ETV Bharat / bharat

दिल्ली से गुजरात पहुंचे केजरीवाल मंगलवार को जाएंगे जेल, जानिए क्या है पूरा मामला

इससे पहले केजरीवाल सोमवार को गुजरात में किसान परिवारों से राजकोट में मुलाकात की. यहां उन्होंने झूठे केस में जेल जाकर बाहर आए किसानों को सम्मानित कर उनसे संवाद किया. अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भाजपा सरकार के दमन से पूरा गुजरात त्रस्त है और कह रहा है कि भाजपा गुजरात छोड़ो. महात्मा गांधी जी ने ‘अंग्रेजों भारत छोड़ो’ आंदोलन शुरू कर देश से अंग्रेजों को भगाया था और अब हड़दड़ से शुरू हुआ आंदोलन भाजपा को गुजरात से भगाएगा. इस दौरान गुजरात प्रभारी गोपाल राय, विधायक गोपाल इटालिया समेत अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद थे.

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वे, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह, विजय नायर देश के लिए कई महीने और कई साल जेल में रह कर आए हैं. उनके घर पर ईडी ने रेड मारी, एक पैसा नहीं मिला. 10 साल दिल्ली का मुख्यमंत्री होने के बाद भी एक रुपया नहीं कमाया. हम लोग केवल देश के लिए लड़ रहे हैं. आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के तुरंत बाद किसानों पर दर्ज सारी एफआईआर रद्द कर देंगे.

नई दिल्ली: दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल कल यानि मंगलवार को गुजरात में जेल जाएंगे. तीन दिन के गुजरात दौरे पर वहां डेरा डाले केजरीवाल ने कहा कि "हमारे दो नेताओं प्रवीण राम और राजू करपड़ा को किसानों के हक में आवाज उठाने के जुर्म में कई दिनों से गुजरात की बीजेपी सरकार ने जेल में बंद किया हुआ है, मैं कल उनसे जेल में मिलने के लिए जाऊंगा.

किसान परिवारों को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि किसान भाई सिर्फ अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि पूरे गुजरात के किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं. हमारा देश 150 साल गुलाम रहा. ऐसा लगता था कि हमारा देश कभी आजाद नहीं होगा. अंग्रेजों को अहंकार था कि भारत के लोग हमेशा उनके गुलाम रहेंगे, भारत कभी आजाद नहीं होगा. लेकिन गुजरात के रहने वाले महात्मा गांधी और सरदार बल्लभ भाई पटेल ने मिलकर पूरे देश को आजाद कराया था. पिछले 30 साल से गुजरात में भाजपा की सरकार है. भाजपा को भी अहंकार हो गया है कि इनको गुजरात की सत्ता से कोई हटा नहीं सकता. इसलिए ये लोग डंडे, आंसू गैस, जेल और एफआईआर के बल पर लोगों को कंट्रोल करना चाहते हैं. लेकिन अब गुजरात के लोगों के अंदर से धीरे-धीरे इनका डर खत्म होता जा रहा है.

'हड़दड़ आंदोलन भाजपा गुजरात छोड़ो आंदोलन साबित होने जा रहा'

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि महात्मा गांधी ने 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा था. वैसे ही हड़दड़ आंदोलन भाजपा गुजरात छोड़ो आंदोलन साबित होने जा रहा है. भाजपा को गुजरात से भगाना है. सिर्फ आंदोलन करने से न्याय नहीं मिलने वाला है। जब गुजरात के लोग भाजपा के खिलाफ बटन दबाएंगे, तभी न्याय मिलने वाला है. हड़दड़ आंदोलन के दौरान 88 किसानों को गिरफ्तार किया गया. जबकि किसी ने कोई पत्थर नहीं फेंके और ना तो गलत काम किया. लोग सिर्फ करदा प्रथा के खिलाफ अपना हक मांगने के लिए इकट्ठा हुए थे. गुजरात अहिंसा, गांधी और सरदार पटेल का प्रदेश है. लेकिन भाजपा सरकार ने गलत केस करके सबको जेल में डाला. 88 में से अभी तक 42 लोग जेल से बाहर आए हैं, अभी भी 46 लोग जेल में हैं. जब तक सभी लोग जेल से बाहर नहीं आ जाते हैं, आम आदमी पार्टी चैन की सांस नहीं लेगी. हमने वकीलों की एक टीम खड़ी की है, जो एक-एक व्यक्ति को जेल से बाहर निकाल कर रहेंगे.

हड़दड़ में किसानों पर अत्याचार हुआ

केजरीवाल ने कहा कि पिछले महीने किसान भाइयों से मिलने के लिए गुजरात आया था. हड़दड़ के अंदर किसानों पर लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, फर्जी एफआईआर कर लोगों को जेल में डाला गया और किसानों का दमन किया गया. वे खुद को रोक नहीं पाए और दिल्ली से किसानों से मिलने गुजरात आया था. लेकिन पुलिस ने मुझे किसानों से मिलने नहीं दिया. जहां हमारी सभा हुई, वहां किसानों के लिए अलग से मंच बनाया गया था. भाजपा ने पुलिस भेज कर मंच को तुड़वा दिया.

गुजरात दौरे पर अरविंद केजरीवाल (Source- Twitter)

कांग्रेस का कार्यकर्ता आकर उन पर जूता फेंक दिया

बता दें कि आम आदमी पार्टी गुजरात मे होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से जुटी हुई है. केजरीवाल खुद कहते हैं कि उन्हें लोगों ने बताया कि अभी तक गुजरात में उनके पास कोई विकल्प नहीं था. दो दिन पहले गोपाल इटालिया एक सभा में भाजपा की नीतियों पर सवाल खड़े कर रहे थे और कांग्रेस का कार्यकर्ता आकर उन पर जूता फेंक दिया. भाजपा को गाली देने से कांग्रेस को मिर्ची लगी, तकलीफ हुई.

दिल्ली से कांग्रेस वालों के पास गोपाल इटालिया को रोकने के लिए फोन आया. कांग्रेस वाले ही कह रहे हैं कि उनको भाजपा को गाली नहीं देनी है. उन्होंने कहा कि अब गुजरात की जनता के पास आम आदमी पार्टी एक बेहतर विकल्प है. भाजपा और कांग्रेस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं. इसलिए अब जनता को एफआईआर और जेल से डरने की जरूरत नहीं है.

ये भी पढ़ें :