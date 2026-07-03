बेंगलुरु में युवक अपनी बाइक के साथ जिंदा जला, जांच में जुटी पुलिस
शाम को, सड़क के किनारे आग जलती देखकर लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी.
Published : July 3, 2026 at 5:46 PM IST
बेंगलुरु: कर्नाटक में अनेकल पुलिस सब-डिवीजन के सरजापुर पुलिस स्टेशन की सीमा के तहत बिक्कनहल्ली जाने वाली सड़क के किनारे एक युवक का जला हुआ शव और उसकी बाइक मिलने की घटना से सनसनी फैल गई.
मृत युवक की पहचान आंध्र प्रदेश के गुंटूर के रहने वाले वामशी कृष्णा (25) के रूप में हुई है. शाम को, सड़क के किनारे आग जलती देखकर गाड़ी चलाने वालों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी. मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच की.
पुलिस ने बताया कि जब हम मौके पर पहुंचे तो युवक मर चुका था. हालांकि, आग उस समय तक जल रही थी. एसओसीओ टीम और डॉग स्क्वॉड मौके पर पहुंच गए हैं और सबूत इकट्ठा कर रहे हैं. सरजापुर इंस्पेक्टर महेंद्र कुमार के. एच और बेंगलुरु ग्रामिण एएसपी वेंकटेश प्रसन्ना ने मौके पर जाकर जांच की.
इस संबंध में हत्या का शक जताया गया है और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. वामशी कृष्णा ने इलेक्ट्रॉनिक सिटी कॉलेज से डिप्लोमा किया था. वह एक दोस्त के बुलाने पर नौकरी की तलाश में बाइक से इलेक्ट्रॉनिक सिटी आया था.
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