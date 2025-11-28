ETV Bharat / bharat

केदार घाटी हेलीकॉप्टर क्रैश, जांच रिपोर्ट आई सामने, ये थे पायलट के आखिरी शब्द, खबर में पढे़ं

देहरादून: इसी साल 15 जून को सुबह 5.35 बजे केदारघाटी में क्रैश हुए आर्यन एविएशन प्राइवेट लिमिटेड के हेलीकॉप्टर को लेकर अंतरिम जांच रिपोर्ट आ गई है. अंतरिम जांच रिपोर्ट के मुताबिक हादसे के समय घाटी से बाहर निकलने का रास्ता बादलों से ढका हुआ था. अंतरिम जांच रिपोर्ट में पायलट के आखिर शब्द 'कुछ दिख नहीं रहा, मुड़ रहा हूं' यही थे. यह 17 साल पुराना हेलीकॉप्टर उड़ा रहे पायलट का आखिरी संदेश था. इस हेलीकॉप्टर क्रैश में सात लोगों की मौत हुई थी.

एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (AAIB) की अंतरिम जांच रिपोर्ट के मुताबिक, हादसे के समय घाटी से बाहर निकलने का रास्ता बादलों से ढका हुआ था. दरअसल, आर्यन एविएशन प्राइवेट लिमिटेड का बेल 407 हेलीकॉप्टर (VT-BKA), जिसने केदारनाथ हेलीपैड से उड़ान भरी थी, 15 जून को सुबह 5.35 बजे क्रैश हो गया और गुप्तकाशी हेलीपैड पर उतरने से पहले आग में जलकर खाक हो गया. यह हादसा उत्तराखंड में गौरीकुंड के पास हुआ था. इस हादसे में हेलीकॉप्टर सवार सभी लोगों पायलट, पांच लोग और एक बच्चे की मौके पर मौत हो गई थी.

ये हादसा 15 जून को सुबह 5.35 पर हुआ था. (फाइल फोटो) (SDRF)

अंतरिम रिपोर्ट में एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (AAIB) ने कहा कि जब हेलीकॉप्टर केदारनाथ से गुप्तकाशी के लिए उड़ा था, तो कोई गड़बड़ी नहीं हुई थी. एएआईबी टीम अमेरिका व कनाडा के नियामकों और तकनीकी सलाहकारों के मान्यता प्राप्त प्रतिनिधियों के साथ समन्वय में दुर्घटना के मूल कारण का पता लगाने के लिए भविष्य की कार्रवाई पर काम कर रही है.

अमेरिका के राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड (एनटीएसबी) और कनाडा के परिवहन सुरक्षा बोर्ड (टीएसबी) ने जांच के लिए अपने मान्यता प्राप्त प्रतिनिधियों और तकनीकी सलाहकारों को नियुक्त किया है.