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'आम आदमी पार्टी की कार्यसंस्कृति काफी विषाक्त', भाजपा ज्वाइन करने पर बोले राघव चड्ढा

नई दिल्ली : भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद राघव चड्ढा ने सोमवार को उस राजनीतिक दल से अपने इस्तीफे की घोषणा की, जिसकी उन्होंने सह-स्थापना की थी. उन्होंने आम आदमी पार्टी में "विषाक्त कार्य वातावरण" का आरोप लगाया और दावा किया कि हाल के वर्षों में आंतरिक कामकाज में काफी गिरावट आई है.

उन्होंने इस बाबत एक वीडियो पोस्ट किया. इसमें चड्ढा ने कहा कि उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में एक आशाजनक करियर छोड़ने के बाद राजनीति में प्रवेश किया और अपने "युवावस्था के 15 वर्ष" पार्टी के निर्माण में समर्पित किए.

चड्ढा ने वीडियो में कहा, "मैं करियर बनाने के लिए राजनीति में नहीं आया था. मैं एक राजनीतिक दल का संस्थापक सदस्य बना. मैंने अपनी युवावस्था के 15 वर्ष इस पार्टी को दिए." हालांकि, उन्होंने आरोप लगाया कि समय के साथ संगठन बदल गया है और दावा किया कि यह अब अपनी मूल भावना के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है. उन्होंने कहा, "आज, यह पार्टी अब वैसी पुरानी पार्टी नहीं रही. इस पार्टी में एक विषाक्त कार्य वातावरण है. आपको काम करने से रोका जाता है. आपको संसद में बोलने से रोका जाता है."

चड्ढा ने आगे आरोप लगाया कि पार्टी "कुछ भ्रष्ट और समझौतावादी लोगों" के नियंत्रण में आ गई है जो जनसेवा के बजाय व्यक्तिगत हितों के लिए काम कर रहे हैं. उन्होंने कहा, "पिछले कुछ वर्षों से, मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद उन्होंने आगे कहा, "मैं सही व्यक्ति हूं, लेकिन गलत पार्टी में हूं." और पार्टी छोड़ने का फैसला करने से पहले उन्होंने जिन तीन विकल्पों पर विचार किया था, उनका जिक्र किया. उन्होंने कहा कि इन विकल्पों में राजनीति पूरी तरह से छोड़ देना, पार्टी में रहकर आंतरिक सुधार के प्रयास करना, या किसी अन्य राजनीतिक मंच पर जाकर "रचनात्मक राजनीति" करना शामिल था.

चड्ढा ने यह भी दावा किया कि कुल सात सांसदों ने पार्टी से संबंध तोड़ने का फैसला किया है, जो संगठन के भीतर व्यापक असंतोष का संकेत देता है. उन्होंने वीडियो में कहा, "एक व्यक्ति गलत हो सकता है, दो लोग गलत हो सकते हैं, लेकिन सात लोग गलत नहीं हो सकते."

उन्होंने आगे आश्वासन दिया कि पार्टी छोड़ने के बावजूद, वे भविष्य में "अधिक ऊर्जा और प्रतिबद्धता" के साथ जन मुद्दों को उठाते रहेंगे. इससे पहले दिन में, राज्यसभा में भाजपा की संख्या 113 हो गई, जब अध्यक्ष सीपी राधाकृष्णन ने राघव चड्ढा और आम आदमी पार्टी (आप) छोड़ने वाले छह अन्य सांसदों के विलय को मंजूरी दे दी.