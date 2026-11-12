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AAP ने पंजाब के लिए 31 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की, पुराने चेहरों को हटाया, कुछ मौजूदा MLA को रखा

पंजाब के सीएम भगवंत मान व आप सुप्रीमों अरविंद केजरीवाल. ( ANI )

चंडीगढ़: आम आदमी पार्टी (AAP) ने 2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए 31 उम्मीदवारों की अपनी दूसरी लिस्ट फाइनल कर दी है, जिससे अब तक कुल 71 सीटों पर उम्मीदवार तय हो चुके हैं.

यह फैसला गुरुवार को पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी (PAC) की मीटिंग के बाद लिया गया, जिसमें आने वाले विधानसभा टिकटों पर विस्तार में चर्चा हुई. पार्टी ने उम्मीदवारों को चुनते समय जनता से मिले फीडबैक को भी रिव्यू किया. नए 31 नामों के साथ, आप ने अब 71 सीटों पर फैसला कर लिया है. इससे पहले 40 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम तय किए गए थे.

पार्टी ने संकेत दिया है कि इस लिस्ट में अनुभवी नेताओं और नए चेहरों का मिक्स है. पार्टी से जुड़े पुराने वॉलंटियर्स और कार्यकर्ताओं को इसमें जगह मिली है, और चुने गए लोगों को बताया जाएगा कि उन्हें टिकट दिया गया है.