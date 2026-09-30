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'31 दिसंबर 2029 तक पंजाब को नशा मुक्त कर देंगे’, अमित शाह का ऐलान, AAP पर 'चिट्टा' का तंज

जालंधर में जनसभा को संबोधित करते केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह. ( ANI )

जालंधर (पंजाब) : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को आरोप लगाया कि पंजाब में आप सरकार ने 'चिट्टा' (सिंथेटिक ड्रग्स) के व्यापार को खुलेआम फलने-फूलने दिया है और कसम खाई कि अगर भाजपा सत्ता में आई तो 31 दिसंबर, 2029 तक पंजाब को ड्रग्स के व्यापार से मुक्त कर देगी.