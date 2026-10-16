तिरंगा यात्रा निकालकर AAP ने मोदी सरकार को घेरा, सांसद संजय सिंह ने कहा- सत्ता परिवर्तन की मांग को लेकर हो रहा आंदोलन
सौरभ भारद्वाज ने कहा कि सरकार विरोध प्रदर्शनों को रोकने के लिए प्रतिबंध लगा रही है. वहीं अरविंद केजरीवाल ने X पर सरकार को घेरा.
Published : October 16, 2026 at 9:58 PM IST
नई दिल्ली: जंतर-मंतर पर तिरंगा लहराने के मामले में सौरव दास और आशुतोष रांका को जेल भेजने और सीजेपी संस्थापक अभिजीत दिपके को हिरासत में लिए जाने के विरोध में आम आदमी पार्टी शुक्रवार को तिरंगा यात्रा निकाली. दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज के नेतृत्व में पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मुख्यालय से हाथों में तिरंगा लेकर पैदल मार्च किया. इस दौरान पार्टी ने केंद्र सरकार पर विरोध की आवाज दबाने का आरोप लगाया.
'आप' संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया अभिजीत दिपके की गिरफ्तारी पर कहा कि दिपके की गिरफ्तारी से पता चलता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं से कितना डरते हैं. हम अपने देश में तिरंगा नहीं लहराएंगे तो क्या पाकिस्तान में लहराएंगे, जिन्हें भारतीय तिरंगे से परेशानी है, वो पाकिस्तान चले जाएं. उनके अलावा आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि आज देश में तिरंगा फहराना और भारत माता की जय बोलना अपराध बना दिया गया है. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा तिरंगे और भारत माता की जय से नफरत करती है.
No one .. No Govt .. No Police can stop INDIANS from waving their TIRANGA 🇮🇳 GenZ is unstoppable Youth is unstoppable Indians r unstoppable https://t.co/35ucvEd0UI— Saurabh Bharadwaj (@Saurabh_MLAgk) October 16, 2026
संजय सिंह ने कहा कि पहले आशुतोष रांका और सौरभ दास को हिरासत में लिया गया और अब अभिजीत दिपके को हिरासत में लिया गया. इस तरह की कार्रवाई से आंदोलन खत्म नहीं होगा. पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति भवन और संसद भवन के आसपास तिरंगा यात्रा निकाली. यह कोई जन्मदिन या किटी पार्टी नहीं है, बल्कि सत्ता परिवर्तन की मांग को लेकर आंदोलन हो रहा है. जब सरकार लोगों को रोजगार और रोजी-रोटी नहीं दे पाती, तब उसके खिलाफ आवाज उठाना लोकतांत्रिक अधिकार है.
भारत में तिरंगा लहराना जुर्म हो गया है। पाकिस्तान को तिरंगा से नफ़रत है लेकिन भारत में मोदी सरकार और बीजेपी को “तिरंगा और भारत माता की जय” से नफ़रत है। — @SanjayAzadSln, राज्यसभा सांसद, AAP https://t.co/WpQMq3yX7G— AAP (@AamAadmiParty) October 16, 2026
वहीं आप दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली में धारा 163 लागू किए जाने और पाबंदियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार विरोध प्रदर्शनों को रोकने के लिए प्रतिबंध लगा रही है. दिपके कनॉट प्लेस में तिरंगा लहराने की बात कर रहे थे. जो सरकार कश्मीर में तिरंगा फहराने की बात करती थी, उसी सरकार में एक युवा को कनॉट प्लेस में तिरंगा लहराने की अनुमति नहीं दी जा रही है.
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उनके अलावा आप नेता गोपाल राय ने कहा कि देश में तिरंगा लहराने और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई जारी रहेगी. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और एसआईआर रद्द होने तक आंदोलन नहीं रुकेगा. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार विरोध करने वालों की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है. 2 अक्टूबर से शुरू हुआ आंदोलन 15 दिनों से जारी है और इसमें अलग-अलग संगठनों और राजनीतिक दलों के लोग शामिल हो रहे हैं. लोकतंत्र की रक्षा के लिए चल रहा यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा, जब तक मांगें पूरी नहीं हो जातीं.
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