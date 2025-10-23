ETV Bharat / bharat

बिहार चुनाव के लिए AAP का चुनावी घोषणा पत्र जारी, शिक्षा-स्वास्थ्य, बिजली और किसान हित में कई बड़े ऐलान

बिहार चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी का घोषणा पत्र जारी हो गया है. दिल्ली और पंजाब मॉडल की तर्ज पर विकास का दावा किया.

Arvind Kejriwal
बिहार चुनाव के आम आदमी पार्टी का घोषणा पत्र जारी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 23, 2025

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर आम आदमी पार्टी ने अपना विस्तृत चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है. गुरुवार को पटना में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश यादव ने इसे जारी करते हुए कहा कि दिल्ली और पंजाब की तर्ज पर बिहार में भी शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और रोजगार के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन लाया जाएगा. उन्होंने कहा कि बिहार की वास्तविक समस्याओं के निराकरण के प्रयास के तहत यह घोषणा पत्र लाया गया है, जिसमें सभी गंभीर समस्याओं का हल पार्टी सरकार बनने पर करेगी.

हर पंचायत में विश्वस्तरीय स्कूल का वादा: घोषणापत्र के अनुसार आम आदमी पार्टी ने बिहार के हर पंचायत में दिल्ली और पंजाब मॉडल पर विश्वस्तरीय स्कूल खोलने का वादा किया है. इन स्कूलों में पांचवीं कक्षा से ही छात्रों को AI, कोडिंग और रोबोटिक्स जैसी आधुनिक शिक्षा दी जाएगी. पार्टी ने कहा है कि स्कूलों के निर्माण से लेकर संचालन तक की पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी, जिससे गरीब से गरीब परिवार का बच्चा भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पा सके.

Arvind Kejriwal
आम आदमी पार्टी का घोषणा पत्र जारी (ETV Bharat)

300 यूनिट फ्री बिजली और पुराने बिल माफ: बिजली व्यवस्था को लेकर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली मॉडल की तर्ज पर 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है. साथ ही पुराने सभी बिजली बिल माफ किए जाएंगे. पार्टी ने हर घर को 24 घंटे निर्बाध बिजली उपलब्ध कराने का वादा किया है. राकेश यादव ने कहा कि बिजली अब कोई विलासिता नहीं, बल्कि नागरिक का बुनियादी अधिकार है.

फ्री कोचिंग और नॉलेज हब की स्थापना: शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में युवाओं को आकर्षित करने के लिए पार्टी ने फ्री कोचिंग और नॉलेज हब की योजना का ऐलान किया है. इस योजना के तहत SSC, UPSC, NEET, JEE जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी मुफ्त कराई जाएगी. साथ ही हैकाथॉन, सेमिनार और एंटरप्रेन्योरशिप की पढ़ाई को भी बढ़ावा दिया जाएगा.

Aam Aadmi Party
आम आदमी पार्टी का घोषणा पत्र (ETV Bharat)

10000 मोहल्ला क्लिनिक: स्वास्थ्य के क्षेत्र में पार्टी ने दिल्ली मॉडल पर 10000 मोहल्ला क्लिनिक खोलने का वादा किया है. हर पंचायत स्तर पर छह महीनों के भीतर जांच, इलाज, योगा और मेडिटेशन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी. इसके साथ ही RMP डॉक्टरों को सर्टिफिकेशन देकर पंचायत स्तर पर मान्यता प्राप्त क्लिनिक संचालित करने की योजना भी मैनिफेस्टो में शामिल है.

युवाओं को ₹3000 मासिक भत्ता: बेरोजगार युवाओं को लेकर पार्टी ने कहा है कि हर बेरोजगार को ₹3000 मासिक भत्ता दिया जाएगा. साथ ही 10 लाख युवाओं को स्किल्ड वर्कर बनाने के लिए विशेष योजना लागू की जाएगी. इस योजना के तहत उन्हें 12000 प्रतिमाह का प्रशिक्षण भत्ता और सरकारी नौकरी में प्राथमिकता दी जाएगी. इसके अलावा जो युवा प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं, उन्हें 5000 रुपये मासिक के सम्मानजनक रोजगार से जोड़ा जाएगा. पार्टी का दावा है कि इससे राज्य में पलायन की समस्या काफी हद तक समाप्त होगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे.

Arvind Kejriwal
अरविंद केजरीवाल (ETV Bharat)

बुजुर्गों के लिए CM वृद्ध यात्रा और पेंशन योजना: आम आदमी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में बुजुर्गों के लिए भी कई योजनाओं का ऐलान किया है. 55 वर्ष से अधिक आयु वाले नागरिकों को AC ट्रेन से मुफ्त तीर्थ यात्रा कराई जाएगी. इसके अलावा हर बुजुर्ग को 5000 मासिक पेंशन और हर जिले में वृद्धाश्रम स्थापित करने की योजना भी शामिल है.

12000 करोड़ की किसान सम्मान योजना: किसानों के लिए पार्टी ने 'किसान सम्मान योजना' का ऐलान किया है, जिसके तहत 12000 करोड़ रुपये का विशेष पैकेज दिया जाएगा. इसमें किसानों के कर्ज माफ करने, फसल बीमा और प्राकृतिक आपदा में ₹50000 तक मुआवजा देने की व्यवस्था होगी. राकेश यादव ने कहा कि हर किसान को खेती के लिए सालाना ₹5 लाख प्रति एकड़ की गारंटी दी जाएगी. साथ ही हर फसल का समर्थन मूल्य (MSP) सुनिश्चित किया जाएगा ताकि किसानों को उनकी मेहनत का पूरा मूल्य मिल सके.

नदी-नालों का पुनर्जीवन और श्रमिकों के लिए राहत: मैनिफेस्टो में नदी-नालों के पुनर्जीवन, जलमग्न क्षेत्रों के सुधार और गंगा तट विकास के लिए MSI टाउनशिप जैसी योजनाओं का भी जिक्र किया गया है. वहीं, ऑटो रिक्शा चालकों, ठेला विक्रेताओं और छोटे दुकानदारों के लिए वसूली से निजात दिलाने, बीमा और पेंशन की व्यवस्था का वादा किया गया है.

"यह मैनिफेस्टो सिर्फ वादों का दस्तावेज नहीं, बल्कि दिल्ली और पंजाब में आजमाए गए मॉडल का रोडमैप है. जनता अगर हमें मौका देती है तो बिहार भी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनेगा. बिहार की जनता बदलाव चाहती है और बदलाव के लिए आम आदमी पार्टी के दिल्ली और पंजाब मॉडल को एक बेहतर विकल्प के तौर पर देख रही है."- राकेश यादव, बिहार अध्यक्ष, आम आदमी पार्टी

