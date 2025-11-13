ETV Bharat / bharat

'उम्र मेरी बढ़ती जा रही है', युवक ने शरद पवार से शादी के लिए लड़की ढूंढने की गुहार लगाई

स्थानीय मुद्दों पर चर्चा के बाद पवार ने किसानों, अन्य निवासियों और युवाओं से मुलाकात की, जिन्होंने लिखित अनुरोध सौंपे.

sharad pawar
युवक ने शरद पवार से शादी के लिए लड़की ढूंढने की गुहार लगाई (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 13, 2025 at 3:18 PM IST

2 Min Read
मुंबई: महाराष्ट्र के अकोला के एक युवक ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (SP) प्रमुख शरद पवार को एक अनोखा पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने शादी में मदद की गुहार लगाई है. इतना ही नहीं युवक ने इस एहसान को कभी नहीं भूलने वाला बताया है. इस अपील ने महाराष्ट्र के ग्रामीण युवाओं में गहराते वैवाहिक संकट की ओर ध्यान आकर्षित किया है.

यह घटना 8 नवंबर को किसानों के संवाद कार्यक्रम के लिए पवार के अकोला दौरे के दौरान हुई. स्थानीय मुद्दों पर चर्चा के बाद पवार ने किसानों, अन्य निवासियों और युवाओं से मुलाकात की, जिन्होंने लिखित अनुरोध सौंपे. इनमें इस युवक का पत्र भी शामिल था, जिसमें उसने पत्नी खोजने के लिए मदद मांगी थी.

पत्नी खोजने में मदद की गुहार
पवार को सौंपे गए पत्र के अनुसार उस व्यक्ति ने यह आशंका व्यक्त की कि वह हमेशा अविवाहित न रह जाए. ऐसे में उसने अपने लिए पत्नी खोजने में मदद की गुहार लगाई. रिपोर्टों के अनुसार युवक ने पत्र में अपना पता और मोबाइल नंबर भी लिखा है, जिसमें उसने गहरे अकेलेपन का एहसास जताया है.

young man from Akola wrote a letter to Sharad Pawar
युवक ने शरद पवार को लिखा पत्र (ETV Bharat)

'उम्र बढ़ती जा रही है'
पत्र में लिखा था, "मेरी उम्र बढ़ती जा रही है. भविष्य में शायद मेरी शादी कभी न हो. मैं अकेला रह जाऊंगा. इसलिए, मेरे जीवन को देखते हुए, कृपया मेरे लिए एक पत्नी ढूंढ़ने में मदद करें. किसी भी समुदाय की लड़की मेरे लिए ठीक रहेगी. मैं उसके घर पर भी रहने को तैयार हूं. मैं वहां अच्छी तरह से काम करूंगा और घर का ध्यान रखूंगा. यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं. कृपया मुझे एक नया जीवन दें. मैं आपका यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा."

इस व्यक्ति की याचिका ग्रामीण महाराष्ट्र में बढ़ती सामाजिक चिंता को उजागर करती है, जहां युवा पुरुष, खासकर बेरोजगारी और कृषि क्षेत्र की अनिश्चितता के कारण दुल्हन खोजने के लिए संघर्ष कर रहे हैं. कई महिलाएं कथित तौर पर स्थिर व्यवसायों या शहरों में जीवनसाथी पसंद करती हैं, जिससे कई किसान और बेरोजगार युवा 30 की उम्र पार करने के बाद भी अविवाहित रह जाते हैं.

