथ और बक्से भर चुके होंगे? यह एक सबूत है. पता नहीं पंजाब में सरकारी उम्मीदवारों ने कितने बूथ जीत लिए होंगे. इसका जवाब केवल पंजाब का चुनाव आयोग ही दे सकता है!"
