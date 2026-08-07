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E-20 के खिलाफ आम आदमी पार्टी का देशव्यापी मोर्चा, 8 अगस्त से शुरू होगा टाउनहॉल अभियान

8 अगस्त से 'आप' का राष्ट्रव्यापी अभियान, E-20 के खिलाफ जनता के बीच जाएंगे पार्टी नेता.

E-20 के खिलाफ सांसद संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए
E-20 के खिलाफ सांसद संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 7, 2026 at 8:19 PM IST

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नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (AAP) E-20 पेट्रोल के खिलाफ देशभर में अभियान शुरू करने जा रही है. पार्टी 8 अगस्त, शनिवार से अलग-अलग राज्यों में टाउनहॉल आयोजित कर लोगों को E-20 पेट्रोल से जुड़ी समस्याओं और वाहनों पर इसके कथित असर के बारे में जानकारी देगी. आप सांसद संजय सिंह और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज को इन कार्यक्रमों की जिम्मेदारी दी गई है.

सांसद संजय सिंह ने प्रेस वार्ता में इस अभियान की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि, 8 अगस्त को पश्चिम बंगाल में दोपहर एक बजे अभियान की शुरुआत होगी. 9 अगस्त को सुबह 10 बजे गुजरात और दोपहर 12 बजे हरियाणा के बल्लभगढ़ स्थित जाट भवन में टाउनहॉल होगा. 11 अगस्त को तेलंगाना में कार्यक्रम रखा गया है. 16 अगस्त को तमिलनाडु में सुबह 10 बजे, बिहार के पटना में सुबह 11 बजे और ओडिशा के भुवनेश्वर में शाम चार बजे कार्यक्रम होगा. 17 अगस्त को हिमाचल प्रदेश के शिमला में और छत्तीसगढ़ के रायपुर में दोपहर तीन बजे टाउनहॉल किया जाएगा. पार्टी ने कहा कि यह अभियान देश के लगभग सभी राज्यों तक ले जाया जाएगा. टाउनहॉल में E-20 पेट्रोल, इथेनॉल और वाहनों से जुड़ी समस्याओं पर लोगों से सीधा संवाद किया जाएगा.

E-20 के खिलाफ देशभर में टाउनहॉल करेगी आप- संजय सिंह को सुनिए (ETV Bharat)

अलग-अलग राज्यों में होंगे टाउनहॉल

सांसद संजय सिंह ने बताया कि पश्चिम बंगाल के बाद हरियाणा, गुजरात, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश समेत देश के अलग-अलग राज्यों में टाउनहॉल किए जाएंगे. इन कार्यक्रमों के जरिए पार्टी लोगों से सीधे संवाद करेगी और E-20 पेट्रोल को लेकर उनकी समस्याएं सुनेगी. उन्होंने कहा कि देश में कार और बाइक मिलाकर करीब 30 करोड़ वाहन हैं. उनका दावा है कि इनमें बड़ी संख्या में ऐसे वाहन हैं जिनके इंजन E-20 ईंधन के इस्तेमाल के लिए तैयार नहीं हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि इसके बावजूद लोगों पर E-20 पेट्रोल थोपा जा रहा है.

वाहनों के खराब होने का लगाया आरोप

संजय सिंह ने कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने के कारण देशभर में लोगों की गाड़ियों में दिक्कतें आ रही हैं. उन्होंने कहा कि कई लोगों की गाड़ियों का माइलेज कम हुआ तो कई गाड़ियों के इंजन में समस्याएं सामने आ रही हैं. आप पार्टी के नेताओं ने कहा कि टाउनहॉल के जरिए इन समस्याओं को लोगों के सामने रखा जाएगा और E-20 के खिलाफ आंदोलन को मजबूत किया जाएगा. उन्होंने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल के नेतृत्व में पहले दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में E-20 को लेकर टाउनहॉल आयोजित किया गया था. उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम से सात लाख से अधिक लोग ऑनलाइन जुड़े थे. इसके बाद प्रधानमंत्री को करीब 2.33 लाख पत्र भेजे गए थे. संजय सिंह ने दावा किया कि प्रधानमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल से मिलने से इनकार कर दिया.

अमेरिका से इथेनॉल खरीदने का आरोप

संजय सिंह ने केंद्र सरकार पर अमेरिका के दबाव में इथेनॉल खरीदने का आरोप भी लगाया. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार अमेरिका से करीब 22 हजार करोड़ रुपये का इथेनॉल खरीद रही है. उनका आरोप है कि इसका असर देश के वाहन मालिकों पर पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि पार्टी टाउनहॉल के जरिए लोगों को बताएगी कि ई-20 को लेकर सरकार की नीति क्या है और इससे वाहनों पर किस तरह का असर पड़ रहा है. साथ ही लोगों को इस अभियान से जोड़ने की कोशिश की जाएगी.

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