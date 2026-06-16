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गुजरात में उत्तराखंड के युवक पर शेर ने किया जानलेवा हमला, घटना स्थल से मिली सिर्फ खोपड़ी

प्रतीकात्मक तस्वीर ( ANI )

अमरेली: गुजरात में अमरेली जिले के राजुला तालुका के कोवाया गांव में एक युवक पर शेर के हमले कि घटना सामने आई है. खबर के मुताबिक, देर रात कोवाया गांव मे एक शेर ने प्रवासी युवक पर हमला कर दिया. इस घटना के बाद पूरे इलाके में डर और दहशत फैल गई है. मिली जानकारी के मुताबिक, मूल रूप से उत्तराखंड का रहने वाला प्रकाश चंद्र नाम का युवक एक किसी होटल-रेस्टोरेंट में काम करता था. वह देर रात अपने घर उत्तराखंड जाने के लिए निकला था. इस दौरान कोवाया गांव के पास किसी शेर ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया. जानकारी सामने आ रही है कि शेर ने युवक पर बहुत ही हिंसक तरीके से हमला किया था. घटनास्थल से युवक की सिर्फ खोपड़ी मिलने की जानकारी मिलने के बाद पूरे इलाके में डर का माहौल बन गया है. इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में भी काफी गुस्सा है और वन विभाग पर सवाल उठ रहे हैं. घटना की जानकारी मिलने पर राजुला रेंज की वन विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और जांच की. फिलहाल, वन विभाग शेर की पहचान और पूरी घटना की जांच कर रहा है. ऐसी घटनाओं की बढ़ती संख्या के कारण, गांव वाले इंसानों की सुरक्षा के लिए असरदार कदम उठाने की मांग कर रहे हैं. वहीं, कोवाया गांव के सरपंच जीणाभाई वाघ ने कहा है कि, यहां बहुत सारे शेर हैं, इसलिए यहां ट्रैकर्स की भर्ती की जाए ताकि शेरों को कंट्रोल में रखा जा सके. साथ ही उन्होंने सुरक्षा की दूसरी मांगें भी की हैं.