'31 दिसंबर 2029 तक पंजाब को नशा मुक्त कर देंगे’, अमित शाह का ऐलान, AAP पर 'चिट्टा' का तंज
पंजाब के जालंधर में जनसभा अमित शाह ने राज्य की आप पर जमकर हमला बोला.
Published : September 30, 2026 at 3:59 PM IST
जालंधर (पंजाब) : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को आरोप लगाया कि पंजाब में आप सरकार ने 'चिट्टा' (सिंथेटिक ड्रग्स) के व्यापार को खुलेआम फलने-फूलने दिया है और कसम खाई कि अगर भाजपा सत्ता में आई तो 31 दिसंबर, 2029 तक पंजाब को ड्रग्स के व्यापार से मुक्त कर देगी.
जालंधर में भाजपा की नशा मुक्त पंजाब यात्रा को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि भाजपा आने वाले विधानसभा चुनाव में नशा मुक्त पंजाब को अपने अभियान का मुख्य मुद्दा बनाएगी.
शाह ने कहा, “आज पंजाब को ड्रग-फ्री बनाने का समय क्यों आ गया है? क्योंकि आप पार्टी की सरकार ने चिट्टा (सिंथेटिक ड्रग्स) के व्यापार को खुलेआम फलने-फूलने दिया.”
पंजाब को नशामुक्त बनाना हमारा संकल्प है। जालंधर में @BJP4Punjab की #NashaMuktPunjabYatra के समापन समारोह से लाइव...— Amit Shah (@AmitShah) September 30, 2026
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उन्होंने कहा, 'मैं आज पंजाब के लोगों को यह बताने आया हूं कि पंजाब चुनाव में कई मुद्दे हैं- किसानों के मुद्दे, उद्योग के मुद्दे, कानून-व्यवस्था के मुद्दे, महिला सुरक्षा के मुद्दे. लेकिन आने वाला चुनाव, भाजपा, पूरी तरह से ड्रग-फ्री पंजाब के मुद्दे पर, ड्रग-फ्री पंजाब के लिए लड़ने जा रही है.”
शाह ने पंजाब के लोगों से भाजपा को सपोर्ट करने की अपील की और कहा कि पार्टी 2029 के आखिर तक चिट्टे के व्यापार को खत्म करने की दिशा में काम करेगी.
उन्होंने कहा, "आज यहां से मैं पंजाब की माताओं और युवाओं से वादा करता हूं कि इस चुनाव में भाजपा का साथ दें, कमल के फूल को वोट दें और 31 दिसंबर 2029 से पहले हम पंजाब को चिट्टे के व्यापार से मुक्त कर देंगे."
#WATCH | Jalandhar, Punjab: Union Home Minister Amit Shah addresses a public rally as part of BJP's Nasha Mukt Punjab Yatra.— ANI (@ANI) September 30, 2026
He says, " the aap government allowed the trade of synthetic drugs to flourish openly... there are many issues in the punjab elections—farmers' issues,… pic.twitter.com/9NMpio4GBH
केंद्रीय गृह मंत्री ने अपने भाषण की शुरुआत सिख गुरुओं और पंजाब से जुड़े दूसरे जाने-माने लोगों को श्रद्धांजलि देकर की, जिनमें महाराजा रणजीत सिंह, सरदार तेजा सिंह समुंद्री, भगत सिंह और उधम सिंह शामिल थे.
उन्होंने कहा कि पंजाब ने ऐतिहासिक रूप से अपने किसानों के जरिए देश की खाद्य सुरक्षा में योगदान दिया है और भारत की सीमाओं की रक्षा में महत्वपूर्ण बलिदान दिए हैं.
#WATCH | Jalandhar, Punjab: Union Home Minister Amit Shah says, " someone who gets intoxicated and insults the gurus cannot free punjab from the scourge of drugs. it cannot liberate punjab... only the bjp is capable of freeing punjab from drugs. the bjp has already demonstrated… pic.twitter.com/RMFyYPnCIj— ANI (@ANI) September 30, 2026
शाह ने कहा, ‘‘जब भी देश में खाने-पीने की चीजों की जरूरत होती थी तो पंजाब का किसान हमारे अन्न भंडार और गोदाम भरता था और आज भी पंजाब का किसान उन्हें भरता है.’’
उन्होंने देश की सुरक्षा में पंजाब के युवाओं के योगदान की भी तारीफ की और कहा कि राज्य ने आजादी से पहले और बाद में भी बलिदान दिया है. शाह भाजपा की नशा मुक्त पंजाब यात्रा के तहत सार्वजनिक रैली को संबोधित करने जालंधर पहुंचे. अपनी यात्रा के दौरान, उन्होंने जालंधर में श्री देवी तालाब मंदिर का भी दौरा किया.
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