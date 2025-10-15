ETV Bharat / bharat

AAP ने जारी की 48 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट, देखें पूरी सूची

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए आप ने 48 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है. पिछले दिनों आम आदमी पार्टी ने 11 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी. अब तक कुल 59 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया है. आप के बिहार प्रभारी राजेश यादव ने बताया कि एक बार फिर आम आदमी पार्टी बिहार में दिल्ली और पंजाब मॉडल को दोहराएगी.

''आज आम आदमी पार्टी के काम-काज की चर्चा देश और दुनिया में हो रही है. पूर्वांचल को लोगों को आप की जीत में बहुत बड़ा श्रेय जाता है. हमारे मुखिया अरविंद केजरीवाल का बिहार के लोगों के लिए संदेश है कि अगर पूर्वांचल के लोग दिल्ली में सरकार बनाने में सहयोग कर सकती हैं तो बिहार में ऐसा क्यों नहीं हो सकता है?'' - राजेश यादव, बिहार प्रभारी, आम आदमी पार्टी

'आप' की दूसरी लिस्ट में 48 प्रत्याशी : आम आदमी पार्टी की दूसरी लिस्ट में 48 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया है. पार्टी ने पटना के बांकीपुर में पंकज कुमार को उम्मीदवार बनाया है. फुलवारीशरीफ से अरुण कुमार रजक, बक्सर सीट पर कैप्टन धर्मराज सिंह, बेगूसराय से मीरा सिंह, पूर्णिया की कसबा सीट से भानु भारतीय, पूर्णिया से आदित्य लाल, मोतिहारी की गोविंदगंज सीट से अशोक कुमार और मुजफ्फरपुर सीट से मोहम्मद हसन का नाम शामिल हैं.