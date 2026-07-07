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कई राज्यों में भारी बारिश और आंधी-तूफान को लेकर IMD का अलर्ट, जानें आज का मौसम

आईएमडी के अनुसार अगले तीन दिनों में दक्षिण-पश्चिम मॉनसून के हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के और हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए स्थिति अनुकूल है.

WEATHER REPORT 7 JULY
महाराष्ट्र के कई शहरों में सोमवार को भारी बारिश हुई (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 7, 2026 at 12:00 PM IST

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नई दिल्ली: मौसम विभाग (IMD) ने अगले छह दिनों में देश के कई हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान लगाया है. इस दौरान दक्षिण-पश्चिम मानसून के उत्तर-पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है.

मॉनसून के और आगे बढ़ने की संभावना

आईएमडी ने कहा कि अगले तीन दिनों में दक्षिण-पश्चिम मॉनसून के उत्तरी अरब सागर, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के और हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए हालात अनुकूल है.

उत्तर भारत में भारी बारिश की संभावना

हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में 7 से 12 जुलाई के बीच बड़े पैमाने पर बारिश होने की उम्मीद है. इन इलाकों में बिजली कड़कने और 40-60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का भी अनुमान है.

दिल्ली में दोपहर में बादल छाए रहने और नमी रहने की उम्मीद है, साथ ही गरज के साथ बारिश की भी ज़्यादा संभावना है, और दिन में तापमान लगभग 36 डिग्री सेल्सियस रहेगा. आईएमडी ने थोड़े समय के लिए बारिश का अनुमान लगाया है.

मध्य भारत में मॉनसून एक्टिव रहेगा

मध्य भारत में मॉनसून एक्टिव रहेगा. मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में बहुत ज़्यादा बारिश होने की संभावना है, कुछ इलाकों में भारी बारिश होने की उम्मीद है.

पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश की संभावना

पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश की संभावना. बिहार, झारखंड, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय और दूसरे पूर्वोत्तर राज्यों में बुधवार को बहुत ज़्यादा बारिश होने की उम्मीद है. 8 जुलाई को बंगाल के हिमालयी क्षेत्र, सिक्किम में कुछ जगहों पर बहुत ज़्यादा भारी बारिश होने की संभावना है.

पश्चिमी तट पर भारी बारिश का अलर्ट

कोंकण और गोवा, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र और सौराष्ट्र और कच्छ में आज भारी बारिश होने की संभावना है. 7 जुलाई को कोंकण और गुजरात में कुछ जगहों पर बहुत भारी बारिश का अनुमान है.

दक्षिण भारत में भारी बारिश का अनुमान

केरल, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में गरज के साथ बारिश और तेज हवा चलने की उम्मीद है.

बंगाल की खाड़ी के ऊपर तेज हवा

उत्तर-पश्चिम, मध्य और उत्तर-पूर्व बंगाल की खाड़ी के ऊपर 35-55 किमी प्रति घंटे की तेज हवा चलने की संभावना है, जिससे मछुआरों के लिए समुद्र में मछली पकड़ना मुश्किल होगा.

कई राज्यों में भारी बारिश रिकॉर्ड की गई

पिछले 24 घंटों में पूर्वी मध्य प्रदेश, कोंकण और गोवा और मध्य महाराष्ट्र में कुछ जगहों पर भारी बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि असम, मेघालय और छत्तीसगढ़ में भी काफी बारिश हुई. मौसम विभाग ने कहा कि उत्तरी छत्तीसगढ़ और उससे सटे दक्षिण-पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तर-पूर्वी मध्य प्रदेश के हिस्सों पर बना डिप्रेशन कमजोर होकर पूर्वी मध्य प्रदेश और आस-पास के इलाकों में कम दबाव वाले एरिया में बदल गया है. जैसलमेर सबसे गर्म बना हुआ है. राजस्थान के जैसलमेर में देश का सबसे अधिक तापमान 44.5°C रिकॉर्ड किया गया, जबकि महाराष्ट्र के जेउर में मैदानी इलाकों में सबसे न्यूनतम 18°C तापमान ​​रिकॉर्ड किया गया.

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