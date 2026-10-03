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AAP को बड़ा झटका! मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ समेत कई दिग्गज नेता कांग्रेस में शामिल

नई दिल्ली: दिल्ली की राजनीति में शनिवार को उस समय एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला, जब आम आदमी पार्टी (आप) की नेता और मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने ‘आप’ का दामन छोड़कर कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली. प्रियंका कक्कड़ के साथ-साथ रजत राकेश टंडन और पूर्व विधायक श्याम सुंदर शर्मा ने भी कांग्रेस की विचारधारा से प्रभावित होकर पार्टी का हाथ थाम लिया है. इस राजनीतिक घटनाक्रम को आगामी राजनीतिक समीकरणों के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है. इस मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा, प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव समेत अन्य नेता उपस्थित थे.

प्रियंका कक्कड़ कांग्रेस में शामिल: राहुल गांधी की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि यदि आज देश की राजनीति में कोई ऐसा नेता है, जो पूरी तरह प्रामाणिक है और प्रामाणिकता को बढ़ावा देने से डरता नहीं है, तो वह केवल राहुल गांधी हैं. उन्होंने यह भी कहा कि राहुल गांधी अकेले ऐसे नेता हैं, जिन्होंने कभी कैमरों के सामने आंसू नहीं बहाए और पूरी राजनीतिक मशीनरी द्वारा उन्हें नीचा दिखाने तथा अपमानित करने के तमाम प्रयासों के बावजूद वह पूरी दृढ़ता के साथ डटे रहे.

कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी की सदस्यता लेने के बाद प्रियंका कक्कड़ ने खुलकर अपनी बात रखी और राहुल गांधी की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा कि वह एक ऐसी दिल्ली को वापस चाहती हैं, जहां वह पली-बढ़ी हैं एक हरित, स्वच्छ, प्रगतिशील और सुरक्षित दिल्ली, जो उनके बचपन के संस्कारों का हिस्सा रही है. उन्होंने विश्वास जताया कि भारतीय राजनीति में एक दशक से अधिक के अनुभव के बाद वह इस निष्कर्ष पर पहुंची हैं कि केवल कांग्रेस पार्टी ही देश और दिल्ली को यह स्वरूप वापस दिला सकती है.

जानिए कौन हैं प्रियंका कक्कड़: प्रियंका कक्कड़ पेशे से एक वकील रही हैं. उन्होंने अमेरिका की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी ऑफ पेनसिल्वेनिया से कानून (लॉ) में मास्टर डिग्री प्राप्त की है. राजनीति में आने से पहले उन्होंने करीब 17 वर्षों तक वकालत की है. वह साल 2013 में आम आदमी पार्टी से जुड़ी थीं. ‘आप’ के शुरुआती दिनों से लेकर संगठन के विस्तार तक उन्होंने कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाईं. अप्रैल 2023 में आम आदमी पार्टी ने उन्हें पार्टी का मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता नियुक्त किया था. इसके अलावा उन्होंने पार्टी में राज्यसभा सांसद संजय सिंह के सलाहकार, उत्तर प्रदेश के कानूनी पर्यवेक्षक और तेलंगाना की पार्टी ऑब्जर्वर के रूप में भी अपनी सेवाएं दी थीं. पिछले कुछ वर्षों में प्रियंका कक्कड़ टीवी चैनलों की बहसों और राष्ट्रीय मंचों पर आम आदमी पार्टी का प्रमुखता से पक्ष रखने वाले सबसे जाने-पहचाने चेहरों में से एक रहीं.

कांग्रेस में शामिल होने के बाद प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि राजानीति में एक दशक से ज्यादा का अनुभव होने के बाद मुझे विश्वास है कि दिल्ली को साफ, हरा-भरा, विकासशील और सुरक्षित कांग्रेस ही बना सकती है. मैंने यह भी महसूस किया कि आज हमारे देश की राजनीति में अगर कोई नेता सच में प्रमाणिकता है और प्रमाणिकता को फैलाने से डरते नहीं है तो वो सिर्फ राहुल गांधी हैं. राहुल गांधी वो नेता हैं, जिन्होंने कैमरे के लिए कभी आंसू नहीं बहाए. मैंने देखा कि किस तरह से उन्हें नीचा दिखाने के लिए पूरी मशीनरी लगा दी गई, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस हमेशा स्थिर रहे.

प्रियंका ने आप पर निशाना साधते हुए कहा कि आप का शीर्ष नेतृत्व ये बात कहकर राजनीति में आयी थी कि सरकारी बंगला और गाड़ी नहीं लेंगे, लेकिन अभी प्राइवेट ट्रैवल के लिए चॉपर का इस्तेमाल किया जाने लगा और मैं अब इन सब बातों के लिए पक्ष नहीं रख सकती. जब मैंने देखा कि आम आदमी पार्टी ने एक समय बहुत होनहार लोगों को पार्टी में शामिल किया था, लेकिन वो उन्हें अपनी पार्टी में रोककर नहीं रख पाए. अब AAP में कौन रुक रहा है, नए-नए लोग जिन्होंने बूथ पर भी काम नहीं किया. ऐसे लोगों को राजस्थान से उठाकर पंजाब में बड़े-बड़े पद,बंगला और गाड़ी सब दिया जा रहा है.

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