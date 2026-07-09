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इन राज्यों में भारी बारिश को लेकर IMD का रेड अलर्ट, जानें आज का मौसम

हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, अरुणाचल प्रदेश के लिए रेड अलर्ट और जम्मू-कश्मीर के कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.

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गुजरात के सूरत जिले में बुधवार को वलम नगर में भारी बारिश के कारण पानी भर गया (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 9, 2026 at 11:40 AM IST

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नई दिल्ली: मौसम विभाग (IMD) ने दिल्ली और हरियाणा के कुछ हिस्सों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है. इसमें बिजली कड़कने, तेज हवा और 15 मिमी प्रति घंटे से ज़्यादा बारिश के साथ आंधी-तूफान की भविष्यवाणी की है. हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, अरुणाचल प्रदेश के रेड अलर्ट और जम्मू-कश्मीर के कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.

इन जगहों पर इस दौरान आंधी-तूफान, बिजली कड़कने और तेज हवा चलने की संभावना है. मौसम विभाग ने प्रभावित इलाकों के लोगों को सलाह दी है कि वे आंधी-तूफान के दौरान घर के अंदर रहें, पेड़ों या कमजोर ढांचों के नीचे शरण न लें. गैर-जरूरी यात्रा से बचें, ट्रैफ़िक की स्थिति पर नज़र रखें और स्थानीय अधिकारियों की सलाह का पालन करें.

उत्तर-पश्चिम भारत में भारी बारिश का दौर जारी रहेगा

जम्मू-कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब और राजस्थान में भारी बारिश का अलर्ट है. 12 जुलाई तक जम्मू-कश्मीर, लद्दाख में बारिश होने की संभावना है, जबकि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 9 से 14 जुलाई के बीच व्यापक बारिश हो सकती है. पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में भी रुक-रुक कर बारिश होने की संभावना है.

मध्य भारत

मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की संभावना है. कम दबाव का यह स्पष्ट सिस्टम 14 जुलाई तक पश्चिमी और पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में काफी बड़े इलाके में बारिश लाएगा. मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में, खासकर 9 जुलाई और 11 से 14 जुलाई के बीच भारी बारिश होने की संभावना है. विदर्भ और छत्तीसगढ़ में भी कुछ जगहों पर भारी बारिश हो सकती है.

पूर्वी भारत

बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के लिए भारी बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट है. अगले कुछ दिनों में पश्चिम बंगाल के हिमालयी क्षेत्र, सिक्किम, गंगा के मैदानी इलाकों वाले पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और ओडिशा में व्यापक बारिश होने की उम्मीद है.

पूर्वोत्तर भारत

इस इलाके में मॉनसून सक्रिय है और पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश जारी रहेगी. अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 14 जुलाई तक बारिश होने की उम्मीद है. अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और पड़ोसी राज्यों में भारी बारिश होने की संभावना है, साथ ही कुछ जगहों पर आंधी-तूफान और बिजली गिरने की भी आशंका है.

पश्चिम भारत

कोंकण, गोवा और गुजरात में भारी बारिश की संभावना. कोंकण और गोवा में 14 जुलाई तक बारिश होने की संभावना है, जबकि गुजरात क्षेत्र, सौराष्ट्र और कच्छ और मध्य महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर काफी बारिश हो सकती है. कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में भारी बारिश की संभावना है, जबकि गुजरात क्षेत्र और सौराष्ट्र और कच्छ में तेज हवा चलने का अनुमान है.

दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत

दक्षिण भारत में भारी बारिश और तेज हवा का असर है. तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, केरल और माहे, तमिलनाडु, पुडुचेरी और लक्षद्वीप में कई जगहों पर व्यापक बारिश होने की उम्मीद है. तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और माहे और तटीय कर्नाटक में भारी बारिश की संभावना है. कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में बिजली चमकने का अनुमान है.

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