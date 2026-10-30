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शराब चाहिए तो दिखाना होगा आधार कार्ड! इस राज्य में लागू हुआ नया नियम, जानें वजह

केरल के आबकारी मंत्री एम. लिजू . ( ETV Bharat )

त्रिशूर (केरल): शराब चाहिए? पहले आधार कार्ड दिखाइए! केरल में अब जाम छलकाने से पहले आपको अपनी जेब से आधार कार्ड निकालना होगा. अगर बार मालिकों ने लापरवाही की, तो उनका धंधा तुरंत बंद करा दिया जाएगा. यह सख्त फरमान हाल ही में नेदूंबासेरी में हुई एक दुखद सड़क दुर्घटना के बाद उठाया गया है. केरल में अबकारी अधिनियम के तहत, शराब खरीदने और पीने की न्यूनतम कानूनी उम्र 23 साल है.

आबकारी मंत्री एम. लिजू ने कहा कि नाबालिगों और कम उम्र के लोगों को बार से शराब मिलने से रोकने में नाकाम रहने की वजह से ही सड़क हादसे होते हैं. मंत्री ने साफ किया कि इस नियम का कड़ाई से पालन कराने की पूरी जिम्मेदारी बार लाइसेंस धारकों की है, और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. सरकार ने इस मामले पर अपने सख्त रुख की आधिकारिक जानकारी हाई कोर्ट को भी दे दी है.