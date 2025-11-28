केदार घाटी हेलीकॉप्टर क्रैश, जांच रिपोर्ट आई सामने, ये थे पायलट के आखिरी शब्द, खबर में पढे़ं
केदारघाटी में इसी साल जून में क्रैश हुए हेलीकॉप्टर को लेकर AAIB ने अपनी रिपोर्ट जारी कर दी है.
Published : November 28, 2025 at 2:29 PM IST
देहरादून: इसी साल 15 जून को सुबह 5.35 बजे केदारघाटी में क्रैश हुए आर्यन एविएशन प्राइवेट लिमिटेड के हेलीकॉप्टर को लेकर अंतरिम जांच रिपोर्ट आ गई है. अंतरिम जांच रिपोर्ट के मुताबिक हादसे के समय घाटी से बाहर निकलने का रास्ता बादलों से ढका हुआ था. अंतरिम जांच रिपोर्ट में पायलट के आखिर शब्द 'कुछ दिख नहीं रहा, मुड़ रहा हूं' यही थे. यह 17 साल पुराना हेलीकॉप्टर उड़ा रहे पायलट का आखिरी संदेश था. इस हेलीकॉप्टर क्रैश में सात लोगों की मौत हुई थी.
एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (AAIB) की अंतरिम जांच रिपोर्ट के मुताबिक, हादसे के समय घाटी से बाहर निकलने का रास्ता बादलों से ढका हुआ था. दरअसल, आर्यन एविएशन प्राइवेट लिमिटेड का बेल 407 हेलीकॉप्टर (VT-BKA), जिसने केदारनाथ हेलीपैड से उड़ान भरी थी, 15 जून को सुबह 5.35 बजे क्रैश हो गया और गुप्तकाशी हेलीपैड पर उतरने से पहले आग में जलकर खाक हो गया. यह हादसा उत्तराखंड में गौरीकुंड के पास हुआ था. इस हादसे में हेलीकॉप्टर सवार सभी लोगों पायलट, पांच लोग और एक बच्चे की मौके पर मौत हो गई थी.
अंतरिम रिपोर्ट में एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (AAIB) ने कहा कि जब हेलीकॉप्टर केदारनाथ से गुप्तकाशी के लिए उड़ा था, तो कोई गड़बड़ी नहीं हुई थी. एएआईबी टीम अमेरिका व कनाडा के नियामकों और तकनीकी सलाहकारों के मान्यता प्राप्त प्रतिनिधियों के साथ समन्वय में दुर्घटना के मूल कारण का पता लगाने के लिए भविष्य की कार्रवाई पर काम कर रही है.
अमेरिका के राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड (एनटीएसबी) और कनाडा के परिवहन सुरक्षा बोर्ड (टीएसबी) ने जांच के लिए अपने मान्यता प्राप्त प्रतिनिधियों और तकनीकी सलाहकारों को नियुक्त किया है.
एएआईबी की अंतरिम रिपोर्ट में कहा गया कि दुर्घटना के समय घाटी के प्रवेश और निकास बिंदु के सामने लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज का विश्लेषण करने पर यह पाया गया कि घाटी का निकास बिंदु बादलों से ढका हुआ था और (बादल) घाटी में नीचे की ओर बढ़ रहे थे. अन्य दो हेलीकॉप्टर जो दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर (VT-BKA) के पीछे थे, बादलों से बचकर कम ऊंचाई पर घाटी से बाहर निकल गए.
प्रक्रियाओं के अनुसार हेलीकॉप्टरों को केदारनाथ घाटी के प्रवेश बिंदु में प्रवेश करते समय 8,500 फीट की ऊंचाई बनाए रखनी होती है और लौटते समय केदारनाथ घाटी के निकास बिंदु से बाहर निकलते समय उन्हें 9,000 फुट की ऊंचाई बनाए रखनी होती है.
रिपोर्ट में कहा गया है कि इसके अनुसार वीटी-बीकेए का पायलट घाटी के निकास बिंदु के पास पहुंचते समय 9,000 फीट की ऊंचाई बनाए हुए था. उन्होंने कहा कि हेलीकॉप्टर के उड़ान भरने और घाटी में प्रवेश करने के दौरान कोई असामान्यता नहीं देखी गई, जैसा कि सीसीटीवी फुटेज में देखा गया है.
हादसे में इन लोगों की हुई थी मौत:
- श्रद्धा राजकुमार जायसवाल ( 35 साल) महाराष्ट्र
- राशि ( 2 साल) महाराष्ट्र
- राजकुमार सुरेश जायसवाल ( 41 साल) गुजरात
- विक्रम रावत बीकेटीसी कर्मचारी उत्तराखंड
- विनोद देवी (66 साल) उत्तर प्रदेश
- तुष्टि सिंह (19 साल) उत्तर प्रदेश
- कैप्टन राजवीर सिंह चौहान (पायलट) दौसा राजस्थान
