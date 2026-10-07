पुणे प्रोटेस्ट में आदित्य ठाकरे बोले-'फंड चोर, वोट चोर और पेपर चोरों के राज में स्टूडेंट्स को इंसाफ कहां मिलेगा!
महाराष्ट्र के पुणे में आदित्य ठाकरे ने स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट के दौरान सरकार की आलोचना की.
Published : October 7, 2026 at 11:14 AM IST
पुणे: महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन (MPSC) के चेयरमैन विवेक भीमनवार के इस्तीफे की मांग को लेकर पुणे में कई दिनों से स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं. यह विरोध प्रदर्शन नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के विधायक रोहित पवार के नेतृत्व में एस. एम. जोशी ब्रिज के पास हो रहा है.
कई पॉलिटिकल लीडर्स प्रोटेस्ट साइट पर जा रहे हैं. मंगलवार की रात को शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) लीडर और विधायक आदित्य ठाकरे ने साइट का दौरा किया और स्टूडेंट्स से बातचीत की.
विवेक भीमनवार और ज्ञानेश कुमार को पक्का हटाया जाएगा
इस बीच जहां देश में विपक्ष चुनाव कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहा है, वहीं महाराष्ट्र में एमपीएससी चेयरमैन के इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहा है. इस मुद्दे पर आदित्य ठाकरे ने सरकार की आलोचना करते हुए कहा, 'विवेक भीमनवार और ज्ञानेश कुमार को पक्का हटायाा जाएगा.'
आदित्य ठाकरे ने कहा कि देश के भविष्य को खतरे में डालने वाले एमपीएससी चेयरमैन को इस्तीफा दे देना चाहिए. उन्होंने कहा, 'हम विवेक भीमनवार और ज्ञानेश कुमार को पक्का हटाएंगे.' सरकार की बुराई करते हुए उन्होंने उन्हें 'फंड चोर, वोट चोर और पेपर चोर' कहा. उन्होंने सवाल किया कि क्या ऐसे राज में स्टूडेंट्स को इंसाफ मिलेगा.
उन्होंने यह भी सवाल किया कि क्या पिछले साल सूखे के हालात के बावजूद किसानों को 100 फीसदी लोन माफी मिली. उन्होंने पूछा कि आज सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट्स कौन हैं, जबकि सरकार दावा करती है कि वे किसानों के बच्चे हैं. आदित्य ने कहा कि सूखे की वजह से किसानों को बहुत नुकसान हुआ है और जब वह उनके खेतों में गए तो उन्होंने उनकी आँखों में आँसू देखे.
उन्होंने दावा किया कि जब उनसे पूछा गया कि क्या उनके बच्चों को खेती करनी चाहिए, तो कई किसानों ने कहा कि वे अपने बच्चों को शहर भेजना चाहते हैं. हालांकि, आदित्य ठाकरे ने सरकार की बुराई करते हुए सवाल किया कि क्या शहरों में सच में नौकरी के मौके मिलती हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि हजारों इंडस्ट्री गुजरात में शिफ्ट की जा रही है.
नौकरी की संभावनाओं पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के असर की ओर इशारा करते हुए उन्होंने युवाओं में बेरोजगारी के संकट की गंभीरता पर जोर दिया. उन्होंने वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कहा कि दुनिया भर में 1.2 बिलियन युवा बेरोजगार हैं. साथ कहा कि एआई से सिर्फ 400 मिलियन लोगों को नौकरी मिलने का अनुमान है.
उन्होंने पूछा कि बाकी लोग कहां जाएंगे. उन्होंने आगे बीजेपी की आलोचना करते हुए कहा कि जो कोई भी पार्टी पर सवाल उठाता है, उसे 'अर्बन नक्सल' या 'मेंटल नक्सल' कह दिया जाता है. इसलिए आदित्य ठाकरे ने कहा कि इस सरकार को सत्ता से हटा देना चाहिए.