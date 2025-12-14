ETV Bharat / bharat

AAP उम्मीदवार के पास वोटिंग से 10 घंटे पहले 'कैसे' पहुंचे बैलेट पेपर? फेसबुक पोस्ट से मचा सियासी घमासान

जिला परिषद और पंचायत चुनाव से पहले चुनावी सामान लेने के बाद पोलिंग अधिकारी, पटियाला के सरकारी मोहिंद्रा कॉलेज में. यह तस्वीर शनिवार, 13 दिसंबर, 2025 की है. ( PTI )