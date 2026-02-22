ETV Bharat / bharat

‘आदि बाजार’ और ‘आदि चित्र उत्सव', जनजातीय कला-संस्कृति को राष्ट्रीय मंच

आड्रे हाउस परिसर इन दिनों रंग-बिरंगी पारंपरिक कलाकृतियों से सजा हुआ है. कहीं हाथ से बुने वस्त्र, तो कहीं बांस और लकड़ी से बने सजावटी सामान लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं. पारंपरिक आभूषण, जनजातीय पेंटिंग, प्राकृतिक रंगों से तैयार परिधान और हस्तनिर्मित घरेलू उपयोग की वस्तुएं यहां विशेष आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं. यह उत्सव न केवल खरीद-बिक्री का मंच है, बल्कि जनजातीय समाज की समृद्ध परंपराओं और सांस्कृतिक विविधता को नजदीक से जानने का अवसर भी प्रदान कर रहा है.

इस विशेष आयोजन में देश के विभिन्न राज्यों से आए जनजातीय कलाकार अपनी पारंपरिक कला, उत्पाद और सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन कर रहे हैं. असम, नागालैंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड और बिहार समेत कई राज्यों के हस्तशिल्पकार यहां पहुंचे हैं. अपने-अपने स्टॉल के माध्यम से हस्तनिर्मित वस्तुओं की बिक्री कर रहे हैं.

रांचीः राजधानी रांची के आड्रे हाउस में भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय की ओर से जनजातीय हस्तशिल्प, हस्तकला और पारंपरिक संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सात दिवसीय ‘आदि बाजार’ और ‘आदि चित्र उत्सव’ का आयोजन किया गया है.

हालांकि आयोजन की भव्यता और विविधता के बावजूद कुछ स्टॉल धारकों के चेहरों पर हल्की मायूसी भी नजर आई. उनका कहना है कि जिस तरह की भीड़ और बिक्री की उम्मीद थी, वैसा रेस्पॉन्स अब तक नहीं मिल पाया है. ईटीवी भारत की टीम ने जब विभिन्न राज्यों से आए हस्तशिल्प कलाकारों से बातचीत की, तो उन्होंने बताया कि ऐसे मेलों के माध्यम से उन्हें अपनी कला को व्यापक पहचान दिलाने का अवसर मिलता है. साथ ही विभिन्न राज्यों के आदिवासी समुदायों के बीच परंपराओं, रहन-सहन और सांस्कृतिक अनुभवों का आदान-प्रदान भी होता है.

चित्र बनाते कलाकार (ETV Bharat)

नागालैंड से आईं एक महिला शिल्पकार ने बताया कि उनके द्वारा बनाए गए पारंपरिक आभूषण उनके समुदाय की पहचान है. उन्होंने कहा कि लोग उत्पादों को देख रहे हैं और सराहना भी कर रहे हैं लेकिन बिक्री उम्मीद के मुताबिक नहीं हो पा रही है. वहीं छत्तीसगढ़ और असम से आए कलाकारों ने कहा कि इस तरह के आयोजनों से सांस्कृतिक जुड़ाव मजबूत होता है और लोगों को अलग-अलग जनजातीय समुदायों के जीवन से परिचित होने का मौका मिलता है.

मध्य प्रदेश का स्टॉल (ETV Bharat)

जनजातीय कला (ETV Bharat)

यहां आए कलाकारों को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में मेले में लोगों की संख्या बढ़ेगी और बेहतर रेस्पॉन्स मिलेगा. उनका मानना है कि यदि स्थानीय लोग बड़ी संख्या में पहुंचकर खरीदारी करें, तो यह उनके लिए आर्थिक रूप से भी सहायक सिद्ध होगा. वहीं आयोजकों के अनुसार, इस उत्सव का उद्देश्य केवल व्यापार नहीं, बल्कि जनजातीय कला और संस्कृति को मुख्यधारा से जोड़ना है. आने वाले दिनों में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और चित्र प्रदर्शनी के माध्यम से भी लोगों को जनजातीय जीवनशैली से रूबरू कराया जाएगा. ‘आदि बाजार’ और ‘आदि चित्र उत्सव’ देश की जनजातीय विरासत, सृजनशीलता और आत्मनिर्भरता का जीवंत उदाहरण बनकर सामने आया है.

हाथों से बनी सामग्री का स्टॉल (ETV Bharat)

हाथों से बुने कपड़ों का स्टॉल (ETV Bharat)

