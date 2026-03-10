ETV Bharat / bharat

AAP ने तीन राज्यों में संगठन विस्तार किया, राजस्थान, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में सह-प्रभारियों की नियुक्ति

AAP राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ( ETV Bharat )