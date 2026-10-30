शराब चाहिए तो दिखाना होगा आधार कार्ड! इस राज्य में लागू हुआ नया नियम, जानें वजह
केरल के आबकारी मंत्री ने कहा कि कम उम्र के लोगों को शराब मिलने से रोकने में नाकाम रहने की वजह से हादसे होते हैं.
Published : October 30, 2026 at 1:53 PM IST
त्रिशूर (केरल): शराब चाहिए? पहले आधार कार्ड दिखाइए! केरल में अब जाम छलकाने से पहले आपको अपनी जेब से आधार कार्ड निकालना होगा. अगर बार मालिकों ने लापरवाही की, तो उनका धंधा तुरंत बंद करा दिया जाएगा. यह सख्त फरमान हाल ही में नेदूंबासेरी में हुई एक दुखद सड़क दुर्घटना के बाद उठाया गया है. केरल में अबकारी अधिनियम के तहत, शराब खरीदने और पीने की न्यूनतम कानूनी उम्र 23 साल है.
आबकारी मंत्री एम. लिजू ने कहा कि नाबालिगों और कम उम्र के लोगों को बार से शराब मिलने से रोकने में नाकाम रहने की वजह से ही सड़क हादसे होते हैं. मंत्री ने साफ किया कि इस नियम का कड़ाई से पालन कराने की पूरी जिम्मेदारी बार लाइसेंस धारकों की है, और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. सरकार ने इस मामले पर अपने सख्त रुख की आधिकारिक जानकारी हाई कोर्ट को भी दे दी है.
नवंबर में नई आबकारी नीति
राज्य सरकार की नई आबकारी नीति (एक्साइज पॉलिसी) की घोषणा नवंबर में की जाएगी. मंत्री एम. लिजू ने साफ किया कि यूडीएफ (UDF) सरकार की शराब नीति, पिछली एलडीएफ (LDF) सरकार की नीति से पूरी तरह अलग होगी. संकेतों से पता चलता है कि नई नीति में नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोकने और सख्त नियम लागू करने के प्रावधान शामिल होंगे.
किस हादसे के बाद सरकार सख्त
कोच्चि नेदूंबासेरी एयरपोर्ट के पास, एक तेज रफ्तार लग्जरी मिनी कूपर कार ने एक स्कूटर को टक्कर मार दी, जिससे तीन छात्रों- देविका (21), गोपिका (22) और इयास (21) की मौके पर ही मौत हो गई. दुर्घटना का शिकार हुई मिनी कूपर कार को सुहैल सजीव नाम का एक कॉलेज छात्र चला रहा था, जिसकी उम्र महज 19 साल थी.
जांच में सामने आया कि कोच्चि के तीन बड़े बार ने उसे गैरकानूनी तरीके से शराब परोसी थी. आबकारी विभाग ने पुष्टि की कि उसने शनिवार की रात 9:30 बजे से लेकर देर रात 1:30 बजे के बीच अपने दोस्तों के साथ इन तीनों बारों में शराब पी थी. इसके बाद, शराब के नशे में बेहद तेज रफ्तार (200 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक) से गाड़ी चलाने के कारण यह दुखद हादसा हुआ.
सरकार की सख्त कार्रवाई
इस घटना के बाद, आबकारी मंत्री एम. लिजू के निर्देशों पर, कानून का उल्लंघन करने वाले तीनों बारों के खिलाफ अबकारी अधिनियम की धारा 15B के तहत मामले दर्ज किए गए और उनके लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई. सरकार ने 'आधार सत्यापन' को अनिवार्य करने का निर्णय लिया है ताकि भविष्य में कोई भी बार बिना उम्र की जांच किए किसी को शराब न परोसे. इसके जरिए सख्त चेतावनी जारी की गई है कि यदि 23 वर्ष से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को शराब परोसी गई, तो बार का लाइसेंस तुरंत रद्द कर दिया जाएगा.
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