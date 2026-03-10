AAP ने तीन राज्यों में संगठन विस्तार किया, राजस्थान, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में सह-प्रभारियों की नियुक्ति
AAP ने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को नई जिम्मेदारियों के लिए शुभकामनाएं दी हैं और संगठन को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाने की उम्मीद जताई.
नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी ने संगठन को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए राजस्थान, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में नए सह-प्रभारियों की नियुक्ति की है. पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी (PAC) की ओर से जारी आधिकारिक घोषणा में इन नेताओं को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं. पार्टी का कहना है कि इन नियुक्तियों से तीनों राज्यों में संगठन को विस्तार देने और जमीनी स्तर पर पार्टी की सक्रियता बढ़ाने में मदद मिलेगी.
आम आदमी पार्टी की ओर से जारी घोषणा में बताया गया है कि पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी (PAC) ने संगठनात्मक मजबूती को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया है. पार्टी ने इन नेताओं को संबंधित राज्यों में सह-प्रभारी के रूप में नियुक्त किया है, जो संगठन को विस्तार देने, कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय बनाने और पार्टी की नीतियों को जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे. पार्टी ने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को उनकी नई जिम्मेदारियों के लिए शुभकामनाएं भी दी हैं और उम्मीद जताई है कि वह संगठन को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे.
राजस्थान में 10 सह-प्रभारियों की नियुक्ति: राजस्थान में संगठन को मजबूत करने के लिए पार्टी ने दस नेताओं को सह-प्रभारी नियुक्त किया है. इनमें डॉ. दयानंद चांडिल्या, महेंद्र गोयल, परवेश रतन, विकास बग्गा, नवीन चौधरी, सतपाल कायम, संजय खिलवाड़िया, त्रिलोक दीप, अशोक भारद्वाज और मास्टर मंजीत शामिल हैं. पार्टी का मानना है कि इन नेताओं के अनुभव और संगठनात्मक क्षमता के जरिए राजस्थान में आम आदमी पार्टी को मजबूत आधार मिलेगा. साथ ही आगामी राजनीतिक गतिविधियों और जनसंपर्क कार्यक्रमों में भी इनकी भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी.
उत्तराखंड में सात नेताओं को जिम्मेदारी: उत्तराखंड में संगठन विस्तार के लिए पार्टी ने सात नेताओं को सह-प्रभारी बनाया है. इनमें अजय गोहर, हरनीत सिंह सैंडी, अनुज पाल, किरण शर्मा, अजय बडसीवाल, सच्चिदानंद गौर और विजय सिंह कोहली शामिल हैं. पार्टी के मुताबिक इन नियुक्तियों से उत्तराखंड में पार्टी के संगठन को नई ऊर्जा मिलेगी और स्थानीय स्तर पर पार्टी की गतिविधियां और तेज होंगी. सह-प्रभारी कार्यकर्ताओं को संगठित करने और पार्टी की नीतियों को जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे.
हिमाचल प्रदेश में चार नेताओं को जिम्मेदारी: हिमाचल प्रदेश में भी संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से चार नेताओं को सह-प्रभारी नियुक्त किया गया है. इनमें दीपक झा, सुरेंद्र पंडित, सौरभ बेहल और छाया तिवारी को जिम्मेदारी सौंपी गई है. पार्टी का कहना है कि हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी अपने संगठन को विस्तार देने और जमीनी स्तर पर सक्रियता बढ़ाने की दिशा में लगातार काम कर रही है. नए सह-प्रभारियों की नियुक्ति इसी रणनीति का हिस्सा है.
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव डॉ. संदीप पाठक की ओर से जारी इस घोषणा में कहा गया है कि पार्टी देशभर में अपने संगठन को मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है. नए पदाधिकारियों की नियुक्ति से पार्टी की राजनीतिक गतिविधियों को गति मिलेगी और कार्यकर्ताओं को भी नई दिशा मिलेगी. पार्टी नेतृत्व को उम्मीद है कि राजस्थान, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में नियुक्त किए गए सह-प्रभारी अपने-अपने क्षेत्रों में संगठन को मजबूत करने और पार्टी के जनाधार को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे.
