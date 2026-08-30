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पंजाब : फिरोजपुर में आम आदमी पार्टी के नेता की गोली मारकर हत्या

पंजाब के फिरोजपुर में आप नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई. पुलिस ने कहा कि हमलावरों की पहचान कर ली गई है.

AAP leader shot dead in Punjab.
पंजाब में आप नेता की गोली मारकर हत्या. (प्रतीकात्मक फोटो-IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 30, 2026 at 4:35 PM IST

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फिरोजपुर (पंजाब): आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी की यहां चार हथियारबंद हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी. पुलिस ने रविवार को बताया कि यह हत्या चुनाव से जुड़े एक विवाद के कारण हुई.

बताया जाता है कि चार कार सवार हमलावर शनिवार शाम यहां ममदोट के मुख्य बाजार में अपने वाहन से उतरे और कार सवार गुरप्रीत सिंह (45) और हरप्रीत उर्फ हैप्पी (22) पर गोलियां चला दीं.

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) भूपिंदर सिंह के अनुसार, "हमलावर एक कार में आए और गुरप्रीत सिंह और उसके साथी हरप्रीत सिंह पर गोलियां चलाईं, जो कार में जा रहे थे.

घटना के दौरान, पास में मौजूद बाइक सवारों पर भी गोलियां चलाई गईं, लेकिन वे बाल-बाल बच गए. अचानक हुई फायरिंग में गुरप्रीत गोपी की मौत हो गई, जबकि हरप्रीत सिंह को गंभीर चोटें आने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

डॉक्टर के अनुसार, गोली लगने से घायल दो लोगों को कल रात करीब 8 बजे अस्पताल लाया गया था. उनमें से एक (गुरप्रीत सिंह) की हालत बहुत गंभीर थी और बाद में उसकी मौत हो गई. दूसरे घायल व्यक्ति को उसकी गंभीर हालत के कारण एडवांस इलाज के लिए रेफर कर दिया गया.

एसएसपी ने कहा कि हमले के पीछे पुराने विवाद का शक है. उन्होंने कहा कि जांच में चुनाव से जुड़ा विवाद एक अहम एंगल के तौर पर सामने आया है.

उन्होंने कहा, "हमलावरों की पहचान हो गई है, और उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा." हालांकि, उन्होंने मामले की गंभीरता को देखते हुए संदिग्धों की पहचान बताने से मना कर दिया.

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