इन राज्यों में मॉनसून ने पकड़ी रफ्तार, जानें आज का मौसम
मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू- कश्मीर और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान लगाया है.
Published : July 6, 2026 at 12:07 PM IST
नई दिल्ली: दक्षिण-पश्चिम मानसून भले ही ऑफिशियली दिल्ली पहुंच गया हो, लेकिन लोग अभी भी उस घनघोर बारिश का इंतजार कर रहे हैं जिसकी उन्हें उम्मीद थी. रविवार को कुछ इलाकों में हल्की बारिश हुई, लेकिन शहर के ज़्यादातर हिस्से में नमी बनी रही. मौसम विभाग ने इस हफ़्ते और बारिश, आंधी-तूफ़ान और तेज हवा का अनुमान लगाया है.
जून में कमजोर रहने के बाद पूरे उत्तर भारत में मॉनसून फिर से मजबूत होने वाला है. जून में बहुत कमज़ोर रहने के बाद दक्षिण-पश्चिम मॉनसून में फिर से सुधार के संकेत दिख रहे हैं. इस महीने बारिश नॉर्मल से लगभग 40 फीसदी कम रही, और 24 जून के आसपास मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ हिस्सों में पहुँचने के बाद, मॉनसून लगभग छह दिनों तक रुका रहा. इस रुकावट की वजह से दिल्ली, पंजाब और उत्तर भारत के कई दूसरे हिस्सों में गर्मी और नमी का सामना करना पड़ा.
VIDEO | Nalasopara, Maharashtra: Heavy rain submerges railway tracks and roads; commuters wade through knee-deep water.— Press Trust of India (@PTI_News) July 6, 2026
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/0AegmEa1Q4
मौसम के जानकारों का कहना है कि यह कमी मॉनसून ट्रफ की स्थिति की वजह से हुई, जो एक लंबा लो-प्रेशर बेल्ट है जो पूरे देश में बारिश को कंट्रोल करता है. जब ट्रफ हिमालय की तलहटी की ओर बढ़ा, तो उत्तर भारत में बारिश कम हो गई. अब जब यह फिर से एक्टिव हो रहा है, तो मॉनसून ने फिर से आगे बढ़ना शुरू कर दिया है.
VIDEO | Maharashtra: Heavy rain inundates old Pune-Mumbai expressway. pic.twitter.com/gbdk3DjzVW— Press Trust of India (@PTI_News) July 6, 2026
वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि जलवायु परिवर्तन मौसम को और भी अप्रत्याशित बना रहा है, जिसमें कम समय के लिए लेकिन ज़्यादा बारिश होने से बाढ़ और सूखे का खतरा बढ़ रहा है. रिपोर्ट्स से यह भी पता चलता है कि जैसे-जैसे तापमान बढ़ रहा है, भारत में कई बच्चे हीटवेव और सूखे के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव होते जा रहे हैं.
मॉनसून आगे बढ़ा, कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट
मौसम विभाग ने रविवार को कहा कि अगले तीन दिनों में नॉर्थ अरब सागर, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के और हिस्सों में साउथ-वेस्ट मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए हालात अच्छे हैं. मॉनसून की उत्तरी सीमा अभी जामनगर, उदयपुर, अजमेर, झुंझुनू, हिसार और बठिंडा से गुजर रही है.
District wise Nowcast Warning valid for next two-three hours:— India Meteorological Department (@Indiametdept) July 6, 2026
Red Warnings: Lightning/Thunderstorms with gusty winds (around 60 kmph) and heavy rain (>15 mm/h) very likely over following districts in:
Maharashtra: Mumbai City, Mumbai Suburban, Palghar, Raigad, Thane… pic.twitter.com/WMVhqWhzQH
11 जुलाई तक पूरे उत्तर भारत में भारी बारिश की संभावना
मौसम विभाग ने 11 जुलाई तक दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी से लेकर बहुत ज़्यादा बारिश का अनुमान लगाया है. इस हफ़्ते अलग-अलग दिनों में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है.
