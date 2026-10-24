लुधियाना में खौफनाक वारदात: युवक का हाथ काटकर बैग में भरा, फिर घर पहुंचाने के लिए उसके पड़ोसी को दे दिया
इस घटना में घायल युवक की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गयी. स्थानीय लोगों के अनुसार यह घटना ड्रग्स से जुड़ा है.
Published : October 24, 2026 at 9:00 PM IST|
Updated : October 24, 2026 at 10:34 PM IST
लुधियाना (पंजाब): डाबा थाना क्षेत्र में एक बेहद सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां हमलावरों ने 40 वर्षीय शक्ति सिंह पर धारदार हथियारों से हमला कर उसकी कलाई काटकर शरीर से अलग कर दी. इसके बाद हमलावरों ने क्रूरता की हदें पार करते हुए उस कलाई को एक बैग में बंद किया और पीड़ित के घर के पास स्थित एक किराने की दुकान पर छोड़ दिया. हमलावरों ने दुकानदार को सख्त निर्देश दिया कि इस बैग को तुरंत शक्ति सिंह के घर भिजवा दिया जाए.
इस घटना के बाद, पुलिस को तुरंत सूचित किया गया. वे मौके पर पहुंचे. शक्ति सिंह को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया था. उनके शरीर से काफी खून बह चुका था, जिसके कारण इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया. पुलिस मामले की जांच कर रही है और आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है. बताया जा रहा है कि यह घटना पुरानी रंजिश से जुड़ी है.
स्थानीय निवासियों ने कहा, "यह मामला ड्रग्स (नशीले पदार्थों) से जुड़ा है. जिस व्यक्ति की मौत हुई उसपर ड्रग्स बेचने के आरोप थे. उसके खिलाफ कई मामले पहले से ही दर्ज थे."
इस घटना के बाबत एसीपी रूपदीप कौर ने कहा- "प्रारंभिक जांच से संकेत मिलता है कि यह हत्या पुरानी रंजिश का नतीजा थी. पीड़ित शक्ति सिंह के खिलाफ पहले से ही 12 मामले दर्ज थे. त्वरित कार्रवाई करते हुए, हमने छह लोगों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज किया है. इसके अलावा, हमने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है. उससे अन्य आरोपियों के बारे में पूछताछ की जा रही है, और हम जल्द ही बाकी संदिग्धों को भी गिरफ्तार कर लेंगे."
अमृतसर में स्कूटी हटाने के विवाद में युवक की हत्या
अमृतसर के गेट हकीमा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक इलाके में 28 वर्षीय युवक अमित सभरवाल की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई. मृतक के माता-पिता ने बताया कि उनका बेटा अमित सभरवाल कॉलोनी में अपने घर के बाहर खड़ा था. इसी दौरान अभि शाह और अन्य आरोपी वहां एक्टिवा स्कूटर से पहुंचे. परिवार के मुताबिक, आरोपियों ने अमित से रास्ता साफ करने के लिए एक्टिवा को एक तरफ हटाने के लिए कहा.
परिजनों के अनुसार अमित ने उनकी बात मान ली और स्कूटर हटाने की कोशिश करने लगा. इसके बावजूद, इस मामूली सी बात को लेकर विवाद बढ़ गया और आरोपियों ने गोलियां चला दीं. परिवार ने दावा किया कि उनकी किसी से कोई पुरानी रंजिश नहीं थी. मृतक के परिजनों के अनुसार आरोपियों ने अमित पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाईं. करीब 5 से 6 राउंड फायरिंग की गई.
गेट हकीमा थाने के पुलिस अधिकारी बलजिंदर सिंह ने बताया कि मृतक के पिता सुनील कुमार सभरवाल द्वारा दिए गए बयान के आधार पर अभि शाह, सनी शाह और दीति शाह के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस के मुताबिक, प्रारंभिक जांच से पता चला है कि यह घटना 'एक्टिवा' को एक तरफ हटाने के विवाद के बाद हुई. पुलिस संदिग्धों को पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है.
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