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लुधियाना में खौफनाक वारदात: युवक का हाथ काटकर बैग में भरा, फिर घर पहुंचाने के लिए उसके पड़ोसी को दे दिया

एसीपी रूपदीप कौर ने घटना की जानकारी दी. ( ETV Bharat )

लुधियाना (पंजाब): डाबा थाना क्षेत्र में एक बेहद सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां हमलावरों ने 40 वर्षीय शक्ति सिंह पर धारदार हथियारों से हमला कर उसकी कलाई काटकर शरीर से अलग कर दी. इसके बाद हमलावरों ने क्रूरता की हदें पार करते हुए उस कलाई को एक बैग में बंद किया और पीड़ित के घर के पास स्थित एक किराने की दुकान पर छोड़ दिया. हमलावरों ने दुकानदार को सख्त निर्देश दिया कि इस बैग को तुरंत शक्ति सिंह के घर भिजवा दिया जाए.

इस घटना के बाद, पुलिस को तुरंत सूचित किया गया. वे मौके पर पहुंचे. शक्ति सिंह को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया था. उनके शरीर से काफी खून बह चुका था, जिसके कारण इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया. पुलिस मामले की जांच कर रही है और आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है. बताया जा रहा है कि यह घटना पुरानी रंजिश से जुड़ी है.