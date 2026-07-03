देश में तेजी से बढ़ रहा मॉनसून, इन राज्यों में बारिश के आसार, जानें आज का मौसम
पूरे उत्तर भारत में मॉनसून आगे बढ़ रहा है. अगले दो- तीन दिनों में देश के कई राज्यों में भारी बारिश होने के आसार हैं.
Published : July 3, 2026 at 1:35 PM IST
नई दिल्ली: दक्षिण-पश्चिम मॉनसून अब लगभग पूरे भारत में पहुंच गया है. सिर्फ राजस्थान जैसे दूर पश्चिमी हिस्सों में अभी यह आना बाकी है. मौसम विभाग के मुताबिक मॉनसून के और अग्रसर होने के लिए स्थिति अनुकूल है. इस बीच बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक नया कम दबाव वाला क्षेत्र बना है जिससे बारिश की संभावना बढ़ने उम्मीद है.
मौसम में बदलाव के क्या कारण हैं?
पर्यावरणविद हिश्मी हुसैन ने बताया कि भारत के कई इलाकों में भारी बारिश के बाद भी गर्मी और नमी बनी रहती है, क्योंकि सिर्फ बारिश से हवा हमेशा ठंडी नहीं होती. इसकी मुख्य वजह ज्यादा नमी है. मॉनसून की हवा में काफी नमी होती है, जिससे हवा चिपचिपी और असहज हो जाती है.
साप्ताहिक मौसम परिचर्चा (02.07.2026)— India Meteorological Department (@Indiametdept) July 2, 2026
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थोड़ी देर की बारिश से अक्सर तेज धूप निकलती है जिससे गीली जमीन गर्म हो जाती है, जिससे नमी का लेवल बढ़ जाता है. इसके अलावा, बादल वाली रातें गर्मी को रोक लेती हैं, जिससे तापमान ज़्यादा रहता है. कम बारिश भी ज़्यादा तापमान में योगदान देती है. अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के गर्म समुद्र मॉनसून को लगातार नमी वाली हवा देते हैं. हाल की बारिश के बावजूद, ज़्यादा नमी और नमी वाली हवा तापमान को ठंडा महसूस नहीं होने देती.
कुछ जगहों पर बारिश क्यों होती है जबकि कुछ जगहों पर नमी क्यों होती है?
एक एक्सपर्ट ने कहा कि दक्षिण-पश्चिम मानसून अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से नमी वाली हवा पूरे देश में लाता है. हालाँकि, बारिश सिर्फ वहीं होती है जहाँ नमी वाली हवा को ऊपर उठने के लिए मजबूर किया जाता है. यह हवा का ऊपर उठना कम दबाव वाले क्षेत्रों और मानसून की कम दबाव वाली जगहों, साइक्लोनिक सर्कुलेशन, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और लोकल सरफेस हीटिंग जैसे प्राकृतिक कारणों से होता है.
#WATCH | Maharashtra: Morning visuals from Marine Drive as rain lashes various parts of Mumbai. pic.twitter.com/oTU74QhcOC— ANI (@ANI) July 3, 2026
जैसे-जैसे हवा ऊपर उठती है, वह ठंडी होती है, और पानी की भाप बादलों में बदल जाती है, जिससे बारिश होती है. जिन जगहों पर ये मौसम सिस्टम कमजोर होते हैं या नहीं होते, वहाँ नमी वाली हवा ऊपर नहीं उठती. इसके बजाय, नमी सरफेस के पास ही फंसी रहती है, जिससे मौसम गर्म और नमी वाला हो जाता है.
उत्तर-पश्चिम भारत
दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में बारिश के आसार हैं. उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज भारी बारिश होने की संभावना है. इस दौरान गरज, बिजली कड़कना तेज हवा चल सकती है. उत्तराखंड में बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. नैनीताल और बागेश्वर जैसी जगहों पर शुक्रवार को भारी से भारी बारिश हो सकती है. राजस्थान अभी भी मॉनसून के आने का इंतजार कर रहा है, लेकिन आईएमडी ने वीकेंड में बारिश का अनुमान लगाया है.
मध्य भारत
मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज भारी बारिश हो सकती है, और यह अगले कुछ दिनों तक जारी रहेगी. छत्तीसगढ़, विदर्भ और पूर्वी मध्य प्रदेश में भी गरज के साथ भारी बारिश और तेज हवा चलने की उम्मीद है.
पूर्वी भारत
पूर्वी भारत में मॉनसून की गतिविधियां जोरों पर हैं. पश्चिम बंगाल के गंगा क्षेत्र, ओडिशा, झारखंड, बिहार, सिक्किम में 8 जुलाई तक बारिश होने की संभावना है. मौसम विभग के अनुसार 3 और 4 जुलाई को ओडिशा में भारी बारिश का खास अलर्ट है.
पूर्वोत्तर भारत
देश के पूर्वोत्तर में लगातार मॉनसून की बारिश जारी रहने की उम्मीद है. असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अगले कुछ दिनों में भारी बारिश होने की संभावना है. असम और मेघालय के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की उम्मीद है, जबकि बारिश के साथ तेज़ हवाएं और गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं.
पश्चिम भारत
गुजरात, कोंकण और गोवा में तेज बारिश की उम्मीद है. गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और सौराष्ट्र और कच्छ में मॉनसून के सक्रिय रहने की उम्मीद है. आईएमडी ने कई जिलों में भारी बारिश के साथ-साथ बड़े पैमाने पर बारिश का अनुमान लगाया है. 3 से 5 जुलाई के बीच गुजरात क्षेत्र, कोंकण और गोवा में कुछ जगहों पर बहुत ज़्यादा भारी बारिश होने की संभावना है, जबकि सौराष्ट्र और कच्छ और मध्य महाराष्ट्र में भी इसी दौरान तेज बारिश होने की उम्मीद है.
दक्षिण भारत
केरल, कर्नाटक और तेलंगाना में खूब बारिश होगी. दक्षिण के राज्यों में भी मॉनसून के एक्टिव रहने की उम्मीद है. केरल, तटीय कर्नाटक, साउथ अंदरूनी कर्नाटक, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और रायलसीमा में अगले हफ़्ते खूब बारिश होने की उम्मीद है. केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने की उम्मीद है, जबकि कई इलाकों में गरज के साथ बारिश, बिजली कड़कने और तेज हवा चल सकती है.
पूरे उत्तर भारत में मॉनसून आगे बढ़ रहा है. आईएमडी के अनुसार अगले दो से तीन दिनों में हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश के बाकी हिस्सों, राजस्थान, गुजरात और उत्तरी अरब सागर के कुछ हिस्सों में दक्षिण-पश्चिम मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए हालात अच्छे बने हुए हैं.