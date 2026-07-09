इन राज्यों में भारी बारिश को लेकर IMD का रेड अलर्ट, जानें आज का मौसम
हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, अरुणाचल प्रदेश के लिए रेड अलर्ट और जम्मू-कश्मीर के कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.
Published : July 9, 2026 at 11:40 AM IST
नई दिल्ली: मौसम विभाग (IMD) ने दिल्ली और हरियाणा के कुछ हिस्सों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है. इसमें बिजली कड़कने, तेज हवा और 15 मिमी प्रति घंटे से ज़्यादा बारिश के साथ आंधी-तूफान की भविष्यवाणी की है. हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, अरुणाचल प्रदेश के रेड अलर्ट और जम्मू-कश्मीर के कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.
इन जगहों पर इस दौरान आंधी-तूफान, बिजली कड़कने और तेज हवा चलने की संभावना है. मौसम विभाग ने प्रभावित इलाकों के लोगों को सलाह दी है कि वे आंधी-तूफान के दौरान घर के अंदर रहें, पेड़ों या कमजोर ढांचों के नीचे शरण न लें. गैर-जरूरी यात्रा से बचें, ट्रैफ़िक की स्थिति पर नज़र रखें और स्थानीय अधिकारियों की सलाह का पालन करें.
#WATCH | Delhi | Heavy rain lashes parts of the National Capital, causing waterlogging in several areas. Visuals from Badli Gaon Underpass in Rohini's Badli area pic.twitter.com/E1TOu3INcX— ANI (@ANI) July 9, 2026
उत्तर-पश्चिम भारत में भारी बारिश का दौर जारी रहेगा
जम्मू-कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब और राजस्थान में भारी बारिश का अलर्ट है. 12 जुलाई तक जम्मू-कश्मीर, लद्दाख में बारिश होने की संभावना है, जबकि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 9 से 14 जुलाई के बीच व्यापक बारिश हो सकती है. पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में भी रुक-रुक कर बारिश होने की संभावना है.
मध्य भारत
#WATCH | Commuters wade through waterlogged roads in Ghaziabad's Abhay Khand area as the city continues to receive uninteruppted rain since last night pic.twitter.com/8C6tdTAI6v— ANI (@ANI) July 9, 2026
मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की संभावना है. कम दबाव का यह स्पष्ट सिस्टम 14 जुलाई तक पश्चिमी और पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में काफी बड़े इलाके में बारिश लाएगा. मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में, खासकर 9 जुलाई और 11 से 14 जुलाई के बीच भारी बारिश होने की संभावना है. विदर्भ और छत्तीसगढ़ में भी कुछ जगहों पर भारी बारिश हो सकती है.
पूर्वी भारत
बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के लिए भारी बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट है. अगले कुछ दिनों में पश्चिम बंगाल के हिमालयी क्षेत्र, सिक्किम, गंगा के मैदानी इलाकों वाले पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और ओडिशा में व्यापक बारिश होने की उम्मीद है.
पूर्वोत्तर भारत
दैनिक मौसम परिचर्चा (08.07.2026)— India Meteorological Department (@Indiametdept) July 8, 2026
उत्तर-पश्चिम मध्य प्रदेश एवं उससे सटे दक्षिण-पश्चिम उत्तर प्रदेश पर बने सुस्पष्ट निम्न दाब क्षेत्र (Well-marked Low Pressure Area) के प्रभाव से 08 जुलाई को पश्चिम मध्य प्रदेश, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम, कोंकण एवं गोवा, मध्य महाराष्ट्र… pic.twitter.com/6jvZ9AhGUj
इस इलाके में मॉनसून सक्रिय है और पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश जारी रहेगी. अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 14 जुलाई तक बारिश होने की उम्मीद है. अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और पड़ोसी राज्यों में भारी बारिश होने की संभावना है, साथ ही कुछ जगहों पर आंधी-तूफान और बिजली गिरने की भी आशंका है.
पश्चिम भारत
कोंकण, गोवा और गुजरात में भारी बारिश की संभावना. कोंकण और गोवा में 14 जुलाई तक बारिश होने की संभावना है, जबकि गुजरात क्षेत्र, सौराष्ट्र और कच्छ और मध्य महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर काफी बारिश हो सकती है. कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में भारी बारिश की संभावना है, जबकि गुजरात क्षेत्र और सौराष्ट्र और कच्छ में तेज हवा चलने का अनुमान है.
दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत
दक्षिण भारत में भारी बारिश और तेज हवा का असर है. तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, केरल और माहे, तमिलनाडु, पुडुचेरी और लक्षद्वीप में कई जगहों पर व्यापक बारिश होने की उम्मीद है. तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और माहे और तटीय कर्नाटक में भारी बारिश की संभावना है. कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में बिजली चमकने का अनुमान है.
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