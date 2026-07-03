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देश में तेजी से बढ़ रहा मॉनसून, इन राज्यों में बारिश के आसार, जानें आज का मौसम

मुंबई के परेल में दादर ईस्ट के हिंदमाता इलाके में गुरुवार को भारी बारिश के बाद पानी से भरे रास्ते से गुजरते लोग ( IANS )

नई दिल्ली: दक्षिण-पश्चिम मॉनसून अब लगभग पूरे भारत में पहुंच गया है. सिर्फ राजस्थान जैसे दूर पश्चिमी हिस्सों में अभी यह आना बाकी है. मौसम विभाग के मुताबिक मॉनसून के और अग्रसर होने के लिए स्थिति अनुकूल है. इस बीच बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक नया कम दबाव वाला क्षेत्र बना है जिससे बारिश की संभावना बढ़ने उम्मीद है.

मौसम में बदलाव के क्या कारण हैं?

पर्यावरणविद हिश्मी हुसैन ने बताया कि भारत के कई इलाकों में भारी बारिश के बाद भी गर्मी और नमी बनी रहती है, क्योंकि सिर्फ बारिश से हवा हमेशा ठंडी नहीं होती. इसकी मुख्य वजह ज्यादा नमी है. मॉनसून की हवा में काफी नमी होती है, जिससे हवा चिपचिपी और असहज हो जाती है.

थोड़ी देर की बारिश से अक्सर तेज धूप निकलती है जिससे गीली जमीन गर्म हो जाती है, जिससे नमी का लेवल बढ़ जाता है. इसके अलावा, बादल वाली रातें गर्मी को रोक लेती हैं, जिससे तापमान ज़्यादा रहता है. कम बारिश भी ज़्यादा तापमान में योगदान देती है. अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के गर्म समुद्र मॉनसून को लगातार नमी वाली हवा देते हैं. हाल की बारिश के बावजूद, ज़्यादा नमी और नमी वाली हवा तापमान को ठंडा महसूस नहीं होने देती.



कुछ जगहों पर बारिश क्यों होती है जबकि कुछ जगहों पर नमी क्यों होती है?

एक एक्सपर्ट ने कहा कि दक्षिण-पश्चिम मानसून अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से नमी वाली हवा पूरे देश में लाता है. हालाँकि, बारिश सिर्फ वहीं होती है जहाँ नमी वाली हवा को ऊपर उठने के लिए मजबूर किया जाता है. यह हवा का ऊपर उठना कम दबाव वाले क्षेत्रों और मानसून की कम दबाव वाली जगहों, साइक्लोनिक सर्कुलेशन, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और लोकल सरफेस हीटिंग जैसे प्राकृतिक कारणों से होता है.

जैसे-जैसे हवा ऊपर उठती है, वह ठंडी होती है, और पानी की भाप बादलों में बदल जाती है, जिससे बारिश होती है. जिन जगहों पर ये मौसम सिस्टम कमजोर होते हैं या नहीं होते, वहाँ नमी वाली हवा ऊपर नहीं उठती. इसके बजाय, नमी सरफेस के पास ही फंसी रहती है, जिससे मौसम गर्म और नमी वाला हो जाता है.

उत्तर-पश्चिम भारत

दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में बारिश के आसार हैं. उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज भारी बारिश होने की संभावना है. इस दौरान गरज, बिजली कड़कना तेज हवा चल सकती है. उत्तराखंड में बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. नैनीताल और बागेश्वर जैसी जगहों पर शुक्रवार को भारी से भारी बारिश हो सकती है. राजस्थान अभी भी मॉनसून के आने का इंतजार कर रहा है, लेकिन आईएमडी ने वीकेंड में बारिश का अनुमान लगाया है.

