ETV Bharat / bharat

इन राज्यों में भारी बारिश को लेकर IMD का रेड अलर्ट, जानें आज का मौसम

गुजरात के सूरत जिले में बुधवार को वलम नगर में भारी बारिश के कारण पानी भर गया ( IANS )

नई दिल्ली: मौसम विभाग (IMD) ने दिल्ली और हरियाणा के कुछ हिस्सों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है. इसमें बिजली कड़कने, तेज हवा और 15 मिमी प्रति घंटे से ज़्यादा बारिश के साथ आंधी-तूफान की भविष्यवाणी की है. हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, अरुणाचल प्रदेश के रेड अलर्ट और जम्मू-कश्मीर के कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. इन जगहों पर इस दौरान आंधी-तूफान, बिजली कड़कने और तेज हवा चलने की संभावना है. मौसम विभाग ने प्रभावित इलाकों के लोगों को सलाह दी है कि वे आंधी-तूफान के दौरान घर के अंदर रहें, पेड़ों या कमजोर ढांचों के नीचे शरण न लें. गैर-जरूरी यात्रा से बचें, ट्रैफ़िक की स्थिति पर नज़र रखें और स्थानीय अधिकारियों की सलाह का पालन करें. उत्तर-पश्चिम भारत में भारी बारिश का दौर जारी रहेगा जम्मू-कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब और राजस्थान में भारी बारिश का अलर्ट है. 12 जुलाई तक जम्मू-कश्मीर, लद्दाख में बारिश होने की संभावना है, जबकि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 9 से 14 जुलाई के बीच व्यापक बारिश हो सकती है. पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में भी रुक-रुक कर बारिश होने की संभावना है. मध्य भारत मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की संभावना है. कम दबाव का यह स्पष्ट सिस्टम 14 जुलाई तक पश्चिमी और पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में काफी बड़े इलाके में बारिश लाएगा. मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में, खासकर 9 जुलाई और 11 से 14 जुलाई के बीच भारी बारिश होने की संभावना है. विदर्भ और छत्तीसगढ़ में भी कुछ जगहों पर भारी बारिश हो सकती है.