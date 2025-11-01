ETV Bharat / bharat

'आधार' को बनाया जाएगा साइबर फ्रॉड-प्रूफ: UIDAI ने लॉन्च किया 'Vision 2032'

हैदराबादः आधार अब सिर्फ एक पहचान पत्र नहीं, बल्कि हर नागरिक की ज़रूरत बन चुका है. बैंकिंग, सब्सिडी, मोबाइल कनेक्शन से लेकर डिजिटल सेवाओं तक हर जगह इसकी अहम भूमिका है. इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने अब आधार को और मजबूत, सुरक्षित और भविष्य के अनुरूप बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है.

क्या है तैयारी:

UIDAI ने 'आधार विजन 2032' नाम से एक व्यापक तकनीकी और रणनीतिक योजना की शुरुआत की है. इसका मकसद भारत के डिजिटल पहचान प्लेटफॉर्म को अगले दशक की जरूरतों के मुताबिक अपग्रेड करना और इसे साइबर सुरक्षा के नए मानकों के अनुरूप बनाना है. इस विज़न के तहत UIDAI अपने तकनीकी ढांचे को आधुनिक बनाने जा रहा है, ताकि यह आने वाले वर्षों में भी मज़बूत, समावेशी और भरोसेमंद बना रहे.

विशेषज्ञों की समिति:

यह पहल UIDAI की डिजिटल पहचान शासन में नवाचार और उत्कृष्टता के प्रति प्रतिबद्धता को दिखाती है. इस विजन की रूपरेखा तैयार करने के लिए UIDAI चेयरमैन नीलकंठ मिश्रा की अगुवाई में एक उच्चस्तरीय समिति बनाई गई है. जिसमें शिक्षा, उद्योग और प्रशासन से जुड़े दिग्गज विशेषज्ञ शामिल हैं.

समिति में कौन-कौन शामिल हैं:

यूआईडीएआई के सीईओ भुवनेश कुमार, सर्वम एआई के सह-संस्थापक विवेक राघवन, नूतनिक्स के संस्थापक धीरज पांडे, एमओएसआईपी के इंजीनियरिंग प्रमुख शशिकुमार गणेशन, ट्राइलीगल के राहुल मत्थान, वियानाई सिस्टम्स के उत्पाद प्रमुख नवीन बुद्धिराजा, अमृता विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉ. प्रभाकरन पूर्णचंद्रन, मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अनिल जैन, आईआईटी जोधपुर के प्रोफेसर मयंक वत्स, यूआईडीएआई के उप महानिदेशक अभिषेक कुमार सिंह.