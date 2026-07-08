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यूपी-बिहार सहित इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, जानें आज मौसम

मुंबई के अंधेरी में शनिवार को भारी बारिश के दौरान सड़क का नजारा ( ANI )

नई दिल्ली: मौसम विभाग (IMD) ने बुधवार (8 जुलाई) को महाराष्ट्र और दिल्ली के कुछ हिस्सों में लगातार बारिश का अनुमान लगाया है. मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि दक्षिण-पश्चिम मॉनसून के अगले दो-तीन दिनों में पूरे देश में फैलने की संभावना है. आज गुजरात और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में बहुत भारी बारिश होने की उम्मीद है. मौसम विभाग के वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव ने बताया कि देश के उत्तरी हिस्सों में मॉनसून की स्थिति काफी अनुकूल है. दक्षिणी मॉनसून पूरे गुजरात राज्य में फैल चुका है और राजस्थान के कई हिस्सों में भी आगे बढ़ गया है. इस साल बारिश की स्थिति अलग है. बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का एक क्षेत्र बना, जो तेज होकर डिप्रेशन में बदल गया और अब एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन गया है. इसके कारण भारत के पूर्वी और मध्य हिस्सों के साथ-साथ पश्चिमी तट पर भी बारिश की संभावना बढ़ गई. खासकर कोंकण, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में. ये अलग-अलग कारण हैं जिनसे बारिश बढ़ती है. साथ ही, जब भी ट्रफ की स्थिति बनती है या अन्य साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनते हैं, तो उनसे भी बारिश की गतिविधियां बढ़ जाती है. उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र और गुजरात जैसे कुछ इलाकों में भारी बारिश हो रही है जिससे दिक्कतें आ रही हैं. यह सिलसिला जारी रहेगा. आईएमडी रोजाना मौसम का अनुमान लगाता है और अलर्ट जारी करता है. साथ ही, यह येलो, ऑरेंज और रेड अलर्ट जैसे कलर कोड के जरिए स्थिति की गंभीरता भी बताता है. प्रभावित इलाकों में रहने वाले लोगों को सलाह दी जाती है कि वे सतर्क रहें और जरूरी सावधानी बरतें. पेड़ों या कमजोर ढांचों के नीचे शरण न लें. घर से बाहर निकलने से पहले सड़क पर ट्रैफिक की स्थिति देख लें और आईएमडी की सलाह का पालन करें. जलवायु परिवर्तन के कारण भारत में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है. एक एक्सपर्ट का कहना है कि दुनिया भर में मौसम का अंदाजा लगाना मुश्किल होता जा रहा है और जलवायु परिवर्तन की वजह से बहुत बारिश की गतिविधि बढ़ रही है. हाल के सालों में भारत में अक्सर भारी बारिश हुई है, जिससे कई बार बाढ़ और लैंडस्लाइड जैसी घटनाएं हुई हैं. देश में कम दिनों में ज़्यादा तेज बारिश भी हो रही है, जिससे बाढ़ का खतरा बढ़ गया है. मानसून के मौसम में अल नीनो के और मजबूत होने की उम्मीद है और आईएमडी ने औसत से कम बारिश वाला मानसून रहने का अनुमान लगाया है. एक मौसम की घटना जो अल नीनो के असर को कम कर सकती है, वह है इंडियन ओशन डाइपोल (IOD). यह पूर्वी अफ्रीका के पास पश्चिमी हिंद महासागर और इंडोनेशिया के पास पूर्वी हिंद महासागर के तापमान के अंतर से तय होता है. पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल जिसमें पश्चिमी हिंद महासागर का पानी ज़्यादा गर्म होता है, मजबूत अल नीनो के कुछ असर को कम करने में मदद कर सकता है. हालाँकि, इस साल मौसम विभाग ने न्यूट्रल आईओडी स्थितियों का अनुमान लगाया है. इसमें मानसून के मौसम के आखिर में ही पॉज़िटिव आईओडी की ओर बदलाव की संभावना है. उत्तर पश्चिम भारत

पूर्वोत्तर भारत में अलग-अलग समय पर जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भारी बारिश होने का अनुमान है. 11 जुलाई तक हिमाचल प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में भी बहुत भारी बारिश होने की संभावना है. जम्मू-कश्मीर, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में बिजली कड़कने और आंधी-तूफान आने की संभावना है, जबकि उत्तराखंड में कहीं-कहीं आंधी-तूफान आ सकता है. आईएमडी ने पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों को सलाह दी है कि वे भूस्खलन, अचानक बाढ़, मिट्टी खिसकने और चट्टानें गिरने की घटनाओं को लेकर सतर्क रहें, खासकर जब ज़ोरदार बारिश हो रही हो.