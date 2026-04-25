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बेंगलुरु: युवती ने शौचालय में बच्चे को दिया जन्म, नवजात का गला काटकर टॉयलेट में बहाया

पुलिस के अनुसार मंगलवार (21 अप्रैल) रात को विश्वनाथपुर पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आने वाले डोड्डागोल्लाहल्ली गांव में कंपनी की बिल्डिंग में एक भ्रूण मिला. कंपनी के सीनियर इंजीनियर की शिकायत के आधार पर एक मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है.

यह घटना बेंगलुरु ग्रामीण जिले के देवनाहल्ली तालुका के डोड्डागोल्लाहल्ली गाँव में स्थित एक कंपनी में हुई. कंपनी द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर उस युवती का पता लगाया गया. पुलिस सूत्रों ने बताया कि वह युवती पिछले एक महीने से कंपनी में काम कर रही थी.

बेंगलुरु ग्रामीण: यहाँ की प्रतिष्ठित एक कंपनी में एक ऐसी घटना सामने आई है जिसे जानकर सभी हैरत में पड़ गए. एक युवती ने शौचालय में बच्चे को जन्म दिया, फिर उसका गला काटकर उसे शौचालय में ही फेंक दिया. मामला बाद में प्रकाश में आया.

शिकायत का विवरण: 21 अप्रैल को रात करीब 9:15 बजे, हाउसकीपिंग स्टाफ के एक सदस्य ने महिलाओं के शौचालय में रुकावट देखी और सुपरवाइजर को इसकी सूचना दी. संबंधित स्टाफ को सूचित किया गया, लेकिन चूंकि उनकी शिफ़्ट खत्म हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने अगली सुबह रुकावट को हटाने का फैसला किया. 22 अप्रैल को जब सुबह करीब 9 बजे निरीक्षण किया गया, तो वहां एक भ्रूण मिला. शिकायत में कहा गया है कि पुलिस को तुरंत सूचित किया गया.

कंपनी का स्पष्टीकरण: अपने संक्षिप्त बयान में कंपनी की ओर से कहा गया कि वह 'इस स्थिति से अवगत है और स्थानीय अधिकारियों की जांच में पूरा सहयोग कर रही है. कंपनी कर्मचारियों को सबसे अधिक प्राथमिकता देती है और बेंगलुरु में टीम के सभी सदस्यों को अतिरिक्त सहायता प्रदान कर रही है. इस मामले की संवेदनशीलता और इसमें शामिल लोगों की निजता की रक्षा को देखते हुए आगे कोई टिप्पणी नहीं की.

पुलिस ने उस युवती की पहचान कर ली है, जो बच्चे को जन्म देने के बाद बीमार पड़ गई थी. उसका इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा है. युवती के परिजनों को इस बारे में सूचित कर दिया गया है. पुलिस ने बताया कि विश्वनाथपुरा पुलिस थाने में युवती के खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया है, और उसके ठीक होने के बाद आगे की जाँच की जाएगी.