आधार का नया मैस्कॉट 'उदय' लॉन्च, जानें इसे किसने डिजाइन किया, मिलेगी सारी जानकारी

यूआईडीएआई ने उदय किया लॉन्च. यह आधार की सारी प्रक्रियाओं के बारे में आसान भाषा में देगा जानकारी.

Aadhaar Mascot
आधार मैस्कॉट (PIB)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 8, 2026 at 7:11 PM IST

5 Min Read
नई दिल्ली : यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूआईडीएआई) ने अपना ऑफिशियल आधार मैस्कॉट लॉन्च "उदय" किया. आधार सेवाओं को अधिक सुलभ और लोगों के लिए आसान बनाने के मकसद से ऐसा किया गया है.

यूआईडीएआई ने कहा कि यह एक ऐसा कम्युनिकेशन साथी है, जिसे लोगों को आधार से जुड़ी सेवाओं और प्रोसेस को आसानी से समझाने के लिए डिजाइन किया गया है. UIDAI के चेयरमैन नीलकंठ मिश्रा ने तिरुवनंतपुरम में एक खास कार्यक्रम में इस मैस्कॉट का अनावरण किया. यह यूआईडीएआई की आउटरीच रणनीति में एक नया अध्याय है, क्योंकि इसका मकसद देश भर में एक अरब से ज्यादा निवासियों के लिए आधार को समझने में आसान बनाना है.

इसमें एक इंसान जैसा कैरेक्टर बनाया गया है. यह आधार की कई तरह की सर्विसेज को समझाने के लिए एक विजुअल और कहानी कहने का टूल होगा. इसमें अपडेट, सुधार, ऑथेंटिकेशन, ऑफलाइन वेरिफिकेशन, चुनिंदा डेटा शेयरिंग, नई टेक्नोलॉजी को अपनाना और आधार का जिम्मेदारी से कैसे इस्तेमाल करें, इसका ब्योरा देगा. वह भी आसान भाषा में.

अधिकारियों ने बताया कि यह मैस्कॉट मुश्किल टेक्निकल कॉन्सेप्ट को आसान बनाकर आपके सामने पेश करेगा. यह सबको साथ लेकर चलने वाले कम्युनिकेशन जैसा काम करेगा. यह लोगों का भरोसा बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगा.उदय को लॉन्च करते हुए और कॉम्पिटिशन के विजेताओं को सम्मानित करते हुए मिश्रा ने कहा, “आज आधार लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा है. मैस्कॉट का लॉन्च यूआईडीएआई की आधार कम्युनिकेशन को नागरिकों के लिए आसान, सबको साथ लेकर चलने वाला और अधिक भरोसेमंद बनाने की लगातार कोशिशों में एक और कदम है.”

उदय को जो बात अलग बनाती है, वह है इसके बनने के पीछे की भागीदारी वाली प्रक्रिया. यूआईडीएआई ने माइगॉव (MyGov) प्लेटफॉर्म पर नेशनल लेवल के डिजाइन और नामकरण कॉम्पिटिशन शुरू करके एक खुला और सबको साथ लेकर चलने वाला तरीका अपनाया. इसमें नागरिकों को उस मैस्कॉट को आकार देने के लिए बुलाया गया जो आधार को रिप्रेजेंट करेगा.रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था. यह आधार इकोसिस्टम के साथ लोगों की मजबूत भागीदारी को दिखाता है. देश भर से कुल 875 एंट्री मिली, जिन्हें स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स, डिजाइनर्स और क्रिएटिव लोगों ने सबमिट किया था.

हर एंट्री ने पब्लिक सर्विस और नेशनल डिजिटल पहचान के तौर पर आधार की एक अनोखी व्याख्या पेश की. यूआईडीएआई के अधिकारियों ने कहा कि विजेताओं को चुनने में निष्पक्षता, पारदर्शिता और सख्ती सुनिश्चित करने के लिए एक मल्टी-टियर मूल्यांकन प्रक्रिया अपनाई गई. उन्होंने बताया कि फाइनल मैस्कॉट डिजाइन, लोगों की क्रिएटिविटी का नतीजा है जिसे संस्थागत मेहनत से बेहतर बनाया गया है.

केरल के त्रिशूर के अरुण गोकुल ने मैस्कॉट डिजाइन प्रतियोगिता जीतकर पहला पुरस्कार हासिल किया. महाराष्ट्र के पुणे के इदरीस दावाइवाला और उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के कृष्णा शर्मा को क्रमशः दूसरा और तीसरा पुरस्कार विजेता घोषित किया गया.

मैस्कॉट नामकरण प्रतियोगिता में, भोपाल की रिया जैन ने 'उदय' नाम के लिए पहला पुरस्कार जीता, जो उदय, प्रगति और सशक्तिकरण का प्रतीक है. पुणे के इदरीस दावाइवाला और हैदराबाद के महाराज सरन चेल्लापिल्ला ने क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया.

यूआईडीएआई चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भुवनेश कुमार ने कहा कि इस पहल ने आधार के एक मुख्य सिद्धांत को फिर से साबित किया है, कि लोगों की भागीदारी से भरोसा और स्वीकार्यता बढ़ती है.कुमार ने कहा, "नागरिकों को एक खुली राष्ट्रीय प्रतियोगिता के जरिए मैस्कॉट को डिजाइन करने और नाम देने के लिए बुलाकर, यूआईडीएआई ने यह दिखाया है कि आधार एक पब्लिक चीज है जिसे लोगों की भागीदारी से बनाया गया है. जबरदस्त रिस्पॉन्स दिखाता है कि लोग आधार से कितने गहरे से जुड़े हुए हैं."

उन्होंने आगे कहा कि उदय का इस्तेमाल सभी कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म पर आधार सेवाओं के बारे में जागरूकता और स्पष्टता बढ़ाने के लिए किया जाएगा, खासकर पहली बार इस्तेमाल करने वालों और दूरदराज या कम सुविधा वाले इलाकों में रहने वालों के लिए. यूआईडीएआई के डिप्टी डायरेक्टर जनरल विवेक सी. वर्मा ने कहा कि यह मैस्कॉट एक साथी और कहानी सुनाने वाले दोनों की तरह काम करेगा, जिससे निवासियों को आधार से जुड़ी जानकारी को आसानी से समझने में मदद मिलेगी.

वर्मा ने कहा, "जैसे ही उदय अपना सफर शुरू करेगा, यह लोगों को आसान, फ्रेंडली और सहज तरीके से आधार सेवाओं से जुड़ने में मदद करेगा."अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया कि टेक्नोलॉजी और नागरिकों के बीच की दूरी को कम करने के लिए एक मानवीय, भरोसेमंद कैरेक्टर बनाना एक सोच-समझकर लिया गया फैसला था. आधार अब सर्विस डिलीवरी, डिजिटल गवर्नेंस और वेलफेयर स्कीम में ज़्यादा से ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, ऐसे में यूआईडीएआई का मानना ​​है कि उदय कम्युनिकेशन को ज्यादा आसान और कम डरावना बनाने में मदद करेगा.

संपादक की पसंद

