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'आम आदमी पार्टी की कार्यसंस्कृति काफी विषाक्त', भाजपा ज्वाइन करने पर बोले राघव चड्ढा

राघव ने लगाए आरोप, बोले- आप में काम करने की स्वतंत्रता नहीं है, मैंने तो 15 साल दिए हैं.

BJP Leader Raghav Chadha
भाजपा नेता राघव चड्ढा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 27, 2026 at 12:30 PM IST

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नई दिल्ली : भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद राघव चड्ढा ने सोमवार को उस राजनीतिक दल से अपने इस्तीफे की घोषणा की, जिसकी उन्होंने सह-स्थापना की थी. उन्होंने आम आदमी पार्टी में "विषाक्त कार्य वातावरण" का आरोप लगाया और दावा किया कि हाल के वर्षों में आंतरिक कामकाज में काफी गिरावट आई है.

उन्होंने इस बाबत एक वीडियो पोस्ट किया. इसमें चड्ढा ने कहा कि उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में एक आशाजनक करियर छोड़ने के बाद राजनीति में प्रवेश किया और अपने "युवावस्था के 15 वर्ष" पार्टी के निर्माण में समर्पित किए.

चड्ढा ने वीडियो में कहा, "मैं करियर बनाने के लिए राजनीति में नहीं आया था. मैं एक राजनीतिक दल का संस्थापक सदस्य बना. मैंने अपनी युवावस्था के 15 वर्ष इस पार्टी को दिए." हालांकि, उन्होंने आरोप लगाया कि समय के साथ संगठन बदल गया है और दावा किया कि यह अब अपनी मूल भावना के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है. उन्होंने कहा, "आज, यह पार्टी अब वैसी पुरानी पार्टी नहीं रही. इस पार्टी में एक विषाक्त कार्य वातावरण है. आपको काम करने से रोका जाता है. आपको संसद में बोलने से रोका जाता है."

चड्ढा ने आगे आरोप लगाया कि पार्टी "कुछ भ्रष्ट और समझौतावादी लोगों" के नियंत्रण में आ गई है जो जनसेवा के बजाय व्यक्तिगत हितों के लिए काम कर रहे हैं. उन्होंने कहा, "पिछले कुछ वर्षों से, मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद उन्होंने आगे कहा, "मैं सही व्यक्ति हूं, लेकिन गलत पार्टी में हूं." और पार्टी छोड़ने का फैसला करने से पहले उन्होंने जिन तीन विकल्पों पर विचार किया था, उनका जिक्र किया. उन्होंने कहा कि इन विकल्पों में राजनीति पूरी तरह से छोड़ देना, पार्टी में रहकर आंतरिक सुधार के प्रयास करना, या किसी अन्य राजनीतिक मंच पर जाकर "रचनात्मक राजनीति" करना शामिल था.

चड्ढा ने यह भी दावा किया कि कुल सात सांसदों ने पार्टी से संबंध तोड़ने का फैसला किया है, जो संगठन के भीतर व्यापक असंतोष का संकेत देता है. उन्होंने वीडियो में कहा, "एक व्यक्ति गलत हो सकता है, दो लोग गलत हो सकते हैं, लेकिन सात लोग गलत नहीं हो सकते."

उन्होंने आगे आश्वासन दिया कि पार्टी छोड़ने के बावजूद, वे भविष्य में "अधिक ऊर्जा और प्रतिबद्धता" के साथ जन मुद्दों को उठाते रहेंगे. इससे पहले दिन में, राज्यसभा में भाजपा की संख्या 113 हो गई, जब अध्यक्ष सीपी राधाकृष्णन ने राघव चड्ढा और आम आदमी पार्टी (आप) छोड़ने वाले छह अन्य सांसदों के विलय को मंजूरी दे दी.

अपने दो-तिहाई सांसदों को खोना आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है, जो अब संसद के उच्च सदन में तीन सदस्यों तक सिमट गई है. तीनों सांसद - राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल - शुक्रवार को आम आदमी पार्टी से अलग हो गए और पार्टी नेतृत्व की उपस्थिति में भाजपा में शामिल हो गए.

हरभजन सिंह, राजिंदर गुप्ता, विक्रमजीत सिंह साहनी और स्वाति मालीवाल भी भाजपा में शामिल हो गए. इसी बीच, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने राज्यसभा अध्यक्ष सीपी राधाकृष्णन को सात सांसदों को अयोग्य घोषित करने के लिए आधिकारिक तौर पर याचिका दी थी.

याचिका में संविधान की दसवीं अनुसूची के अनुच्छेद 4 के तहत "कथित विलय" को चुनौती दी गई थी और इसके अनुच्छेद 2(1)(क) के तहत सांसदों को अयोग्य घोषित करने की मांग की गई थी. दसवीं अनुसूची का अनुच्छेद 2 दल-बदल के आधार पर अयोग्यता से संबंधित है. उप-अनुच्छेद (1) में प्रावधान है कि अनुच्छेद 4 और 5 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित सदन का सदस्य सदन का सदस्य होने के लिए अयोग्य होगा.

इस उप-अनुच्छेद के खंड (क) में आगे यह स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई सदस्य स्वेच्छा से उस राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है तो ऐसी अयोग्यता लागू होती है. सिंह ने संविधान में उल्लिखित शर्तों का हवाला देते हुए विलय की वैधता को चुनौती दी. हालांकि, दसवीं अनुसूची के अनुसार, यदि कोई मूल राजनीतिक दल किसी अन्य राजनीतिक दल में विलय करता है, तो सांसदों की अयोग्यता तब तक नहीं हो सकती जब तक कि विलय में दो-तिहाई सदस्य शामिल हों.

आम आदमी पार्टी के सात सांसदों ने भाजपा के साथ हाथ मिलाकर इस शर्त को पूरा किया. इस कदम से आम आदमी पार्टी के नेताओं में तीव्र प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई है, जिन्होंने इसे "विश्वासघात" करार दिया है, जबकि भाजपा ने इसका गर्मजोशी से स्वागत किया है.

ये भी पढ़ें : AAP के 7 सांसदों ने क्यों छोड़ी पार्टी...राघव चड्ढा ने बताई वजह, संजय सिंह बोले...'पंजाब में शुरू हुआ ऑपरेशन लोटस'

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