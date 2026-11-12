AAP ने पंजाब के लिए 31 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की, पुराने चेहरों को हटाया, कुछ मौजूदा MLA को रखा
विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने पंजाब के लिए 31 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है.
Published : November 12, 2026 at 5:33 PM IST
चंडीगढ़: आम आदमी पार्टी (AAP) ने 2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए 31 उम्मीदवारों की अपनी दूसरी लिस्ट फाइनल कर दी है, जिससे अब तक कुल 71 सीटों पर उम्मीदवार तय हो चुके हैं.
यह फैसला गुरुवार को पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी (PAC) की मीटिंग के बाद लिया गया, जिसमें आने वाले विधानसभा टिकटों पर विस्तार में चर्चा हुई. पार्टी ने उम्मीदवारों को चुनते समय जनता से मिले फीडबैक को भी रिव्यू किया. नए 31 नामों के साथ, आप ने अब 71 सीटों पर फैसला कर लिया है. इससे पहले 40 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम तय किए गए थे.
पार्टी ने संकेत दिया है कि इस लिस्ट में अनुभवी नेताओं और नए चेहरों का मिक्स है. पार्टी से जुड़े पुराने वॉलंटियर्स और कार्यकर्ताओं को इसमें जगह मिली है, और चुने गए लोगों को बताया जाएगा कि उन्हें टिकट दिया गया है.
Aam Aadmi Party releases the second list of 31 candidates for the upcoming Punjab Assembly elections. https://t.co/RsxeV79jZG— ANI (@ANI) November 12, 2026
खास बात यह है कि 31 अक्टूबर को जारी 40 की पहली लिस्ट पूरी तरह से मौजूदा विधायकों से बनाई गई थी, जिसमें सीएम भगवंत मान भी शामिल थे. यह राउंड उल्टा है, जिसमें और नए चेहरे हैं और 2022 के कई विजेता और उम्मीदवारों को बदला गया है.
पहली लिस्ट के तुरंत बाद तीन विधायक आप छोड़कर चले गए, जिससे समाना, सनौर और अमृतसर नॉर्थ सीटें खाली हो गईं. सूची से पहले, पार्टी सूत्रों ने कहा था कि कुछ मौजूदा विधायक को हटाया जाएगा और नए चेहरे शामिल किए जाएंगे और यह फैसला सर्वे के नतीजों पर आधारित था.
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