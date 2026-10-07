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पुणे प्रोटेस्ट में आदित्य ठाकरे बोले-'फंड चोर, वोट चोर और पेपर चोरों के राज में स्टूडेंट्स को इंसाफ कहां मिलेगा!

महाराष्ट्र के पुणे में स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट के दौरान भाषण देते हुए आदित्य ठाकरे ( ETV Bharat )

पुणे: महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन (MPSC) के चेयरमैन विवेक भीमनवार के इस्तीफे की मांग को लेकर पुणे में कई दिनों से स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं. यह विरोध प्रदर्शन नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के विधायक रोहित पवार के नेतृत्व में एस. एम. जोशी ब्रिज के पास हो रहा है.

कई पॉलिटिकल लीडर्स प्रोटेस्ट साइट पर जा रहे हैं. मंगलवार की रात को शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) लीडर और विधायक आदित्य ठाकरे ने साइट का दौरा किया और स्टूडेंट्स से बातचीत की. विवेक भीमनवार और ज्ञानेश कुमार को पक्का हटाया जाएगा इस बीच जहां देश में विपक्ष चुनाव कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहा है, वहीं महाराष्ट्र में एमपीएससी चेयरमैन के इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहा है. इस मुद्दे पर आदित्य ठाकरे ने सरकार की आलोचना करते हुए कहा, 'विवेक भीमनवार और ज्ञानेश कुमार को पक्का हटायाा जाएगा.' आदित्य ठाकरे ने कहा कि देश के भविष्य को खतरे में डालने वाले एमपीएससी चेयरमैन को इस्तीफा दे देना चाहिए. उन्होंने कहा, 'हम विवेक भीमनवार और ज्ञानेश कुमार को पक्का हटाएंगे.' सरकार की बुराई करते हुए उन्होंने उन्हें 'फंड चोर, वोट चोर और पेपर चोर' कहा. उन्होंने सवाल किया कि क्या ऐसे राज में स्टूडेंट्स को इंसाफ मिलेगा.