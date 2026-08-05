ETV Bharat / bharat

उत्तराखंड में दो दिन में बिहार के दो युवकों ने की आत्महत्या, कल छात्र तो आज नौकरी के लिए आए युवक ने उठाया आत्मघाती कदम

रुद्रपुर: उत्तराखंड में दो दिन में बिहार के दो युवकों ने आत्मघाती कदम उठाए हैं. श्रीनगर गढ़वाल के बाद उधम सिंह नगर के दिनेशपुर थाना क्षेत्र में एक 21 वर्षीय युवक का शव मिला है. फंदे से लटका शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. युवक करीब 20 दिन पहले ही बिहार से रोजगार की तलाश में रुद्रपुर आया था और अपने जुड़वां भाई के साथ किराये पर रह रहा था. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है, हालांकि पुलिस सभी पहलुओं की जांच में जुटी है.

बिहार के 21 साल के युवक ने उधम सिंह नगर में की आत्महत्या: दिनेशपुर थाना क्षेत्र में बुधवार को एक दर्दनाक घटना सामने आई. यहां 21 वर्षीय युवक ने कथित रूप से आत्महत्या कर ली. घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्र में हड़कंप मच गया. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. फिलहाल आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

20 दिन पहले रोजगार के लिए उत्तराखंड आया था गौरव: मृतक की पहचान गौरव कुमार (21 वर्ष) पुत्र गजेंद्र सिंह के रूप में हुई है. वह मूल रूप से सिरसिया, आरा (बिहार) का निवासी था. वर्तमान में वह दिनेशपुर थाना क्षेत्र के छत्तरपुर में किराये के मकान में रह रहा था. गौरव करीब 20 दिन पहले ही रोजगार की तलाश में रुद्रपुर आया था.

जुड़वां भाई ने नौकरी के लिए बिहार से बुलाया था: पुलिस की ओर से बताया गया है कि, गौरव का जुड़वां भाई सौरव कुमार पहले से ही सिडकुल स्थित एक कंपनी में कार्यरत है. बेहतर रोजगार की उम्मीद में सौरव ने ही अपने भाई गौरव को बिहार से रुद्रपुर बुलाया था. परिवार को उम्मीद थी कि दोनों भाई साथ रहकर काम करेंगे और परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत करेंगे, लेकिन इससे पहले ही यह दुखद घटना हो गई.

बुधवार को गौरव ने अपने किराये के कमरे में कथित तौर पर आत्महत्या कर ली. घटना की जानकारी मिलने पर परिजन और आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे तथा युवक को उपचार के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले गए. हालांकि वहां मौजूद चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया.