4 महीने पहले लिखी जा चुकी थी बिहार जीत की पटकथा, 'गरदा उड़ गईल..' में पढ़ें पूरी कहानी

'गरदा उड़ गईल' किताब में बिहार चुनाव की पूरी पटकथा लिखी है. जानिए, कैसे एनडीए ने 200 पार कर लिया?

Aaku Srivastava Book Garda Ud Gayil
अकु श्रीवास्तव द्वारा लिखित किताब 'गरदा उड़ गईल' (Etv Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : December 12, 2025 at 5:26 PM IST

पटना: बिहार चुनाव 2025 में एनडीए की प्रचंड जीत हुई, ये सभी जानते हैं, लेकिन अंदर की पूरी कहानी समझनी है तो अकु श्रीवास्तव द्वारा लिखी गयी किताब 'गरदा उड़ गईल' पढ़ना होगा. बिहार चुनाव कैसा रहा, राजनीतिक दलों के अंदर की बात, वोट बैंक, दावा के अनुसार जीत सहित तमाम बातों की चर्चा इन किताबों में है.

'गरदा उड़ गईल': बिहार चुनाव रिजल्ट के दिन ही पीएम मोदी ने दिल्ली में कहा था कि 'बिहार के लोगों ने एनडीए के पक्ष में जो अपना फैसला दिया है, वह किसी गर्दा मचाने से कम नहीं है.' रिजल्ट आए एक महीना भी पूरा नहीं हुआ, इसी बीच नीतीश-मोदी की हिट जोड़ी पर किताब 'गरदा उड़ गईल' लिख दी गयी. किताब लिखने वाले कोई और नहीं बल्कि अकु श्रीवास्तव हैं.

कौन हैं अकु श्रीवास्तव? मूल रूप से यूपी के रहने वाले अकु श्रीवास्तव वरिष्ठ पत्रकार और लेखक के रूप में जाने जाते हैं. लखनऊ से पत्रकारिता की शुरुआत करने के बाद बड़े-बड़े अखबार में संपादक रह चुके हैं. दिल्ली, जयपुर, चंडीगढ़, पंजाब, यूपी, बिहार में काम कर चुके हैं. इससे पहले भी लोकसभा चुनाव पर किताब लिख चुके हैं.

कौन-कौन सी किताबें लिखे?: अकु श्रीवास्तव ने राजनीति में सबसे पहले 'सेंसेक्स -क्षेत्रीय दलों का' लिखे. इसके बाद लोकसभा चुनाव 2024 में एनडीए की जीत के बाद उन्होंने 'अपनी धुन में मोदी 3.0' और फिर 'मोदी 3.0-पटरी पर साख' लिखा. बिहार चुनाव में एनडीए की जीत पर 'गरदा उड़ गईल -बिहार चुनाव 2025' लिख डाली. 12 दिसंबर को किताब का विमोचन किया गया.

"किताब लिखने की तैयारी 4 महीने पहले से चल रही थी. किन-किन बिंदुओं को टच किया जाएगा, इसका खाका पहले दिमाग में था. चुनाव परिणाम आने के बाद 13 - 14 दिनों में किताब को मूर्त रूप दिया गया. 13-14 दिनों के बाद इस किताब का प्रूफ उनके सामने आया. फिर इसका लोकार्पण किया गया." -अकु श्रीवास्तव, वरिष्ठ पत्रकार, लेखक

वरिष्ठ पत्रकार लेखक अकु श्रीवास्तव से बातचीत (ETV Bharat)

बिहार से पुराना रिश्ता: अकु श्रीवास्तव ने कहा कि बिहार से पुराना रिश्ता रहा है. इसलिए यहां की राजनीति को करीब से देखा. कई ऐसे मित्र हैं, जिनके साथ पारिवारिक संबंध हैं. जब बिहार में अखबार के संपादक के रूप काम किया तो यहीं से राजनीति को समझने का मौका मिला. लालू प्रसाद, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान को नजदीक से देखा. बड़े नेताओं का प्यार के साथ गुस्सा भी झेला.

बिहार चुनाव का महत्व: बिहार चुनाव का एक अलग महत्व रहा है. इसबार सबकी नजर बिहार पर थी. लेखकर कहते हैं कि लालू प्रसाद, नीतीश कुमार और रामविलास पासवान जैसे बड़े नेता यहां की राजनीति को कैसे ऑब्जर्व करते थे, कैसे बदलाव हुआ, मैंने वह भी देखा है. राजधानी पटना में 4 से 5 घंटे तक बिजली का लोड सेटिंग होता था. बाकी शहरों का बहुत ही बुरा हाल था.

"धीरे-धीरे बिहार में बदलाव का दौर शुरू हुआ. बच्चियों पढ़ने जाने के लिए साइकिल दी गयी. एक कार्यक्रम में मैंने एक पीली साड़ी पहनी महिला से पूछा कि बिहार में कैसा चल रहा है, तो उसने स्पष्ट रूप से कहा कि बिहार में अब बहुत बदलाव हुआ है. वह महिला जानवरों का मैटिंग कराने का काम करती थी. इसका जिक्र जब नीतीश कुमार से किया तो उन्हें आश्चर्य हुआ." -अकु श्रीवास्तव, वरिष्ठ पत्रकार, लेखक

किताब भेंट करते अकु श्रीवास्तव (Etv Bharat)

महिला सशक्तिकरण: बिहार में बदलाव का मुख्य कारण महिला सशक्तिकरण है. सबसे बड़ा योगदान जीविका दीदी का है. लोगों को अभी इस बात का इतना एहसास नहीं है कि यहां की महिलाओं का कितना सशक्तिकरण हुआ है. जितनी शिद्दत से महिलाओं के लिए अभी काम चल रहा है, यदि बहुत पहले से इसी जज्बे के साथ काम होता तो बिहार का स्वरूप ही बदल गया होता.

'गरदा उड़ गईल' नाम कहां से आया: अकु श्रीवास्तव 14 नवंबर वाली पीएम मोदी की बात याद करते हैं. रिजल्ट के बाद प्रधानमंत्री दिल्ली में बीजेपी कार्यालय में थे बयान दे रहे थे. भाजपा कार्यालय में बिहारियों गमछा नहीं लहराया, लेकिन मोदी जी ने गमछा लहरा दिया. मोदी जी के इस भाव और उत्साह को देखकर किताब का नाम रखा 'गरदा उड़ गईल'.

"यह भोजपुरी की शैली में है. प्रकाशक को भी बहुत अच्छा लगा. अन्य लोगों ने भी इस टाइटल की सराहना की. सम्राट चौधरी ने बहुत अच्छा कहा. कहा कि आपके कार्यक्रम में आऊंगा. इस किताब में केवल आकर्षक इसका नाम ही नहीं है बल्कि किताब के अंदर उन तमाम बातों का जिक्र है, जिसमें बिहार में मुद्दों की राजनीति का जिक्र है." -अकु श्रीवास्तव, वरिष्ठ पत्रकार, लेखक

PK और राहुल की चर्चा: अकु श्रीवास्तव ने कहा कि बिहार के चुनाव में मुद्दों की राजनीति प्रशांत किशोर ने सही ढंग से उठाया. राहुल गांधी भी SIR के मुद्दे को वैसे नहीं उठा पाए, पीके ने उठाया. तेजस्वी यादव भी विधानसभा चुनाव में अपने कोर वोट बैंक से आगे नहीं बढ़ पाए. चुनाव वही जीतते हैं जो लोगों को अपनी बातों से कनविंस कर पाते हैं.

PM में लोगों को कनेक्ट करने की कला: नीतीश कुमार अपने काम के लिए जाने जाते हैं, नरेंद्र मोदी काम के साथ लोगों से अपने आप को कैसे कनेक्ट किया जाता है, वह बखूबी जानते हैं. जहां जाते हैं, वहीं के कलचर के साथ अपने आप को जोड़ लेते हैं. वह बंगाल में बंगाली, यूपी, पंजाब आदि जगह जाते हैं तो वैसा बनने की कोशिश करते हैं. बच्चों से मिलते हैं तो बच्चों जैसे करते हैं.

Garda Ud Gayil By Aaku Srivastava
अकु श्रीवास्तव (Etv Bharat)

चुनाव का टर्निंग प्वाइंट: बिहार में टर्निंग प्वाइंट कहां रहा? इस सवाल पर अकु श्रीवास्तव का कहना है कि राजनीति के जानकार कहते हैं कि महिलाओं को 10 हजार देना टर्निंग प्वाइंट है, लेकिन उनका कुछ अलग नजरिया है. 10 हजार से ज्यादा महिलाओं के सशक्तिकरण बिहार की राजनीति के लिए टर्निंग पॉइंट रहा है.

"जीविका दीदी के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण, शराबबंदी योजनाओं में महिलाओं की भागीदारी, पंचायत में महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व. यह वो बिंदु है, जो पिछले कई चुनाव से बिहार की राजनीति को प्रभावित करता रहा है." -अकु श्रीवास्तव, वरिष्ठ पत्रकार, लेखक

नीतीश की राजनीतिक कला: अकु श्रीवास्तव बताते हैं कि नीतीश कुमार में राजनीति की अद्भुत कला है. बिहार के लोगों के बीच अपने अंदाज में जब कहते हैं कि 'जंगलराज को हम फिर से वापस नहीं आने देंगे.' इस बात का जिक्र मैंने नीतीश कुमार से मिलकर भी कहा था कि आपके पास एक हथियार है, जिसका उपयोग आप समय-समय पर करते हैं.

"जंगल राज एक ऐसा शब्द है, जिसका बिहार की राजनीति में हमेशा चुनाव के समय में उपयोग होता रहा है. इसबार भी बड़ा मुद्दा बना. लोग कहने लगे हैं कि यहां बहुत परिवर्तन हुआ है. हकीकत है कि बिहार पहले विकास से 10 मंजिल नीचे थी. सतह तक लाने में समय लगता है. नीतीश कुमार का दो कार्यकाल तो बिहार को सतह तक लाने में बीत गया." -अकु श्रीवास्तव, वरिष्ठ पत्रकार, लेखक

सरकार के सामने चुनौती: बिहार में वर्तमान सरकार के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं. इसपर उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं कहता कि बिहार में सब कुछ ठीक हो गया है. अभी भी कई चुनौतियां हैं. वर्तमान में जो सरकार का गठन हुआ है वह अब बिहार के डेवलपमेंट को लेकर सोच रही है. सरकार उद्योग को बढ़ावा देने के लिए जमीन का अधिग्रहण खुद नहीं करती थी, व्यापार करने वाले लोगों को जमीन खरीदना पड़ता था. अब बिहार में उद्योग को लेकर नई पॉलिसी बनी है.

"बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर के काम पहले से चल रहे थे, लेकिन अब बिहार में उद्योग को लेकर काम की शुरुआत हो रही है. ताकि लोगों को रोजगार मिल सके." -अकु श्रीवास्तव, वरिष्ठ पत्रकार, लेखक

तेजस्वी की रणनीति पर सवाल: तेजस्वी यादव भले ही चुनाव के समय एक करोड़ नौकरी देने की बात कर रहे थे, लेकिन वह दबाव में थे. उन्हें पता था कि बिहार का बजट 3 लाख 17000 करोड़ के आसपास है. उन्होंने लोगों से वादा किया है उसके लिए 15 लाख करोड़ से ज्यादे का बजट चाहिए, वह पैसा कहां से आएगा?

तेजस्वी का हवा हवाई वादा: तेजस्वी यादव ने हवा हवाई वादा बिहार के लोगों से किया. बिहार की वर्तमान सरकार ने एक करोड़ नौकरी और रोजगार का वादा बिहार के लोगों से किया, जिस को लेकर काम शुरू हो गया है. उद्योगों पर फोकस किया जा रहा है. उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार अच्छा करेगी. उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम लाना पड़ेगा, ताकि उद्योगपति यहां पर आकर निवेश करें.

नीतीश मोदी की हिट जोड़ी: अकु श्रीवास्तव का मानना है कि बिहार विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जोड़ी हिट रही. नीतीश कुमार को लेकर आम लोगों के बीच जो परसेप्शन बनाया जा रहा था, उसपर लोगों ने भरोसा नहीं किया. नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी एक दूसरे के पूरक के रूप में देखे गए. दोनों ने एक दूसरे का सम्मान किया. पहली बार देखा गया कि एक दूसरे को सम्मान देने के लिए दोनों ने बढ़कर आगे आए.

गरदा उड़ा दिया: बिहार में एनडीए की सरकार बनने वाली है, ऐसी बात तो हमलोग शुरू से कह रहे थे, लेकिन ऐसा चुनाव परिणाम आएगा इसकी कल्पना हमने नहीं की थी. लोकसभा के चुनाव के दौरान 400 पार का नारा दिया गया. लेकिन लोकसभा चुनाव में ऐसा रिजल्ट नहीं आ पाया, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव में 200 पार कर गरदा उड़ा दिया.

