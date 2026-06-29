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मुफ्त में आधार कार्ड से जोड़ें अपनी Email ID, नए Aadhaar ऐप में मिलेगी सुविधा

UIDAI वर्तमान आधार में ईमेल आईडी जोड़ने के लिए 75 रुपये शुल्क लेता है. 1 जुलाई से छह महीने तक यह शुल्क नहीं लगेगा.

Aadhaar Email ID update via new app free from July 1 UIDAI
मुफ्त में आधार कार्ड से जोड़ें अपनी Email ID, नए Aadhaar ऐप में मिलेगी सुविधा (Getty Images)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 29, 2026 at 3:50 PM IST

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हैदराबाद: भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने आधार कार्ड धारकों के लिए नई सुविधा शुरू की है. जो लोग आधार में अपनी ईमेल आईडी जोड़ना चाहते हैं, उनके लिए अब यह सुविधा मुफ्त में उपलब्ध होगी. UIDAI ने घोषणा की है कि 1 जुलाई से नागरिक उसके नए ऐप का उपयोग करके अपने आधार कार्ड में अपनी ईमेल आईडी मुफ्त में अपडेट कर सकते हैं. यह सुविधा सिर्फ छह महीने की अवधि के लिए होगी. यानी ने 1 जुलाई, 2026 से 31 दिसंबर, 2026 तक लोग इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं.

UIDAI वर्तमान आधार में ईमेल आईडी अपडेट के लिए 75 रुपये शुल्क लेता है.

आधार से ईमेल आई कैसे लिंक करें
इसके लिए, आप वेरिफिकेशन पेज पर जरूरी डिटेल्स डालें, 'वेरिफाई ईमेल एड्रेस' ऑप्शन चुनें, और रिक्वेस्ट सबमिट करने से पहले अपना आधार नंबर और आधार के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दें.

बीते दिनों, UIDAI ने नया और उन्नत आधार ऐप (Aadhaar app) लॉन्च किया था और पुराने mAadhaar ऐप को बंद करने की घोषणा की थी. UIDAI के मुताबिक, नया आधार ऐप बॉयोमीट्रिक लॉक और फेस ऑथेंटिकेशन जैसी विभिन्न सुविधाओं के जरिये जानकारी की गोपनीयता सुनिश्चित करता है. नए ऐप की मदद से नागरिक अपने फोन से ही अपनी जानकारी आसानी से अपडेट कर सकते हैं. पहले इसके लिए आधार केंद्रों पर जाना पड़ता था.

नए आधार ऐप में सरकारी कार्यालयों, अस्पतालों, होटलों और अन्य सेवा-संबंधी प्रतिष्ठानों पर आसान पहचान जांच के लिए एक सुरक्षित QR-सक्षम (QR-enabled) सुविधा भी है. नए ऐप में बच्चों की आधार प्रोफाइल भी आसानी से एक्सेस की जा सकती है. यह यूजर को पंजीकृत मोबाइल नंबर से जुड़े अधिकतम पांच आधार प्रोफाइल जोड़ने की अनुमति देता है.

नया आधार ऐप डाउनलोड करने के चरण
UIDAI का नया आधार ऐप डाउनलोड के लिए, Google Play Store और App Store दोनों पर उपलब्ध है. ऐप डाउनलोड करने के बाद यूजर को अपनी पसंदीदा भाषा चुननी होगी, मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा और ओटीपी (OTP) के जरिये सत्यापित करना होगा. इसके बाद चेहरा प्रमाणीकरण (face authentication) पूरा करना होगा.

UIDAI का दावा है कि आधार ऐप आधार नंबर धारकों (ANH) को उनकी पहचान दिखाने, साझा करने और सत्यापित करने का एक सुविधाजनक और गोपनीयता-प्रथम (प्राइवेसी-फर्स्ट) तरीका प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है.

आधार नंबर होल्डर वह व्यक्ति है जिसे UIDAI ने 12 अंकों का आधार नंबर दिया है.

यूआईडीएआई के मुताबिक, अगर आपकी ईमेल आईडी आधार कार्ड से लिंक है, तो आप सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं समय पर प्राप्त कर सकते हैं.

भारत सरकार ने 2009 में आधार पहचान पत्र जारी करना शुरू किया था, जो अब दुनिया की सबसे बड़ी बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली बन गया है. अब तक 144 करोड़ से अधिक विशिष्ट आधार नंबर जारी किए जा चुके हैं और भारत की 99 प्रतिशत वयस्क आबादी के पास आधार कार्ड है.

यह भी पढ़ें- Aadhaar पर बड़ा फैसला, 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का नहीं बनेगा आधार कार्ड

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