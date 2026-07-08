यूपी-बिहार सहित इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, जानें आज मौसम
मौसम विभाग के वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव ने बताया कि देश के उत्तरी हिस्सों में मॉनसून की स्थिति काफी अनुकूल है.
Published : July 8, 2026 at 12:32 PM IST
नई दिल्ली: मौसम विभाग (IMD) ने बुधवार (8 जुलाई) को महाराष्ट्र और दिल्ली के कुछ हिस्सों में लगातार बारिश का अनुमान लगाया है. मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि दक्षिण-पश्चिम मॉनसून के अगले दो-तीन दिनों में पूरे देश में फैलने की संभावना है. आज गुजरात और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में बहुत भारी बारिश होने की उम्मीद है.
मौसम विभाग के वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव ने बताया कि देश के उत्तरी हिस्सों में मॉनसून की स्थिति काफी अनुकूल है. दक्षिणी मॉनसून पूरे गुजरात राज्य में फैल चुका है और राजस्थान के कई हिस्सों में भी आगे बढ़ गया है. इस साल बारिश की स्थिति अलग है.
#WATCH | Gurugram, Haryana | Traffic snarls on Sohna Road triggered by waterlogging due to a recent spell of rain pic.twitter.com/VnkOKNheBU— ANI (@ANI) July 8, 2026
बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का एक क्षेत्र बना, जो तेज होकर डिप्रेशन में बदल गया और अब एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन गया है. इसके कारण भारत के पूर्वी और मध्य हिस्सों के साथ-साथ पश्चिमी तट पर भी बारिश की संभावना बढ़ गई. खासकर कोंकण, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में. ये अलग-अलग कारण हैं जिनसे बारिश बढ़ती है. साथ ही, जब भी ट्रफ की स्थिति बनती है या अन्य साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनते हैं, तो उनसे भी बारिश की गतिविधियां बढ़ जाती है.
Latest satellite animation pic.twitter.com/AuvX7ZxGRr— India Meteorological Department (@Indiametdept) July 8, 2026
उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र और गुजरात जैसे कुछ इलाकों में भारी बारिश हो रही है जिससे दिक्कतें आ रही हैं. यह सिलसिला जारी रहेगा. आईएमडी रोजाना मौसम का अनुमान लगाता है और अलर्ट जारी करता है. साथ ही, यह येलो, ऑरेंज और रेड अलर्ट जैसे कलर कोड के जरिए स्थिति की गंभीरता भी बताता है. प्रभावित इलाकों में रहने वाले लोगों को सलाह दी जाती है कि वे सतर्क रहें और जरूरी सावधानी बरतें. पेड़ों या कमजोर ढांचों के नीचे शरण न लें. घर से बाहर निकलने से पहले सड़क पर ट्रैफिक की स्थिति देख लें और आईएमडी की सलाह का पालन करें.
District wise Nowcast Warning valid for next two-three hours:— India Meteorological Department (@Indiametdept) July 8, 2026
Red Warnings: Lightning/Thunderstorms with gusty winds (around 60 kmph) and heavy rain (>15 mm/h) very likely over following districts in:
Gujarat: Amreli, Bharuch, Bhavnagar, Botad, Dadra & Nagar Haveli, Daman,… pic.twitter.com/QFWRBYN4vW
जलवायु परिवर्तन के कारण भारत में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है. एक एक्सपर्ट का कहना है कि दुनिया भर में मौसम का अंदाजा लगाना मुश्किल होता जा रहा है और जलवायु परिवर्तन की वजह से बहुत बारिश की गतिविधि बढ़ रही है. हाल के सालों में भारत में अक्सर भारी बारिश हुई है, जिससे कई बार बाढ़ और लैंडस्लाइड जैसी घटनाएं हुई हैं. देश में कम दिनों में ज़्यादा तेज बारिश भी हो रही है, जिससे बाढ़ का खतरा बढ़ गया है.
मानसून के मौसम में अल नीनो के और मजबूत होने की उम्मीद है और आईएमडी ने औसत से कम बारिश वाला मानसून रहने का अनुमान लगाया है. एक मौसम की घटना जो अल नीनो के असर को कम कर सकती है, वह है इंडियन ओशन डाइपोल (IOD). यह पूर्वी अफ्रीका के पास पश्चिमी हिंद महासागर और इंडोनेशिया के पास पूर्वी हिंद महासागर के तापमान के अंतर से तय होता है. पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल जिसमें पश्चिमी हिंद महासागर का पानी ज़्यादा गर्म होता है, मजबूत अल नीनो के कुछ असर को कम करने में मदद कर सकता है. हालाँकि, इस साल मौसम विभाग ने न्यूट्रल आईओडी स्थितियों का अनुमान लगाया है. इसमें मानसून के मौसम के आखिर में ही पॉज़िटिव आईओडी की ओर बदलाव की संभावना है.
07 जुलाई 2026 के लिए मौसम की चेतावनी#SouthwestMonsoon #HeavyRainfall #WeatherUpdate #IndiaWeather #Monsoon2026 #RainAlert #Thunderstorm #FloodWatch #WeatherForecast@moesgoi @airnewsalerts @DDNational @ndmaindia @ICRER_MHA pic.twitter.com/FFritEPhO4— India Meteorological Department (@Indiametdept) July 7, 2026
उत्तर पश्चिम भारत
पूर्वोत्तर भारत में अलग-अलग समय पर जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भारी बारिश होने का अनुमान है. 11 जुलाई तक हिमाचल प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में भी बहुत भारी बारिश होने की संभावना है.
