AAP ने कैंडिडेट की चौथी लिस्ट जारी की, देखें किस सीट से किसे मिला मौका?

बिहार चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने कैंडिडेट की चौथी लिस्ट जारी कर दी है. मैदान में कुल 99 उम्मीदवार हैं.

Bihar Election 2025
अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal Social Media)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 20, 2025 at 10:24 AM IST

Updated : October 20, 2025 at 12:01 PM IST

पटना: आम आदमी पार्टी (AAP) ने कैंडिडेट की चौथी लिस्ट जारी कर दी है. इसबार 12 प्रत्याशियों को मैदान में उतारा गया है. पार्टी की ओर से कुल 121 उम्मीदवार मैदान में हैं. पार्टी ने पहली लिस्ट में 11, दूसरी में 48, तीसरी लिस्ट में 50 प्रत्याशियों के नाम और विधानसभा जारी की थी.

12 नए उम्मीदवारों को मिला टिकट: कुल 12 विधानसभा सीटों से प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं. इनमें मधुबन से कुमार कुनाल, सीतामढ़ी से रानी देवी, खजौली से आशा सिंह, फुलपरास से गौरीशंकर, सूपौल से बृज भूषण (नवीन), अमौर से मोहम्मद मुन्ताजिर आलम, पीरपैंती से प्रीतम कुमार, कुटुंबा से शरवन घुइया, गुरुआ से शिचतानंद श्याम, गया टाउन से अनिल कुमार, सिकंदरा से राहुल राणा और जमुई से रामाशिष यादव को उम्मीदवार बनाया गया है.

बेगूसराय से डॉ. मीरा सिंह: आदमी पार्टी ने पहली सूची में 11 कैंडिडेट को टिक दिया था, जिसमें बेगूसराय से डॉ. मीरा सिंह, कुशेश्वर (दरभंगा) से योगी चौपाल, तरैया (सारण) से अमित कुमार सिंह, कस्बा (पूर्णिया) से भानु भारतीय, बेनीपट्टी (मधुबनी) से शुभदा यादव, फुलवारी (पटना) से अरुण कुमार रजक, बांकीपुर (पटना) से डॉ. पंकज कुमार, किशनगंज से अशरफ आलम, परिहार (सीतामढ़ी) से अखिलेश नारायण ठाकुर, गोविंदगंज (मोतिहारी) से अशोक कुमार सिंह और बक्सर से पूर्व कैप्टन धर्मराज सिंह कैंडिडेट हैं.

बगहा से शेषनाथ चौधरी: नकरटियागंज से राजीव कुमार, बगहा से शेषनाथ चौधरी, सिकटा से औरंगजेब आलम, केसरिया से राम आधार राय, पिपरा से विपुल यादव, चिरैया से ओम प्रकाश यादव, ढाका से मधुसूदन कुशवाहा, शिवहर से अनीश झा, सुरसंज से ऋषि कुमार अग्रवाल, बाजपट्टी से रंधीर कुमार चौधरी, बिस्फी से अरविंद केजरीवाल, निर्मली से चंदन कुमार कैंडिडेट हैं.

बहादुरगंज से मासूम रजा: छातापुर से विनोद मंडल, सिकटी से दिनेश कुमार आर्य, बहादुरगंज से मासूम रजा, रुपौली से विकास कुमार, पूर्णिया से आदित्य लाल, कटिहार से राजेश गुरनानी, मधेपुरा से मुकेश कुमार, औराई से शिवम शंकर गुप्ता, मुजफ्फरपुर से मो. हसन, बोचहा से डॉ. अभय कुमार, बरौली से डॉ. सतेंद्र कुमार पटेल, गोपालगंज से ब्रिजकिशोर गुप्ता कैंडिडट हैं.

6 नवंबर पहली वोटिंग: आम आदमी पार्टी ने यह सूची सोमवार 20 अक्टूबर को दूसरे चरण के नामांकन की अंतिम तिथि से ठीक पहले जारी की है. बिहार में विधानसभा चुनाव दो चरणों में संपन्न हो रहे हैं. पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर और दूसरे चरण की वोटिंग 11 नवंबर को होगी. 14 नवंबर को रिजल्ट आएगा. आम आदमी पार्टी सभी क्षेत्रों में अपने जनाधार को मजबूत करने के लक्ष्य के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी है.

"चौथी सूची के साथ ही आम आदमी पार्टी ने अब तक बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कुल 121 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं. पार्टी का उद्देश्य साफ-सुथरी छवि वाले उम्मीदवारों को मैदान में उतारकर बिहार की राजनीति में एक ईमानदार विकल्प देना है." -राकेश यादव, प्रदेश अध्यक्ष AAP

जनता से सीधा जुड़ाव बनाएगी पार्टी: राकेश यादव ने कहा कि आम आदमी पार्टी जनता की सरकार बनाने के लिए प्रतिबद्ध है. पार्टी के उम्मीदवार जनता के बीच जाकर दिल्ली मॉडल की तरह शिक्षा, स्वास्थ्य और पारदर्शी शासन की नीतियों को प्रचारित करेंगे. उन्होंने कहा कि इस चुनाव में जनता को भ्रष्टाचार और जातीय समीकरणों से ऊपर उठकर काम करने वाली सरकार का विकल्प मिलेगा. बिहार में विकास और सुशासन को लेकर पार्टी जनता के बीच विस्तृत जनसंपर्क अभियान भी चला रही है.

आप मॉडल का सभी कर रहे हैं अनुकरण: राकेश यादव ने कहा कि चाहे फ्री बिजली हो या महिलाओं के लिए निशुल्क ट्रांसपोर्ट जैसी कई योजनाएं हैं, जिसका विभिन्न राजनीतिक दलों की सरकारें अपने यहां कॉपी कर रही हैं. आम आदमी पार्टी के दिल्ली और पंजाब मॉडल को सभी एक्सेप्ट कर रहे हैं.

"मोहल्ला क्लीनिक और शिक्षा के क्षेत्र में आम आदमी पार्टी ने जो काम किया, सभी चाहते हैं कि वैसा ही काम बिहार में भी हो. दिल्ली पंजाब में रहने वाले बिहार के प्रवासी मजदूरों के बीच आम आदमी पार्टी को लेकर एक अलग आकर्षण है. इसका फायदा इस विधानसभा चुनाव में पार्टी को मिलेगा. पार्टी यहां जनता की जमीनी मुद्दों को लेकर चुनाव में उतरी है." -राकेश यादव, प्रदेश अध्यक्ष AAP