The depression over northwest Bay of Bengal and adjoining areas of North Odisha-West Bengal coasts moved west-northwestwards with a speed of 12 kmph during past 6 hours, crossed north Odisha coast close to Balasore (near Lat. 21.3°N/Long. 86.9°E), around 1430 hrs IST and lay… pic.twitter.com/rzCIn9gwSU— India Meteorological Department (@Indiametdept) July 5, 2026
उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भारी बारिश हुई, जिससे अलकनंदा नदी वॉर्निंग लेवल के पास उफान पर आ गई. गरज के साथ बारिश और तेज हवा जारी रहेगी. उत्तर, मध्य, पश्चिम और दक्षिण भारत के कई हिस्सों में बिजली कड़कने और तेज हवा के साथ गरज, होने की उम्मीद है.
छत्तीसगढ़, कोंकण और गुजरात में बहुत ज़्यादा भारी बारिश की चेतावनी
आईएमडी ने भारी बारिश की चेतावनी दी है, जिसमें 6 जुलाई को छत्तीसगढ़ में कुछ जगहों पर और 6-7 जुलाई को कोंकण और गोवा, गुजरात क्षेत्र और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में बहुत ज़्यादा भारी बारिश होगी.
The depression over coastal areas of north Odisha and adjoining West Bengal moved northwestwards with a speed of 13 kmph during past 6 hours, and lay centred at 2330 hrs IST of yesterday, the 5th July 2026, over North-interior Odisha & adjoining south Jharkhand near latitude… pic.twitter.com/X9dlgSGL8T— India Meteorological Department (@Indiametdept) July 5, 2026
मध्य भारत में बड़े पैमाने पर बारिश होगी
पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में 11 जुलाई तक बड़े पैमाने पर बारिश होने की संभावना है. मध्य प्रदेश और विदर्भ में भारी बारिश की उम्मीद है, जबकि छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा भारी बारिश हो सकती है.
पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में बारिश की संभावना
इस हफ़्ते गंगा के पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, ओडिशा, सब-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भारी बारिश होने की संभावना है. बिहार, ओडिशा और पूर्वोत्तर राज्यों में भी भारी बारिश की उम्मीद है.
The depression over North-interior Odisha & adjoining south Jharkhand moved northwestwards with a speed of 8 kmph during past 6 hours, and lay centred at 0530 hrs IST of today, the 6th July 2026, over south Jharkhand and adjoining north interior Odisha near latitude 22.4°N and… pic.twitter.com/KtjSpHHiMB— India Meteorological Department (@Indiametdept) July 6, 2026
पश्चिमी तट पर बारिश का अनुमान
कोंकण, गोवा, गुजरात क्षेत्र, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और सौराष्ट्र और कच्छ में भारी बारिश होने की उम्मीद है. 6-7 जुलाई के दौरान कोंकण और गोवा और गुजरात में बहुत भारी बारिश होने की संभावना है.
दक्षिणी प्रायद्वीप में बारिश जारी रहेगी
केरल, तटीय कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और आंतरिक कर्नाटक में भारी बारिश होने की संभावना है. केरल और तटीय कर्नाटक में भारी बारिश की उम्मीद है, साथ ही तट पर तेज हवा चलेगी.
दक्षिणी पेनिनसुला में बारिश जारी रहेगी
केरल, कोस्टल कर्नाटक, कोस्टल आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और अंदरूनी कर्नाटक में भारी बारिश होने की संभावना है. केरल और कोस्टल कर्नाटक में भारी बारिश होने की उम्मीद है, साथ ही तट पर तेज हवा भी चलेगी.
कई राज्यों में बारिश रिकॉर्ड की गई
पिछले 24 घंटों में कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों और छत्तीसगढ़ के अलग-अलग इलाकों में भारी बारिश रिकॉर्ड की गई. ओडिशा, असम और मेघालय, जम्मू और कश्मीर, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और कर्नाटक में भी अच्छी बारिश की खबर है.
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