जम्मू-कश्मीर, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में बिजली कड़कने और आंधी-तूफान आने की संभावना है, जबकि उत्तराखंड में कहीं-कहीं आंधी-तूफान आ सकता है. आईएमडी ने पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों को सलाह दी है कि वे भूस्खलन, अचानक बाढ़, मिट्टी खिसकने और चट्टानें गिरने की घटनाओं को लेकर सतर्क रहें, खासकर जब ज़ोरदार बारिश हो रही हो.
मध्य भारत
मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में मॉनसून सक्रिय रहेगा. इस इलाके में बड़े पैमाने पर बारिश का अनुमान है. इसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ के कई जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है. शुरुआती दौर में मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में कहीं-कहीं बहुत ज़्यादा भारी बारिश होने की भी संभावना है. मध्य भारत में बिजली कड़कने के साथ आंधी-तूफान की भी आशंका है, जबकि कुछ इलाकों में तेज़ बारिश के साथ तेज़ हवाएं भी चल सकती हैं.
पश्चिम तट
महाराष्ट्र के कई जिलों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट. मौजूदा मॉनसून के दौरान देश के सबसे ज़्यादा बारिश वाले इलाकों में वेस्ट कोस्ट के शामिल रहने की उम्मीद है. मौसम विभाग ने कोंकण और गोवा में बड़े पैमाने पर बारिश और गुजरात क्षेत्र, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और सौराष्ट्र-कच्छ में आने वाले हफ़्तों में मॉनसून के सक्रिय रहने का अनुमान लगाया है.
गुजरात क्षेत्र, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र और सौराष्ट्र-कच्छ में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है, जबकि गुजरात, कोंकण और गोवा और मध्य महाराष्ट्र में कुछ जगहों पर बहुत ज़्यादा बारिश हो सकती है. मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि तेज़ बारिश से निचले इलाकों में जलभराव, शहरी इलाकों में बाढ़ और स्थानीय स्तर पर रुकावटें आ सकती हैं.
पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत
पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में पूरे हफ़्ते सक्रिय मॉनसून का असर रहने की संभावना है. पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, ओडिशा और सिक्किम में व्यापक बारिश होने की उम्मीद है. साथ ही कुछ जगहों पर भारी बारिश हो सकती है. उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं-कहीं बहुत ज़्यादा भारी बारिश हो सकती है.
बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में आंधी-तूफ़ान के साथ बिजली गिरने और तेज़ हवा चलने की संभावना है. पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम और त्रिपुरा में 14 जुलाई तक व्यापक बारिश होने की संभावना है.
अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में कई दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश होने की उम्मीद है. आईएमडी ने कहा कि इस इलाके में लगातार बारिश से नदियां और नाले उफान पर आ सकते हैं, जिससे संवेदनशील पहाड़ी ज़िलों में स्थानीय स्तर पर बाढ़ और भूस्खलन हो सकता है.
दक्षिण भारत
दक्षिण भारत में प्रायद्वीपीय भारत के सभी हिस्सों में मॉनसून की गतिविधि सक्रिय रहने की उम्मीद है. केरल, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक के अंदरूनी इलाकों में बड़े पैमाने पर बारिश के साथ-साथ आंधी और तेज हवा चलने की संभावना है. केरल और माहे तथा तटीय कर्नाटक में व्यापक बारिश होने की उम्मीद है, जबकि तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल, उत्तरी अंदरूनी कर्नाटक और दक्षिणी अंदरूनी कर्नाटक में कहीं-कहीं से लेकर काफी बारिश होने की संभावना है.
केरल और माहे, तटीय कर्नाटक और कर्नाटक के अंदरूनी हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान है. तटीय कर्नाटक में बहुत भारी से लेकर अत्यधिक भारी बारिश होने की संभावना है, जबकि कर्नाटक और तेलंगाना में तेज हवा चलने की उम्मीद है. आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में भी बिजली कड़कने और तेज़ हवा के साथ आंधी आने की संभावना है.
जिलेवार चेतावनी
मौसम विभाग के अनुसार आज उत्तर प्रदेश के आगरा, इटावा और जालौन में भारी बारिश होगी. इसी तरह, उत्तराखंड के चंपावत, देहरादून, नैनीताल, टिहरी गढ़वाल और उधम सिंह नगर में भी भारी बारिश होगी. आईएमडी ने पालघर (महाराष्ट्र) और अरावली, दादरा और नगर हवेली, दमन, नवसारी, साबरकांठा और वलसाड (गुजरात) के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जहाँ बिजली कड़कने, तेज हवा चलने संभावना है.
मौसम विभाग ने मछुआरों और देश भर के लिए सलाह जारी की है. आईएमडी ने मछुआरों को सलाह दी है कि जब तक समुद्र की स्थिति बेहतर न हो जाए, वे उत्तर-पश्चिम, मध्य और उत्तर-पूर्व बंगाल की खाड़ी (ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटों सहित) में न जाएं.