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तिरंगा यात्रा निकालकर AAP ने मोदी सरकार को घेरा, सांसद संजय सिंह ने कहा- सत्ता परिवर्तन की मांग को लेकर हो रहा आंदोलन

AAP ने निकाली तिरंगा यात्रा ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: जंतर-मंतर पर तिरंगा लहराने के मामले में सौरव दास और आशुतोष रांका को जेल भेजने और सीजेपी संस्थापक अभिजीत दिपके को हिरासत में लिए जाने के विरोध में आम आदमी पार्टी शुक्रवार को तिरंगा यात्रा निकाली. दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज के नेतृत्व में पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मुख्यालय से हाथों में तिरंगा लेकर पैदल मार्च किया. इस दौरान पार्टी ने केंद्र सरकार पर विरोध की आवाज दबाने का आरोप लगाया.

'आप' संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया अभिजीत दिपके की गिरफ्तारी पर कहा कि दिपके की गिरफ्तारी से पता चलता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं से कितना डरते हैं. हम अपने देश में तिरंगा नहीं लहराएंगे तो क्या पाकिस्तान में लहराएंगे, जिन्हें भारतीय तिरंगे से परेशानी है, वो पाकिस्तान चले जाएं. उनके अलावा आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि आज देश में तिरंगा फहराना और भारत माता की जय बोलना अपराध बना दिया गया है. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा तिरंगे और भारत माता की जय से नफरत करती है.