'उम्र मेरी बढ़ती जा रही है', युवक ने शरद पवार से शादी के लिए लड़की ढूंढने की गुहार लगाई

युवक ने शरद पवार से शादी के लिए लड़की ढूंढने की गुहार लगाई ( ANI )

मुंबई: महाराष्ट्र के अकोला के एक युवक ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (SP) प्रमुख शरद पवार को एक अनोखा पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने शादी में मदद की गुहार लगाई है. इतना ही नहीं युवक ने इस एहसान को कभी नहीं भूलने वाला बताया है. इस अपील ने महाराष्ट्र के ग्रामीण युवाओं में गहराते वैवाहिक संकट की ओर ध्यान आकर्षित किया है. यह घटना 8 नवंबर को किसानों के संवाद कार्यक्रम के लिए पवार के अकोला दौरे के दौरान हुई. स्थानीय मुद्दों पर चर्चा के बाद पवार ने किसानों, अन्य निवासियों और युवाओं से मुलाकात की, जिन्होंने लिखित अनुरोध सौंपे. इनमें इस युवक का पत्र भी शामिल था, जिसमें उसने पत्नी खोजने के लिए मदद मांगी थी. पत्नी खोजने में मदद की गुहार

पवार को सौंपे गए पत्र के अनुसार उस व्यक्ति ने यह आशंका व्यक्त की कि वह हमेशा अविवाहित न रह जाए. ऐसे में उसने अपने लिए पत्नी खोजने में मदद की गुहार लगाई. रिपोर्टों के अनुसार युवक ने पत्र में अपना पता और मोबाइल नंबर भी लिखा है, जिसमें उसने गहरे अकेलेपन का एहसास जताया है.